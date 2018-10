Ül a rendőr az irodában, fején headset, és fogadja a hívásokat. Egy férfi beparázott az ecstasy-tól, a másikat kirabolták egy zűrös környéken. A rendőr az adótornyoknak köszönhetően nagyjából látja, honnan hívják, és arról is van infója, ki lehet a segélykérő. Adja is tovább a drótot a kollégáknak, és közben kicsit unja is magát, meg izgul, ideges is, mert igazából csak ideiglenesen dolgozik diszpécserként. Holnap tárgyalása lesz, s attól függ a jövője.

És ekkor új hívást kap. S innentől pislogni is alig van időnk.

Hősünket Asger Holmnak hívják, alakítója Jacob Cedergren, nem annyira különleges arcú, de egészen kiváló színész. Kicsit sem jön zavarba attól, hogy nyilván tudja: azon is múlik A bűnös hatása, hogy apró rezdülései, arcvonásai (esetlegesen a tarkója) mennyire köti le a nézőt. Mert igen, jóformán egyetlen embert, leginkább egy egyhelyben ülő embert figyelünk mindvégig. Aki telefonál. Halljuk, amit ő hall, s Möller forgatókönyve innen nézve (hallgatva) is szenzációs, hisz a briliánsan megírt párbeszédek, beszűrődő zajok elintézik, hogy Holmmal együtt peregjen a fejünkben a másik film – a vonal túlsó végéről. S nekünk is úgy áll össze az a másik film, ahogy a rendőrnek. Azt képzeljük oda, amire ő következtet. Vele rakjuk össze a belső mozgóképet, ő vezet minket előre. Feltétlen a bizalom.

A bűnös ugyanis nem azzal akar minket elkapni, pontosabban nem azzal kap el, hogy bátorságával henceg, hisz valószínűleg eszünkbe se jut közben, hogy milyen jó lenne, ha nem csak ezt a zsarut néznénk, hanem egyből elfogadjuk, mi több, természetesnek vesszük ezt az azonosulós szerepjátékot. Mert indokolt. Holm nem megy ki a diszpécserállomásról, mert nem mehet. Tehát mi sem megyünk ki, hisz ha neki ez a dolga, nekünk is ez. Ez van. Belehelyezkedünk, odaülünk, figyelünk. Drukkolunk. És megdöbbenünk.

© Vertigo Média

Jó néhányszor megdöbbenünk, egyfelől a kibontakozó cselekményen persze, amelynek fordulatai alaposan megütik az embert. Ám nem csak a csattanás kedvéért pofoznak, hanem azért is, hogy aztán tisztuljon a szándék, és a krimi megrendítő lélektani dimenziókat nyisson ki a történetben.

Fel sem fogjuk, és már nem csak szórakozunk, hanem gondolkodunk is. Egészen életbevágó dolgokon.

Ha már belekevertem Hitchcockot a cikkbe az elején, neki volt egy igen komoly filmterve, hogy egyetlen telefonfülkében forgasson le egy filmet. Később valami hasonlót csinált Joel Schumacher Colin Farrellel a főszerepben, de A fülke azért trükközött is rendesen, hát, az a telefon csak egy nagyváros közepén, fényes nappal csörrent, reagáló járókelők, s egyéb más mozgalmasságot biztosító, hangos, dübörgő látnivalók közepette. Itt viszont a kamera se megy sehova, nem látjuk a másik felet, nincsenek látványos vágással megoldott hókuszpókuszok, osztott képmező, semmi ilyesmi. Éjszaka van, egy iroda van, és valóban: benne egy ember, aki telefonál. És igen, még úgy is bámulatos A bűnös, ha mondjuk láttuk a Locke – Nincs visszaút című remek filmet, amelyben Tom Hardy meg egy autóban telefonál.

A bűnös a minimálisan maximális vállalással képes visszaadni a hitünket, azt a fajtát, ami után már nem is tűnik olyan elképzelhetetlennek, hogy bármennyire is megváltoznak az úgynevezett a nézői igények, mert nehéz bombasztikus vizuál nélkül megpiszkálni az ingerküszöböt, még mindig lehet hagyományosan, pusztán a kíváncsiságunkra, az erkölcsi és morális érzékünkre alapozva marha izgalmas filmeket készíteni. Beszél a rendőr, ráadásul hitelesen, egyszerű, felkavaró az eset, amelyet követünk – és bizony érzelmileg is felráz, megráz, vagyis annyira, annyira magával ragad, amennyire ez a moziban csak elintézhető.

Kockázat nélkül merem ajánlani, hogy ha csak egyetlen szenzációs filmet nézne meg még idén filmszínházban, legyen A bűnös az. Nem mondom, hogy nem lesz még néhány. De jobb biztosra menni, nem igaz?