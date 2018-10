Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfc22ce2-23d9-4a80-b6d6-aef948264f4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Rombolás és pusztítás maradt a Michael hurrikán nyomában Floridában, a rendkívüli időjárás hét halálos áldozatot követelt.","shortLead":"Rombolás és pusztítás maradt a Michael hurrikán nyomában Floridában, a rendkívüli időjárás hét halálos áldozatot...","id":"20181012_michael_hurrikan_vihar_florida_pusztitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfc22ce2-23d9-4a80-b6d6-aef948264f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f3d19f-98b8-4550-b5b4-9b47c503bb81","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_michael_hurrikan_vihar_florida_pusztitas","timestamp":"2018. október. 12. 12:35","title":"Apokaliptikus pusztítást végzett Michael – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49579824-73de-4026-9d0a-ce5b3564b5da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi pénzzel támogatják a beruházást. A telephelyhez közeli autópályán új csomópontot alakítanak, erről szintén szó esett a megállapodás aláírásáról szóló ceremónián. ","shortLead":"Ennyi pénzzel támogatják a beruházást. A telephelyhez közeli autópályán új csomópontot alakítanak, erről szintén szó...","id":"20181012_123_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_debreceni_BMWgyarra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49579824-73de-4026-9d0a-ce5b3564b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94528604-b4b3-412b-9fbb-6cd2cf3d4f07","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_123_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_debreceni_BMWgyarra","timestamp":"2018. október. 12. 16:14","title":"12,3 milliárd forintot ad a kormány a debreceni BMW-gyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495b6c25-b0f4-428b-9b9b-d099a15f7274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tervezetet készített az Emmi a hajléktalanok ellátásáról. Ha akarnák, sem tudnák hétfőig elfogadni, amikortól tilos lesz az utcán élni.","shortLead":"Egy tervezetet készített az Emmi a hajléktalanok ellátásáról. Ha akarnák, sem tudnák hétfőig elfogadni, amikortól tilos...","id":"20181011_hajlektalan_emmi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=495b6c25-b0f4-428b-9b9b-d099a15f7274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b7ccca-de5f-4439-a03c-9291e359911b","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_hajlektalan_emmi_torveny","timestamp":"2018. október. 11. 18:06","title":"Hirtelen eszébe jutott a kormánynak, hogy segíteni kellene a hajléktalanokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez akkor derült ki, amikor egy másik géniusszal, Donald Trumppal találkozott.","shortLead":"Ez akkor derült ki, amikor egy másik géniusszal, Donald Trumppal találkozott.","id":"20181012_Kanye_West_zseninek_tartja_magat_de_a_mobilja_jelkodja_000000","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0538ba5-f8ad-4042-8362-9ce5a1251558","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Kanye_West_zseninek_tartja_magat_de_a_mobilja_jelkodja_000000","timestamp":"2018. október. 12. 13:00","title":"Kanye West zseninek tartja magát, de a mobilja jelkódja 000000","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába szippanthatja a felhasználót.","shortLead":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába...","id":"20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1753f353-40e3-415d-b8da-ef18d449bffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","timestamp":"2018. október. 11. 17:03","title":"Már ilyen is van: Netflix-függőséggel fordult orvoshoz egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24765992-c25c-431e-83a6-ed67a63ce937","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"David Dawson kis híján feladta festőkarrierjét azért, hogy Lucian Freud társaságát élvezhesse, a festő ecseteit és vásznait pakolgathassa. Idővel az öreg művész barátja és állandó modellje lett. Vele beszélgettünk Freud napi rutinjáról, a képein ábrázolt meztelenségről, legkülönösebb modelljéről, Erzsébet királynőről és egy utolsó pillanatig alkotó ember haláláról. ","shortLead":"David Dawson kis híján feladta festőkarrierjét azért, hogy Lucian Freud társaságát élvezhesse, a festő ecseteit és...","id":"20181011_Husz_evig_segitett_es_allt_aktot_Freudnak__interju_a_festozseni_asszisztensevel_es_muzsajaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24765992-c25c-431e-83a6-ed67a63ce937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3294f28a-c27b-4922-bc88-05a508e080d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Husz_evig_segitett_es_allt_aktot_Freudnak__interju_a_festozseni_asszisztensevel_es_muzsajaval","timestamp":"2018. október. 11. 20:00","title":"Aki 20 évig állt aktot Lucian Freudnak – a festőzseni múzsája mesélt a hvg.hu-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cdbb55-9745-4298-8cf6-4603bfa8edbd","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Zavart érezni az erőben. Orbán Viktor határozottan elmondta táborának: Ukrajna orosz meggyengítésétől nem kell félnetek. A honvédelmi tárca viszont úgy érzi, a NATO keretein belül jó lesz részt venni olyan hadgyakorlatokon, amely szerintük az orosz fenyegetés elleni felkészülést jelenti. A tisztánlátás esélyét rontja, hogy a hvg.hu-val csak a NATO kommunikál, a magyar honvédelmi tárca nem.","shortLead":"Zavart érezni az erőben. Orbán Viktor határozottan elmondta táborának: Ukrajna orosz meggyengítésétől nem kell...","id":"20181011_Orban_primitiv_orosz_fenyegetes_honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62cdbb55-9745-4298-8cf6-4603bfa8edbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e307b5c6-d254-471f-9153-7a50ac017b84","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Orban_primitiv_orosz_fenyegetes_honvedseg","timestamp":"2018. október. 11. 17:00","title":"Orbán primitívnek bélyegezte azt, amire a magyar honvédség készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c239a2-3463-4737-a9e4-89eafdaa88e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő maga csak fedezte a pedofil papokat.","shortLead":"Ő maga csak fedezte a pedofil papokat.","id":"20181012_Lemondott_Washington_erseke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c239a2-3463-4737-a9e4-89eafdaa88e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dc327f-5fdb-4dfc-9d74-c43582a253de","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_Lemondott_Washington_erseke","timestamp":"2018. október. 12. 14:26","title":"A pedofilbotrány miatt lemondott Washington érseke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]