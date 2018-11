A Saul fia sikerei után is van mondanivalója Röhrig Gézának. A kétlaki filantróp, aki New Yorkot és Budapestet is az otthonának mondhatja, a közelmúltban jelentetett meg egy verseskötetet angyalvakond címmel, amelyet a Fedél Nélkül terjesztői értékesítenek jelenleg Budapesten. Története annak van, aki eltört – ez a mottója a kötetnek, a versek megírásáról pedig egy interjúban azt mondta, a legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy eljusson az ábrázolástól a gondolatiságig, metaforává emelje a konkrétumot. A Szombatnak adott interjúban beszélt arról is, hogy

a politikát egy jó ideig most megette a fene, de hát az élet ezerszer fontosabb és szebb annál, mintsem hogy állandóan ezen keseregjünk.

© gooddeedentertainment.com

A költőlét és a közéleti megnyilvánulások mellett a színészetnek sem fordított hátat, annak ellenére, hogy korábban bizonytalan volt e tekintetben. A legfrissebb hírek szerint az autodidakta színész Röhrig már a második filmjén dolgozik a Saul fiát követően: a második világháborús Resistance (Ellenállás) színhelye Franciaország lesz, és főként az ellenállás egyik kulcsfigurájáról, Marcel Marceau-ról szól majd. Röhrig az ő unokatestvérét alakítja, a rendezője pedig Jonathan Jakubowicz lesz.

A közbülső film volt az, amelyik meggyőzte Röhriget arról, hogy érdemes foglalkoznia még a színjátszással. És milyen jól is tette! A függetlenfilmes Shawn Snyder rendezte To Dust (a film esetében nagyjából így lehetne fordítani: Eggyé válni a földdel) ugyanis főként az ismét vallásos zsidót alakító Röhrig jutalomjátéka. A film alaphelyzete a következő: az ortodox zsidó kántor Shmuel (Röhrig Géza) elveszítette feleségét, ám rémálmok gyötrik, és nem tudja feldolgozni a halálesetet. Éppen ezért elindul, hogy felkeressen egy tudóst, aki részletesen be tud számolni neki arról, miként bomlik le a test a földben. Aki keres, talál – szokták mondani, de Shmuel nem tudóst, csak egy botcsinálta, népfőiskolai természettudomány-tanárt talált. Albert (Matthew Broderick) kissé idegenkedve fogadja a zsidó férfi érdeklődését, de végül megérti Shmuel motivációit, és segít neki.

A To Dust bizonyos szempontból egy road movie. A film egy szakaszában szó szerint is az, hiszen az elmúlás mikéntje utáni kutakodás során hőseink elutaznak egy kutatóközponthoz, ahol emberi testek oszlását figyelik meg. Átvitt értelemben is utazást teszünk, hiszen mi nézők (és Albert is) megismerjük az ortodox zsidók hitvilágának elmúlással és gyásszal kapcsolatos szeletét. A film alaphelyzetét is egy ilyen elképzelés okozza: az ortodox zsidók úgy hiszik, hogy a lélek egy darabja addig szenved, ameddig a test porrá nem válik, eggyé nem válik a földdel. Főhősünk, Shmuel számára is utazás a film, hiszen – miközben odáig megy, hogy többször is megszegi a rá vonatkozó vallási előírásokat csak azért, hogy legyőzze a gyászát – rájön, hogy egy nagyobb cél érdekében áthághatóak a korábban kőbe vésettnek hitt szabályok.

© gooddeedentertainment.com

Az alkotás abban teljesít igazán jól, hogy hozza az amerikai függetlenfilmek esendő közembereit, de közben európai művészfilmeket idéző módon foglalkozik igazán mély kérdésekkel. Nyoma sincs itt a hollywoodi fősodor csöpögős érzelgősségének, ahogy az ezek feloldására használt pisi-kaki humornak sem. Shawn Snyder filmje remekül filozofál az élet olyan nagy kérdéseiről, mint szerelem, halál, elmúlás, vallás, de közben fekete humorral oldja meg, hogy a film után ne akarjunk reggelig a sarokba húzódva zokogni. Amikor a film legelején látjuk, hogy a felesége halálát követően Shmuel nem képes végrehajtani az ilyenkor szokásos rituálét (nem tudja elszakítani a kaftánját, még azután sem, hogy ollóval belevágott), már tudjuk, hogy ez nem egy szokványos film. Érezzük ezt akkor is, amikor azt halljuk egy zsidó kántor szájából, hogy

Ne pisálj a hátamra és mondd, hogy esik!

– mert a helyzet pont ezt kívánja, amikor Shmuel disznót hajkurászik, majd használja fel azt az Alberttel közös kísérleteikhez, vagy amikor a kántor fiai a dibbuk után kutatnak, hogy megmentsék az őrület határán mozgó apjukat.

Matthew Broderick © gooddeedentertainment.com

A film legfőbb humorforrása mégis az, hogy Shmuel és Albert teljesen más világ fiai, akiknek mindezek ellenére együtt kell működniük. A két színész remekül működik együtt a vásznon, azok a legjobban sikerült jelenetek, amikor egymással civakodnak. A To Dust még azt is képes volt megmutatni, hogy a már 56 éves Matthew Broderick remek színésszé érett, de az is kiderült, hogy Röhrig jól teljesítene egy klasszikusabb vígjátékban is.

Összességében tényleg szinte tökéletes film lett a To Dust – amelynek lezárása kiszámítható ugyan, mégis elgondolkodtató. A legfőbb gond vele csupán annyi, hogy egyetlen magyarországi forgalmazó sem csapott le az alkotásra. A film premierje az október végi Limmud Fesztiválon volt, de még vetítik azért Magyarországon: a november végi – december eleji Zsidó és Izraeli Filmfesztiválon lehet majd megtekinteni. Érdemes.