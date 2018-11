Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb mérföldkőhöz érkezett Donald Trump és az amerikai elnököt bíráló médiumok közötti szembenállás: visszavonták a CNN fő fehér házi főtudósítójától, Jim Acostától az állandó belépőjét, így az újságíró csak bonyolult és hosszadalmas eljárás után léphet be az épületbe. Ráadásul egy olyan videóra hivatkozva hozták meg a döntést, amelyet szemmel láthatóan manipuláltak.\r

","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz érkezett Donald Trump és az amerikai elnököt bíráló médiumok közötti szembenállás: visszavonták...","id":"20181108_Egy_manipulalt_videora_hivatkozva_elvettek_a_CNN_tudositojanak_allando_feher_hazi_belepojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5508c0-3e20-4bc1-ac4e-7615406c4fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Egy_manipulalt_videora_hivatkozva_elvettek_a_CNN_tudositojanak_allando_feher_hazi_belepojet","timestamp":"2018. november. 08. 13:36","title":"Manipulált videóra hivatkozva vették el a CNN-tudósító fehér házi belépőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF szerint nem érvényteleníti a megállapításaikat és azt, hogy bizonyítékot találtak pénzügyi visszaélésre, hogy itthon bűncselekmény hiányában megszüntették az Elios Innovatív Zrt.-vel szembeni nyomozást.","shortLead":"Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF szerint nem érvényteleníti a megállapításaikat és azt, hogy bizonyítékot...","id":"20181108_Az_OLAF_bizonyitekokat_emleget_mikozben_a_rendorseg_nem_nyomoz_az_Elios_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021a16b8-b83e-441e-88c7-ec3628f51f70","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Az_OLAF_bizonyitekokat_emleget_mikozben_a_rendorseg_nem_nyomoz_az_Elios_utan","timestamp":"2018. november. 08. 12:56","title":"Az OLAF bizonyítékokat emleget, miközben a rendőrség nem nyomoz az Elios után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","shortLead":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","id":"20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd48761-6510-4171-8d28-5b63c3207f51","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","timestamp":"2018. november. 09. 10:35","title":"Így jönnek ki a görög nyugdíjasok a kevés pénzükből – ez lenne a tuti recept?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben az országok kormányai azon tanakodnak, hogy hány százalékkal és melyik évtized végére kellene csökkenteni a károsanyag-kibocsátás mértékét, addig mi akár ebben a pillanatban is elkezdhetjük védeni a bolygót. Ehhez mutatunk 10 dolgot, amit mától bevezethet saját életébe ön is.","shortLead":"Miközben az országok kormányai azon tanakodnak, hogy hány százalékkal és melyik évtized végére kellene csökkenteni...","id":"20181108_klimavaltozas_eghajlatvaltozas_globalis_felmelegedes_mit_tehetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1997f8-2ceb-4f84-854e-f81a706ffce1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_klimavaltozas_eghajlatvaltozas_globalis_felmelegedes_mit_tehetek","timestamp":"2018. november. 08. 08:03","title":"Ne várjon a csodára: 10 dolog, amellyel ön is megmentheti a Földet a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94778520-4452-4603-90ac-91ab0bc27bed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olasz tervező eljátszott a gondolattal, milyen lehetne az Apple jövő évi telefonja. Nem sajnálta belőle a technológiai csemegéket.","shortLead":"Egy olasz tervező eljátszott a gondolattal, milyen lehetne az Apple jövő évi telefonja. Nem sajnálta belőle...","id":"20181109_antonio_de_rosa_olasz_tervezo_koncepcioja_iphone_2019_iphone_11_digitalis_toll_meterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94778520-4452-4603-90ac-91ab0bc27bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1325814-ed60-408a-897e-f8d5224f8137","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_antonio_de_rosa_olasz_tervezo_koncepcioja_iphone_2019_iphone_11_digitalis_toll_meterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 09. 11:33","title":"Az tényleg jó lenne, ha ilyen volna a jövő évi iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b8455c-0611-44b1-bc82-879822b5f7d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén 8. alkalommal rendezik meg az autentikus borok fesztiválját, ahol garantáltan mindenki pontosan tudhatja, mi van a palackban, amelyből a poharába töltenek, hogy készült az ital, amit kóstol.","shortLead":"Idén 8. alkalommal rendezik meg az autentikus borok fesztiválját, ahol garantáltan mindenki pontosan tudhatja, mi van...","id":"20181107_MITISZOL_Fesztival_tuti_valaszokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93b8455c-0611-44b1-bc82-879822b5f7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dd1c48-cf28-4a97-8305-cd6816ca8c86","keywords":null,"link":"/elet/20181107_MITISZOL_Fesztival_tuti_valaszokkal","timestamp":"2018. november. 08. 08:51","title":"Mitiszol? – fesztivál tuti válaszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72863b3c-f38c-48f3-99a0-ee95a163b345","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marko Nikolic vezetőedző szerint bár matematikailag jó lenne a döntetlen is, a Vidi FC csütörtökön a győzelemért száll harcba a PAOK elleni mérkőzésen az Európa-liga csoportkörének negyedik fordulójában.","shortLead":"Marko Nikolic vezetőedző szerint bár matematikailag jó lenne a döntetlen is, a Vidi FC csütörtökön a győzelemért száll...","id":"20181107_vidi_paok_foci_marko_nikolic_kovacs_istvan_europa_liga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72863b3c-f38c-48f3-99a0-ee95a163b345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a191013-791e-4128-9ea6-d941eb430c38","keywords":null,"link":"/sport/20181107_vidi_paok_foci_marko_nikolic_kovacs_istvan_europa_liga","timestamp":"2018. november. 07. 17:03","title":"Győzelemre készül a Vidi a PAOK ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elkezdik kihelyezni a hófogórácsokat és hálókat, preventív jellegű sózást is végeznek. ","shortLead":"Elkezdik kihelyezni a hófogórácsokat és hálókat, preventív jellegű sózást is végeznek. ","id":"20181108_A_kozutkezelonel_szombaton_mar_elkezdodik_a_tel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff40185-14af-4743-ac36-11c05402e8f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_A_kozutkezelonel_szombaton_mar_elkezdodik_a_tel","timestamp":"2018. november. 08. 18:08","title":"A közútkezelőnél szombaton már elkezdődik a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]