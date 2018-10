Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Demokratikus Koalíció minden országgyűlési képviselője levelet ír az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amelyben folyamatos tüntetést jelent be az ország teljes területére, közölte a párt frakcióvezető-helyettese.

Folyamatos, országos tüntetésre készül a DK

A gyártóknak és a német kormánynak nagyjából sikerült megegyezniük.

Kedvezményt kapnak Németországban a régebbi dízeles járművek tulajdonosai, ha újra cserélik autójukat

Az integráció alapfeltétele, hogy változtassák meg az ország nevét Észak-Macedóniára.

A macedónok nem mentek el szavazni, veszélyben az EU- és a NATO-tagság Első csendes nyitvatartását tartotta meg hétfőn a Decathlon, a kétórás délelőtti sávban a sportszeráruház az autizmussal élőknek szeretne kedvezni, ezekben az órákban ugyanis az őket zavaró zenét kikapcsolják, a fényeket pedig tompítják az üzletekben.

Amikor akkora stressz a vásárlás, hogy be sem mersz menni a boltba

A szervezet vasárnapi közgyűlésén egyhangú döntéssel választották meg.

Vári Attila lett a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke

Sokak szerint itt az ideje beszállni az eddig komolyan büntetett országok részvényeibe.

Magyarország is jól járhat az új Wall Street-i trenddel Különleges rakomány egy Tesla csomagtartójában, a Toyota-vezér fucsa autója, és kocsik, amik kijönnének az új iPhone 600 ezer forintos árából. Ezekről volt szó ezen a héten.

Tolatóradar: Megdőlt a legsúlyosabb gyorshajtás rekordja Ausztriában, lekapta a kocsit a traffipax Legkevesebb 830 halottja van a pénteki indonéziai földrengésnek és szökőárnak, további százakat még mindig keresnek. Jelentések szerint nem működött rendesen a cunamit előrejelző rendszer.

Drámai drónvideók mutatják a cunami pusztítását Sulawesin