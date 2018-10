Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 300 ember halálával járó katasztrófa után rengeteg személyes tárgyat és a gép maradványait találták meg a búvárok, a gép feketedoboza még nincs meg.","shortLead":"A 300 ember halálával járó katasztrófa után rengeteg személyes tárgyat és a gép maradványait találták meg a búvárok...","id":"20181030_Szornyu_mar_10_zsaknyi_emberi_testreszt_talaltak_az_indonez_repulogepkatasztrofa_utan_a_tengerben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbedc9e-0fa0-4eee-a30f-f43f3017bbd4","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Szornyu_mar_10_zsaknyi_emberi_testreszt_talaltak_az_indonez_repulogepkatasztrofa_utan_a_tengerben","timestamp":"2018. október. 30. 06:55","title":"Emberi testrészeket, személyes tárgyakat találtak az indonéz repülőgép-katasztrófa után a tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda délelőtt az éjszaka képződő ködfoltok mindenhol feloszlanak, és napos idő várható csapadék nélkül. ","shortLead":"Szerda délelőtt az éjszaka képződő ködfoltok mindenhol feloszlanak, és napos idő várható csapadék nélkül. ","id":"20181031_szokatlan_meleg_hosszu_hetvege_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffb71ec-7292-4077-9a61-1a740975faa5","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szokatlan_meleg_hosszu_hetvege_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2018. október. 31. 05:09","title":"Szokatlanul meleg lesz még a hosszú hétvégén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg munkaadó nem egy nyelvet beszél a dolgozókkal.","shortLead":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg...","id":"20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07c91bc-6610-4246-b668-9ae9d1ae35cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 09:18","title":"Ezért nem találnak munkaerőt a hazai cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15522e00-3932-4364-a36c-3996025d24d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klasszikus villamos problémát helyezték új technológiai környezetbe a MIT (Massachusettsi Műszaki Egyetem) kutatói egy, az egész világra kiterjedő felmérés keretében. Megszületett a végeredmény, amelynek tanulságait a napokban publikálták.","shortLead":"A klasszikus villamos problémát helyezték új technológiai környezetbe a MIT (Massachusettsi Műszaki Egyetem) kutatói...","id":"20181030_moral_machine_mit_felmeres_kiertekelese_onvezeto_autok_dilemmaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15522e00-3932-4364-a36c-3996025d24d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b88037-e511-4d33-8b5d-4ab627faa89a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_moral_machine_mit_felmeres_kiertekelese_onvezeto_autok_dilemmaja","timestamp":"2018. október. 30. 09:03","title":"Így felelt a net népe a kérdésre: kit üssön el az önvezető autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","shortLead":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","id":"20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc03f77-908e-4a89-8b12-9db22f3c0815","keywords":null,"link":"/sport/20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","timestamp":"2018. október. 29. 18:44","title":"Vizsgálat indul a bokszszövetségben a rongyrázós ifi-vb miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter is csatlakozott az új kormányzati kommunikációhoz, miszerint nincs CEU-ügy, az egyetem nem távozik Magyarországról. ","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter is csatlakozott az új kormányzati kommunikációhoz, miszerint nincs CEU-ügy...","id":"20181029_Palkovics_Nem_koltozik_a_CEU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61886f0-be82-4868-ba88-c91c1f87db01","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Palkovics_Nem_koltozik_a_CEU","timestamp":"2018. október. 29. 15:16","title":"Palkovics is azt állítja, hogy nem költözik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Chicagói neoliberális közgazdász a „brazil Trump”-ként emlegetett Jair Bolsonaro „esze”. A politikus még a kampányban elismerte, hogy támasza nélkül nem sokra menne, mert nem ért a közgazdasághoz.","shortLead":"Chicagói neoliberális közgazdász a „brazil Trump”-ként emlegetett Jair Bolsonaro „esze”. A politikus még a kampányban...","id":"20181029_Egy_kukkot_sem_ertek_a_gazdasaghoz_oszinte_beismeres_a_szelsojobb_diadalmaskodo_elnokjeloltjetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fe9a6d-dfbf-4696-8a3f-b47c267b7790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Egy_kukkot_sem_ertek_a_gazdasaghoz_oszinte_beismeres_a_szelsojobb_diadalmaskodo_elnokjeloltjetol","timestamp":"2018. október. 29. 11:21","title":"„Egy kukkot sem értek a gazdasághoz”- őszinte beismerés a brazil szélsőjobb diadalmaskodó elnökjelöltjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b327006-a63f-438d-86c2-c1e9131936e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank aggódik a hatalmasra hízó ingatlanalapok miatt, a kormányt nem zavarja ez.","shortLead":"A jegybank aggódik a hatalmasra hízó ingatlanalapok miatt, a kormányt nem zavarja ez.","id":"20181031_Rendeletmodositassal_segitheti_a_kormany_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b327006-a63f-438d-86c2-c1e9131936e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cde38-b930-4203-916d-5640b17b76f8","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Rendeletmodositassal_segitheti_a_kormany_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegeit","timestamp":"2018. október. 31. 10:47","title":"Rendeletmódosítással segítheti a kormány Mészáros Lőrinc tőzsdei cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]