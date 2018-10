Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca241d75-3f9b-4b76-bcb3-3b511f2e2be8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tragédia a Gurdzsa-hegységben történt, a hegymászók táborát heves hóvihar söpörte el.","shortLead":"A tragédia a Gurdzsa-hegységben történt, a hegymászók táborát heves hóvihar söpörte el.","id":"20181013_hegymaszok_haltak_meg_hovihar_himalaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca241d75-3f9b-4b76-bcb3-3b511f2e2be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e610df-5e0f-4a2c-8ff4-fc845fa0cfb6","keywords":null,"link":"/elet/20181013_hegymaszok_haltak_meg_hovihar_himalaja","timestamp":"2018. október. 13. 08:36","title":"Nyolc hegymászó halt meg a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbffbcc-8255-407e-837f-1167e19e3185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is nagyon akart megállni. ","shortLead":"Nem is nagyon akart megállni. ","id":"20181013_autos_video_kamion_szemben_forgalom_pozsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bbffbcc-8255-407e-837f-1167e19e3185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829ed10c-da85-4c4c-8dba-711b1a7881b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_autos_video_kamion_szemben_forgalom_pozsony","timestamp":"2018. október. 13. 09:50","title":"Videó: 5 évet is kaphat a kamionos, aki Pozsonyban hajtott szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b38d2da-fc31-4959-9b39-bc303bbb0b8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hologramnak mondott, világturnéra készülő vizuális show formájában keltik életre Amy Winehouse-t. Egész estés koncerttel készülnek a szervezők.","shortLead":"Egy hologramnak mondott, világturnéra készülő vizuális show formájában keltik életre Amy Winehouse-t. Egész estés...","id":"20181012_Feltamasztjak_Amy_Winehouset_turnezni_fog_a_8_eve_meghalt_enekesno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b38d2da-fc31-4959-9b39-bc303bbb0b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc21cbc3-8b06-4664-8588-6fe92117b43e","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Feltamasztjak_Amy_Winehouset_turnezni_fog_a_8_eve_meghalt_enekesno","timestamp":"2018. október. 12. 12:19","title":"Feltámasztják Amy Winehouse-t, hologramturnét szerveznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaaa4b77-f11a-480e-8071-6398d8dc45f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október 10-én, rövid betegség után 103 és fél éves korában elhunyt az ország legidősebb színésznője, Gyulányi Eugénia, akit sokan Jenci néninek ismertek – tudta meg a Femina.","shortLead":"Október 10-én, rövid betegség után 103 és fél éves korában elhunyt az ország legidősebb színésznője, Gyulányi Eugénia...","id":"20181012_Meghalt_Gyulanyi_Eugenia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaaa4b77-f11a-480e-8071-6398d8dc45f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95ba9f3-e663-44de-9418-1e6cc4493ce2","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Meghalt_Gyulanyi_Eugenia","timestamp":"2018. október. 12. 14:22","title":"Meghalt Gyulányi Eugénia, az ország legidősebb színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három órát töltött előzetes letartóztatásban egy fiatal nő és az apja, miután egy francia IKEA-üzlet vezetője lopással vádolta meg őket. Valójában csak az egymásba csomagolt ételhordók fedeleinek vonalkódját felejtették el külön-külön beolvasni az önkiszolgáló kasszánál.","shortLead":"Három órát töltött előzetes letartóztatásban egy fiatal nő és az apja, miután egy francia IKEA-üzlet vezetője lopással...","id":"20181012_Rendorok_vittek_el_ket_embert_az_IKEAbol_mert_rosszul_hasznaltak_az_onkiszolgalo_kasszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036086ae-c0c6-461e-a60e-e97e647cf454","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Rendorok_vittek_el_ket_embert_az_IKEAbol_mert_rosszul_hasznaltak_az_onkiszolgalo_kasszat","timestamp":"2018. október. 12. 17:03","title":"Rendőrök vittek el két embert egy francia IKEA-ból, mert rosszul használták az önkiszolgáló kasszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f957131-6bf8-41b0-a443-653408079b0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem pihen a HMD Global, egymás után érkeznek a Nokia márkájú telefonok. Most az olcsóbb készülékek közé érkezett az egészen jó specifikációkkal felruházott Nokia 3.1 Plus.","shortLead":"Nem pihen a HMD Global, egymás után érkeznek a Nokia márkájú telefonok. Most az olcsóbb készülékek közé érkezett...","id":"20181012_nokia_31_plus_olcso_kozepkategorias_telefon_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f957131-6bf8-41b0-a443-653408079b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319bc348-3a6f-4d12-8a51-e069c5780035","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_nokia_31_plus_olcso_kozepkategorias_telefon_android","timestamp":"2018. október. 12. 20:03","title":"Itt a legújabb Nokia telefon, és tényleg nem kerül sokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a kijelölt helyeken sem lehet rágyújtani ezentúl.","shortLead":"Még a kijelölt helyeken sem lehet rágyújtani ezentúl.","id":"20181012_Szijjarto_Peter_nem_kegyelmezett_betiltotta_a_dohanyzast_a_kulugy_osszes_epuleteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696c556a-5ac6-4c61-9b52-44962e7af0ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Szijjarto_Peter_nem_kegyelmezett_betiltotta_a_dohanyzast_a_kulugy_osszes_epuleteben","timestamp":"2018. október. 12. 21:22","title":"Szijjártó Péter nem kegyelmezett: betiltotta a dohányzást a külügy összes épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b575c8d4-8c1a-4c88-873d-ad94ec1d7465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bemutatták annak a szuperjachtnak a terveit, amely egy speciális tükörrendszernek köszönhetően 50 méteren túl „láthatatlanná” válik a külső szemlélők számára. Az utasok pedig úgy érezhetik magukat az optikai csalásnak köszönhetően, mintha a víz fölött lebegnének.","shortLead":"Bemutatták annak a szuperjachtnak a terveit, amely egy speciális tükörrendszernek köszönhetően 50 méteren túl...","id":"20181012_Valora_valik_a_hajokazo_magyar_oligarchak_alma_jon_a_lathatatlan_luxusjacht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b575c8d4-8c1a-4c88-873d-ad94ec1d7465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5620ebfc-2b7a-426a-902b-73b3f628e0df","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Valora_valik_a_hajokazo_magyar_oligarchak_alma_jon_a_lathatatlan_luxusjacht","timestamp":"2018. október. 12. 12:06","title":"Valóra válik a hajókázó magyar oligarchák álma, jön a \"láthatatlan\" luxusjacht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]