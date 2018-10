Minden idők egyik legnépszerűbb dalszerzője világkörüli turnén van, és visszatérően listázta a koncertjein az újfasizmus feltörekvő urait. Így került a listára, mégpedig rögtön a második helyre, Donald Trump mögé és Marine Le Pen elé Orbán Viktor. Waters most Brazíliában koncertezik, ahol amúgy választási kampány van, így adta magát, hogy a Sao Pauló-i Allianz Parkban szóba hozza a politikát. Waters el is ítélte a szélsőjobboldal esélyes jelöltjét, Jair Bolsonarót. A brazil politikusról azt mondta, Trumphoz és Orbánhoz hasonlóan ő is a neofasiszta nézeteket képvisel.

Bolsonaro népszerűségéhez ugyanakkor aligha férhet kétség, hiszen megnyerte a választások első fordulóját csaknem 50 millió szavazattal, így esélyesként várja az október 28-ai második fordulót. Ennek megfelelően bár sokan üdvözölték a Bolsonarót elítélő szavait, szintén sokan dühösen reagáltak, és melegebb éghajlatokra küldték az énekest.

Roger Waters mindenesetre tovább folytathatja a szélsőjobb elleni kampányát, miután a választások második fordulójáig öt brazíliai városban lép még fel.