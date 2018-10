Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még nagyon drága a technológia.","shortLead":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még...","id":"201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3270a1c3-49f5-44f5-82b6-f047567e8911","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:45","title":"Van valami, ami még az elektromos autóknál is izgalmasabb – csak még nagyon drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b436072b-6e16-46ef-ac9d-7ba9a2f7e10a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20180930_facebook_feltores_hiba_iphone_xs_max_ara_hajabusza_2_fotok_ketfaktoros_azonositas_mh370_natgeo_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b436072b-6e16-46ef-ac9d-7ba9a2f7e10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dca686-652a-4087-ba48-1598ff7328c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180930_facebook_feltores_hiba_iphone_xs_max_ara_hajabusza_2_fotok_ketfaktoros_azonositas_mh370_natgeo_video","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:00","title":"Ez történt: beütött a baj a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb064acd-882c-4faf-8ef4-d465198f677a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Baleset történt a 4-es főút és a monori Kistói út találkozásánál lévő körforgalomban.","shortLead":"Baleset történt a 4-es főút és a monori Kistói út találkozásánál lévő körforgalomban.","id":"20180929_baleset_4es_fout_monor_korforgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb064acd-882c-4faf-8ef4-d465198f677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79811875-4694-4dd3-bef0-096e6555aa04","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180929_baleset_4es_fout_monor_korforgalom","timestamp":"2018. szeptember. 29. 23:55","title":"Felborult egy autó a 4-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbiaknál egyszerűbb, áttekinthetőbb felületre vált a Facebook üzenetküldője. A Messenger frissített külleme néhányaknál már aktiválódott. Mutatjuk az újdonságokat.","shortLead":"A korábbiaknál egyszerűbb, áttekinthetőbb felületre vált a Facebook üzenetküldője. A Messenger frissített külleme...","id":"20181001_facebook_messenger_kinezet_uj_felulet_frissites_uzenetkuldo_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ff5669-e8fa-465e-9f95-9a6f6d0f8dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_facebook_messenger_kinezet_uj_felulet_frissites_uzenetkuldo_alkalmazas","timestamp":"2018. október. 01. 08:03","title":"Megváltozik a Facebook Messenger, mutatjuk az új verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65aea93-8c42-4050-bd4b-30439003bca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok nyomoznak, de gyanúsított továbbra sincs.","shortLead":"A hatóságok nyomoznak, de gyanúsított továbbra sincs.","id":"20181001_Meg_mindig_nem_tudni_ki_a_felelos_a_Hatvan_korul_terjengo_buzert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c65aea93-8c42-4050-bd4b-30439003bca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df8cb14-0d51-4520-96c5-2c613d0ad4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Meg_mindig_nem_tudni_ki_a_felelos_a_Hatvan_korul_terjengo_buzert","timestamp":"2018. október. 01. 13:59","title":"Még mindig nem tudni, ki a felelős a Hatvan körül terjengő bűzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nagy és Trócsányi iroda szerint nem annyit keresnek, mint az EP-képviselő állítja, ráadásul múltjuk alapján is logikus, hogy őket kérte fel az állam.","shortLead":"A Nagy és Trócsányi iroda szerint nem annyit keresnek, mint az EP-képviselő állítja, ráadásul múltjuk alapján is...","id":"20180930_Nincs_szo_osszeferhetetlensegrol__allitjak_a_Javor_altal_megvadolt_ugyvedek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a658a5-43ea-4adf-a33b-ba33dd37f233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Nincs_szo_osszeferhetetlensegrol__allitjak_a_Javor_altal_megvadolt_ugyvedek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:06","title":"„Nincs szó összeférhetetlenségről” – állítják a Jávor által megvádolt ügyvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e6c8a6-d163-45e8-b07d-ebc45ee91ca8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a tudósok nem nagyon remélhetik, hogy a közeljövőben marsi homokra tehetik a kezüket, előállították a sajátjukat.\r

","shortLead":"Mivel a tudósok nem nagyon remélhetik, hogy a közeljövőben marsi homokra tehetik a kezüket, előállították...","id":"20181001_Marsi_homokot_vehet_ha_akar_mindossze_20_dollarert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e6c8a6-d163-45e8-b07d-ebc45ee91ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b83381-b2f5-4d66-8b56-b0fceb3167f9","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Marsi_homokot_vehet_ha_akar_mindossze_20_dollarert","timestamp":"2018. október. 01. 14:07","title":"Marsi homokot vehet, ha akar, mindössze 20 dollárért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2663f1-b504-4044-9845-7564eb622592","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év eddigi legfurcsább internetes kontentjét adta közzé a színésznő.","shortLead":"Az év eddigi legfurcsább internetes kontentjét adta közzé a színésznő.","id":"20180929_Zavarba_ejtoen_bizarr_videot_posztolt_Lindsay_Lohan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be2663f1-b504-4044-9845-7564eb622592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b5b30c-04d4-4e6f-b396-726aae56d96c","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Zavarba_ejtoen_bizarr_videot_posztolt_Lindsay_Lohan","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:38","title":"Zavarba ejtően bizarr videót posztolt Lindsay Lohan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]