[{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar kormányéhoz hasonló módszert alkalmazva igyekezett elterelni a figyelmet aktuális botrányairól a Facebook, mely a The New York Times egy cikke szerint egy pr-ügynökséget is felbérelt, hogy a hangoskodókat Soros György ügynökeinek bélyegezze.","shortLead":"A magyar kormányéhoz hasonló módszert alkalmazva igyekezett elterelni a figyelmet aktuális botrányairól a Facebook...","id":"20181115_mark_zuckerberg_soros_gyorgy_facebook_2016_amerikai_elnokvalasztas_orosz_befolyas_lejarato_cikk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dcafac-e99c-463d-a2f9-6414154f4cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_mark_zuckerberg_soros_gyorgy_facebook_2016_amerikai_elnokvalasztas_orosz_befolyas_lejarato_cikk","timestamp":"2018. november. 15. 11:03","title":"A Facebook az új Fidesz? Lejárató sorosozó kampányt fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA egy év halasztást javasolt, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ez is kevés.","shortLead":"Az MTA egy év halasztást javasolt, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ez is kevés.","id":"20181114_Meg_tovabb_halasztana_a_Nemzeti_alaptanterv_bevezeteset_a_PDSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd09d49-87e9-496a-9d1b-f02d50a113fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Meg_tovabb_halasztana_a_Nemzeti_alaptanterv_bevezeteset_a_PDSZ","timestamp":"2018. november. 14. 17:05","title":"Még tovább halasztaná a Nemzeti alaptanterv bevezetését a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Háromféleképp voksoltak az ellenzéki pártok.","shortLead":"Háromféleképp voksoltak az ellenzéki pártok.","id":"20181113_Hataron_tuliak_az_EPvalasztason_elteroen_szavazott_az_MSZP_es_a_Parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb3ec3c-9119-49b7-8561-12bc7a27c37a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Hataron_tuliak_az_EPvalasztason_elteroen_szavazott_az_MSZP_es_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 13. 17:39","title":"Határon túliak az EP-választáson: eltérően szavazott az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György, ismertebb nevén a bükki füvesember, Gyuri bácsi családi vállalkozásának még a kínai egészségügyi miniszter is a csodájára járt. Cégportré.","shortLead":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György...","id":"20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0cb2d0-6bb8-4205-a6c8-4d413ee3bcba","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","timestamp":"2018. november. 14. 20:00","title":"Piacozó nyugdíjasként építette fel a több száz milliós bevételű családi céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"November 21-én nem csak meccsel avatják az új székesfehérvári stadiont. ","shortLead":"November 21-én nem csak meccsel avatják az új székesfehérvári stadiont. ","id":"20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5098fe7-9755-4b00-b97e-1cf292626d48","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","timestamp":"2018. november. 15. 14:31","title":"Fluor Tomiékkal avatják fel a Vidi Mol-stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa8ea50-91d7-4662-b7a6-08f289a1cc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sufniban és egy pincében találták meg az idős embereket, akiktől egy bűnbanda szedte el a lakásukat eltartási szerződéssel. ","shortLead":"Egy sufniban és egy pincében találták meg az idős embereket, akiktől egy bűnbanda szedte el a lakásukat eltartási...","id":"20181114_Embertelen_korulmenyekkozott_tartottak_idosoket_hogy_elszedjek_a_lakasukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa8ea50-91d7-4662-b7a6-08f289a1cc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3028c3c0-777f-4142-bcef-90d50734e2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Embertelen_korulmenyekkozott_tartottak_idosoket_hogy_elszedjek_a_lakasukat","timestamp":"2018. november. 14. 11:58","title":"Embertelen körülmények között tartottak idősöket, hogy ügyvédi segítséggel elszedjék a lakásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27751dc6-274f-4f29-96a9-dd612cdf39c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zoran Zaev macedón kormányfő azt várja Magyarországtól, hogy ne védjen olyan bűnözőt, aki országa állampolgárainak kárt okozott.","shortLead":"Zoran Zaev macedón kormányfő azt várja Magyarországtól, hogy ne védjen olyan bűnözőt, aki országa állampolgárainak kárt...","id":"20181114_nikola_gruevszki_kiadatasat_keri_macedonia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27751dc6-274f-4f29-96a9-dd612cdf39c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69614a-4e7e-4834-a911-efa3e6175ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_nikola_gruevszki_kiadatasat_keri_macedonia","timestamp":"2018. november. 14. 17:02","title":"Gruevszki kiadatását kéri Macedónia, és beolvasott a magyar kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Politico forrásai szerint a fúziót azért utasította el az Európai Bizottság, mert a két európai vasútépítő cég összeolvadásával gyakorlatilag megszűnne a verseny. ","shortLead":"A Politico forrásai szerint a fúziót azért utasította el az Európai Bizottság, mert a két európai vasútépítő cég...","id":"20181113_Kozbelepett_az_EU_nem_egyesulhet_a_Siemens_es_az_Alstom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686be568-83ce-4085-8cbf-ee1b299913d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Kozbelepett_az_EU_nem_egyesulhet_a_Siemens_es_az_Alstom","timestamp":"2018. november. 13. 17:00","title":"Közbelépett az EU, nem egyesülhet a Siemens és az Alstom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]