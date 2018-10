Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d117c4f-658e-4ce1-a64e-9365e1c6fd37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi „gyűjtötte be” azokat az autókat, amelyeket Zalaegerszegen találtak meg a rendőrök.","shortLead":"Két férfi „gyűjtötte be” azokat az autókat, amelyeket Zalaegerszegen találtak meg a rendőrök.","id":"20181011_Nem_az_one_az_egyik_auto_ezek_kozul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d117c4f-658e-4ce1-a64e-9365e1c6fd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee2aa6d-e481-48b0-84a4-6ee064348f74","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Nem_az_one_az_egyik_auto_ezek_kozul","timestamp":"2018. október. 11. 11:38","title":"Nem az öné az egyik autó ezek közül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy a képviselők nyitott kapukat döngetnek.","shortLead":"Lehet, hogy a képviselők nyitott kapukat döngetnek.","id":"20181011_A_magyar_kormany_tamogatasa_miatt_biraljak_Donald_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8df928f6-1367-48e7-818f-86ef2a21d5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbae90c4-dc80-497e-9d17-2a7a1e79c98b","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_magyar_kormany_tamogatasa_miatt_biraljak_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. október. 11. 08:29","title":"A magyar kormány támogatása miatt bírálják Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04093d13-3b91-4b48-a320-b47836818ccd","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A sajtó úgy láttatja magát, mint ami a valóság hiteles képét nyújtja, holott nem rendelkezik a valóság leírásának mindent átfogó képességével – véli Alain de Botton író-filozófus.","shortLead":"A sajtó úgy láttatja magát, mint ami a valóság hiteles képét nyújtja, holott nem rendelkezik a valóság leírásának...","id":"20181010_Miben_rejlik_a_media_tudatformalo_hatalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04093d13-3b91-4b48-a320-b47836818ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1340d66a-0993-49c2-ad73-8fbd1a2abea4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181010_Miben_rejlik_a_media_tudatformalo_hatalma","timestamp":"2018. október. 10. 19:40","title":"Miben rejlik a média tudatformáló hatalma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dzsamál Hasogdzsi azután tűnt el, hogy október 2-án Isztambulban felkereste a szaúdi konzulátus épületét.","shortLead":"Dzsamál Hasogdzsi azután tűnt el, hogy október 2-án Isztambulban felkereste a szaúdi konzulátus épületét.","id":"20181011_Trumptol_varjak_a_valoszinuleg_meggyilkolt_ujsagiro_ugyenek_tisztazasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976936a2-0a44-411d-878e-580b0e79f5a4","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Trumptol_varjak_a_valoszinuleg_meggyilkolt_ujsagiro_ugyenek_tisztazasat","timestamp":"2018. október. 11. 07:34","title":"Trumptól várják a valószínűleg meggyilkolt újságíró ügyének tisztázását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7356e36d-b7fd-4f1b-ae23-6d2915ada5fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mélyebben kell a pénztárcába nyúlni az egyébként is drága okostelefonok Porsche-márkás kiadásáért. Mégis kapósak az ilyen készülékek, így egyre több gyártó áll be a sorba.","shortLead":"Még mélyebben kell a pénztárcába nyúlni az egyébként is drága okostelefonok Porsche-márkás kiadásáért. Mégis kapósak...","id":"20181010_oneplus_6t_porsche_edition_kiadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7356e36d-b7fd-4f1b-ae23-6d2915ada5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db729cba-d293-4236-a208-e376d55c1c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_oneplus_6t_porsche_edition_kiadas","timestamp":"2018. október. 10. 13:33","title":"Nem lesz olcsó, de a Porsche-rajongók kedvelni fogják az új OnePlus-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"D.B.G.","category":"itthon","description":"Ugyanolyan szavazati jogot és ugyanolyan parlamenti képviseletet adna az MSZP a határon túli magyaroknak, mint az „anyaországiaknak” – talán ez az egyik legfontosabb pontja a szocialisták legújabb nemzetstratégiai programjának.","shortLead":"Ugyanolyan szavazati jogot és ugyanolyan parlamenti képviseletet adna az MSZP a határon túli magyaroknak, mint...","id":"20181011_Atleptek_a_hatart_a_szocialistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83d2f1d-e017-4189-baff-329b30ffa4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Atleptek_a_hatart_a_szocialistak","timestamp":"2018. október. 11. 18:30","title":"Külön parlamenti képviselőt javasol a határon túliaknak az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c7ae6-f812-4558-a841-3b8074a7621d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az a tét, lesz-e a jövőben Európai Unió – ezzel jelentkezett be Frans Timmermans az európai szocialisták csúcsjelölti tisztségére.","shortLead":"Az a tét, lesz-e a jövőben Európai Unió – ezzel jelentkezett be Frans Timmermans az európai szocialisták csúcsjelölti...","id":"20181010_Orban_Viktor_ujabb_nagy_ellenfele_jelentkezett_be_Juncker_utodjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=922c7ae6-f812-4558-a841-3b8074a7621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25275e39-0ece-4a45-91e6-3d59e9c6e084","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Orban_Viktor_ujabb_nagy_ellenfele_jelentkezett_be_Juncker_utodjanak","timestamp":"2018. október. 10. 18:38","title":"Orbán Viktor újabb nagy ellenfele jelentkezett be Juncker utódjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó Késely Ajna nyerte. ","shortLead":"Az úszó Késely Ajna nyerte. ","id":"20181011_ifjusagi_olimpia_uszas_kesely_ajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e44b34-f52b-4b63-9c03-036201e949a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f46a45-d82d-4c84-955b-aa9c172b2f6f","keywords":null,"link":"/sport/20181011_ifjusagi_olimpia_uszas_kesely_ajna","timestamp":"2018. október. 11. 09:20","title":"Megvan a kilencedik magyar arany az ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]