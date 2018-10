Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Azonnali kérdést kapott a miniszterelnök arról, hogy Garancsi István repteti őt a Videoton meccseire. Orbán azt mondta, eddig is, ezután is így fog közlekedni.","shortLead":"Azonnali kérdést kapott a miniszterelnök arról, hogy Garancsi István repteti őt a Videoton meccseire. Orbán azt mondta...","id":"20181001_Vegre_megszolalt_Orban_a_luxusrepulesrol_Harminc_eve_igy_utazok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6dc3555-c815-4808-aca6-73047ec9423a","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Vegre_megszolalt_Orban_a_luxusrepulesrol_Harminc_eve_igy_utazok","timestamp":"2018. október. 01. 17:17","title":"Végre megszólalt Orbán a luxusrepülésről: Harminc éve így utazok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acfc68b2-6834-42a6-bbc1-50125031ee0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadik perét nyerte jogerősen a jogvédő szervezet a kormánypárttal szemben.","shortLead":"Harmadik perét nyerte jogerősen a jogvédő szervezet a kormánypárttal szemben.","id":"20181003_Megint_hazudott_a_Fidesz_a_Helsinki_Bizottsag_pedig_megint_pert_nyert_ellenuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acfc68b2-6834-42a6-bbc1-50125031ee0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba86dd2a-1d32-492d-8679-5a850ae1a9a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Megint_hazudott_a_Fidesz_a_Helsinki_Bizottsag_pedig_megint_pert_nyert_ellenuk","timestamp":"2018. október. 03. 14:54","title":"Megint hazudott a Fidesz, a Helsinki Bizottság pedig megint pert nyert ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A hvg.hu-tól tudta meg az egyik letiltott MTA-s előadás előadója, hogy elmarad a kerekasztal-beszélgetés. A letiltásokban érintett kutatóközpont vezetője tudomásul vette a döntést, a főtitkárságnak írt válaszlevelét meg is szereztük.","shortLead":"A hvg.hu-tól tudta meg az egyik letiltott MTA-s előadás előadója, hogy elmarad a kerekasztal-beszélgetés...","id":"20181002_mta_letiltott_eloadasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5026750d-7a6d-4e97-b906-f57abf763727","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_mta_letiltott_eloadasok","timestamp":"2018. október. 02. 14:05","title":"Letiltott MTA-előadások: megszereztük a letiltásra írt válaszlevelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Manfred Weber néppárti frakcióvezető is odaszúrt egyet Jeremy Huntnak, a külügyminiszter így kénytelen volt visszakozni, de azért nem hagyta teljesen annyiban a dolgot.","shortLead":"Manfred Weber néppárti frakcióvezető is odaszúrt egyet Jeremy Huntnak, a külügyminiszter így kénytelen volt...","id":"20181002_May_helyre_tette_kulugyminiszteret_aki_a_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bdce74-990f-44ed-a11d-bf1e53e09af5","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_May_helyre_tette_kulugyminiszteret_aki_a_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt","timestamp":"2018. október. 02. 12:28","title":"Theresa May helyretette külügyminiszterét, aki a Szovjetunióhoz hasonlította az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb0f8e-e284-422b-ab4f-7a4de0b1ba38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181001_Edvin_Marton_ugy_felporgette_a_giccset_hogy_egyenesen_a_Holdig_repult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edb0f8e-e284-422b-ab4f-7a4de0b1ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32439c0-4f87-4c36-9a5d-101e961e8113","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Edvin_Marton_ugy_felporgette_a_giccset_hogy_egyenesen_a_Holdig_repult","timestamp":"2018. október. 01. 16:42","title":"Edvin Marton úgy felpörgette a giccset, hogy egyenesen a Holdig repült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere a kiszivárgott helyi levélről azt mondta, ez „vásárhelyi Fidesz őszödi beszéde”.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere a kiszivárgott helyi levélről azt mondta, ez „vásárhelyi Fidesz őszödi beszéde”.","id":"20181003_MarkiZay_Lehet_forradalmat_csinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c41f86-733c-4fb5-9a3d-633443a71560","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_MarkiZay_Lehet_forradalmat_csinalni","timestamp":"2018. október. 03. 12:07","title":"Márki-Zay: Lehet forradalmat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06dccda-fd0e-4cb5-a1d5-5b43de85fcd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legnagyobb ingatlanpiaci kavarás közepette ez a szegmens kiszámítható éveket él. ","shortLead":"A legnagyobb ingatlanpiaci kavarás közepette ez a szegmens kiszámítható éveket él. ","id":"20181003_Afakivezetes_Munkaerohiany_Van_olyan_haztipus_amit_nem_erintenek_ezek_a_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c06dccda-fd0e-4cb5-a1d5-5b43de85fcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51affb3d-8c92-4078-9fb2-525cc09c897b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181003_Afakivezetes_Munkaerohiany_Van_olyan_haztipus_amit_nem_erintenek_ezek_a_problemak","timestamp":"2018. október. 03. 11:31","title":"Áfakivezetés? Munkaerőhiány? Van olyan háztípus, amit nem érintenek ezek a problémák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","shortLead":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","id":"20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffff39e-9b13-4efd-b9f6-f4ef45ce058e","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","timestamp":"2018. október. 02. 05:22","title":"Anyamedve és két bocsa ölt meg egy fiatal férfit Alaszkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]