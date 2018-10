Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90fe8661-b686-49cf-9ffd-38ed0fd6c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogyan az várható volt, hatalmas siker a Lamborghini első szabadidő-autója bizonyos piacokon. Ott, ahol eddig esély sem volt az utak minősége miatt Lambózni, végre vásárolhatnak az olasz márkától.","shortLead":"Ahogyan az várható volt, hatalmas siker a Lamborghini első szabadidő-autója bizonyos piacokon. Ott, ahol eddig esély...","id":"20181007_topcar_orosz_tuning_lamborghini_urus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90fe8661-b686-49cf-9ffd-38ed0fd6c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a33a08d-59f5-4d55-8c01-c4480525c71d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181007_topcar_orosz_tuning_lamborghini_urus","timestamp":"2018. október. 07. 09:07","title":"Ideje volt, hogy megkapja az első orosz tuningot a Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"","category":"sport","description":"Kishíján szombaton is folytatódott a Manchester United négy mérkőzés óta nyeretlenségi szériája, a félidőben még a vendégcsapat, a Newcastle vezetett 2:0-ra.","shortLead":"Kishíján szombaton is folytatódott a Manchester United négy mérkőzés óta nyeretlenségi szériája, a félidőben még...","id":"20181006_Vesztes_allasbol_forditott_a_MU_a_Newcastle_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6521e9-2a15-4314-9893-478b0ba502ba","keywords":null,"link":"/sport/20181006_Vesztes_allasbol_forditott_a_MU_a_Newcastle_ellen","timestamp":"2018. október. 06. 20:42","title":"Vesztes állásból fordított a MU a Newcastle ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6be5b54-c485-41d6-85d3-8298be4bd1bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Marabu_FekNyuz_Gyulekezesi_jog_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6be5b54-c485-41d6-85d3-8298be4bd1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8fc110-4aec-4474-9c4e-63d3d8f039b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Marabu_FekNyuz_Gyulekezesi_jog_2018","timestamp":"2018. október. 05. 13:20","title":"Marabu FékNyúz: Gyülekezési jog, 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a hírességek élete izgalmasnak tűnik, jobban járunk, ha nem kutakodunk utánuk a neten. A McAfee kiadta a veszélyes keresések toplistáját.","shortLead":"Bár a hírességek élete izgalmasnak tűnik, jobban járunk, ha nem kutakodunk utánuk a neten. A McAfee kiadta a veszélyes...","id":"20181005_legveszelyesebb_celeb_kereses_top_10_lista_mcafee_felmeres_virusos_oldalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a5ed9-3d31-4b09-ba0b-74c1c9aea66f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_legveszelyesebb_celeb_kereses_top_10_lista_mcafee_felmeres_virusos_oldalak","timestamp":"2018. október. 05. 11:03","title":"Ha jót akar, ne keressen rá ezekre a hírességekre a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátus megszavazta, hogy Brett Kavanaugh – Donald Trump elnök jelöltje – bekerüljön a legfelső bíróság tagjai közé. Az arány 50-48 volt majdnem ugyanaz, mint annak a pénteki szavazásé, amely lehetővé tette a szexuális erőszakkal vádolt Kavanaugh jelöléséről szóló vita. Akkor 51-49 volt a voksok megoszlása.","shortLead":"Az amerikai szenátus megszavazta, hogy Brett Kavanaugh – Donald Trump elnök jelöltje – bekerüljön a legfelső bíróság...","id":"20181006_Kavanaught_megvalasztottak_az_amerikai_legfelso_birosag_tagjava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989a49cb-5ddf-4bfb-926e-1b7bbbbfe962","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Kavanaught_megvalasztottak_az_amerikai_legfelso_birosag_tagjava","timestamp":"2018. október. 06. 22:06","title":"Kavanaugh-t megválasztották az amerikai legfelső bíróság tagjává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szíriai férfit Németországban csukták le, mert állítólag nem fizetett be egy lopás miatt kiszabott bírságot. Aztán kiderült, hogy még csak nem is hasonlít a valódi elkövetőre.","shortLead":"A szíriai férfit Németországban csukták le, mert állítólag nem fizetett be egy lopás miatt kiszabott bírságot. Aztán...","id":"20181005_Bortontuzben_meghalt_egy_fogoly_akinek_egyebkent_nem_is_kellett_volna_bortonben_lennie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7468089-d630-4a3b-b857-4464ba178c90","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Bortontuzben_meghalt_egy_fogoly_akinek_egyebkent_nem_is_kellett_volna_bortonben_lennie","timestamp":"2018. október. 05. 18:50","title":"Börtöntűzben meghalt egy fogoly, akinek egyébként nem is kellett volna börtönben lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Berners-Lee visszaadná a felhasználóknak azt, ami szerinte a legfontosabb a számukra: a döntést afelett, hogy kinek adják oda a személyes adataikat. Több nagy webes vállalat üzleti modelljét ezzel alaposan letörné.","shortLead":"Tim Berners-Lee visszaadná a felhasználóknak azt, ami szerinte a legfontosabb a számukra: a döntést afelett, hogy kinek...","id":"20181006_tim_berners_lee_decentralizalt_internet_inrupt_solid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95fff3d3-90c5-4ef8-b929-f66c7cb36705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21287ce-b2d6-4e93-a700-21d13eb6b125","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_tim_berners_lee_decentralizalt_internet_inrupt_solid","timestamp":"2018. október. 06. 08:03","title":"Itt az internet atyjának nagy ötlete, ami az egész internetet megváltoztatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előre meg kell határozni, mit dokumentál a cég a készletnyilvántartó szoftverével, ha ugyanis valami nincs rendben, nehéz lesz azt kimagyarázni a NAV-nak.","shortLead":"Előre meg kell határozni, mit dokumentál a cég a készletnyilvántartó szoftverével, ha ugyanis valami nincs rendben...","id":"20181005_Igy_valhat_a_ceg_egy_keszletnyilvantarto_program_aldozatava_ha_jon_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c731d3f-87c4-43d8-907c-9fcacb88df53","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Igy_valhat_a_ceg_egy_keszletnyilvantarto_program_aldozatava_ha_jon_a_NAV","timestamp":"2018. október. 05. 11:10","title":"Így válhat a cég egy készletnyilvántartó program áldozatává, ha jön a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]