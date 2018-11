Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új moderációs eszközt léptet életbe az Instagram, amelyet a külső szolgáltatásoktól vásárolt lájkok, kommentek, továbbá az így megszerzett követők ellen vetnek be.","shortLead":"Új moderációs eszközt léptet életbe az Instagram, amelyet a külső szolgáltatásoktól vásárolt lájkok, kommentek, továbbá...","id":"20181120_instagram_profil_vasarolt_lajk_kovetok_novelese_az_instagramon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da255900-b4c1-41c3-a53f-86e327e78e74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_instagram_profil_vasarolt_lajk_kovetok_novelese_az_instagramon","timestamp":"2018. november. 20. 09:33","title":"Viszlát, csaló instagramozók: törlik a vásárolt lájkokat és követőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan passzusra hivatkozik a kormány Gruevszki beengedésével kapcsolatban, amely a kísérő nélküli kiskorúakra, a fogyatékkal élőkre, a várandós nőkre, vagy kínzást átéltekre vonatkozik. ","shortLead":"Egy olyan passzusra hivatkozik a kormány Gruevszki beengedésével kapcsolatban, amely a kísérő nélküli kiskorúakra...","id":"20181119_A_kormany_szerint_Gruevszki_kulonleges_banasmodot_igenyel_pedig_nem_terhes_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca24613-0ea2-4275-9a10-18622b0d3090","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_A_kormany_szerint_Gruevszki_kulonleges_banasmodot_igenyel_pedig_nem_terhes_no","timestamp":"2018. november. 19. 12:29","title":"A kormány szerint Gruevszki különleges bánásmódot igényel, pedig nem terhes nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c781cceb-8492-4715-ada1-8afc5fec9218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából egy éve mondott fel a csatornánál, most visszatért az egyik műsorba.","shortLead":"Nagyjából egy éve mondott fel a csatornánál, most visszatért az egyik műsorba.","id":"20181120_Demcsak_Zsuzsa_az_ATVben_bukkant_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c781cceb-8492-4715-ada1-8afc5fec9218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f0f0f2-ac02-4e47-8d1a-2b557a61bf2a","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Demcsak_Zsuzsa_az_ATVben_bukkant_fel","timestamp":"2018. november. 20. 08:30","title":"Demcsák Zsuzsa az ATV-ben bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarázat egyik része a takarításhoz kapcsolódik.","shortLead":"A magyarázat egyik része a takarításhoz kapcsolódik.","id":"20181120_Kosa_megmagyarazta_miert_kell_lezarni_ejszakankent_az_aluljarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422345ee-b12d-441e-901a-fdee2b4817e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Kosa_megmagyarazta_miert_kell_lezarni_ejszakankent_az_aluljarokat","timestamp":"2018. november. 20. 07:40","title":"Kósa megmagyarázta, miért kell lezárni éjszakánként az aluljárókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6993300-ee61-4a7c-b8c8-da5ad459344b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint a bevándorlási hivatal elnöke nem hazudott a nemzetbiztonsági bizottság ülésén. ","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint a bevándorlási hivatal elnöke nem hazudott a nemzetbiztonsági bizottság ülésén. ","id":"20181120_Gruevszkiugy_A_BM_szerint_nem_hazudott_a_bevandorlasi_hivatal_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6993300-ee61-4a7c-b8c8-da5ad459344b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a9c792-7725-459f-b2f3-0eb40947c9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Gruevszkiugy_A_BM_szerint_nem_hazudott_a_bevandorlasi_hivatal_elnoke","timestamp":"2018. november. 20. 18:32","title":"Gruevszki-ügy: A BM szerint nem hazudott a bevándorlási hivatal elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal kísérleteznek mind a szállítás, mind a raktározás területén. Az egyik legfontosabb, hogy papírra váltották fel a fa raklapokat, ami a cég soroksári áruházánál is nagyot növelt a hatékonyságon. ","shortLead":"Az egyik legegyszerűbb alapanyaghoz nyúlt a svéd IKEA bútorgyártó és forgalmazó vállalat, ahol újszerű megoldásokkal...","id":"20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1df7e0a-c356-46b3-a9bf-ccb6c880d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccfed36-6002-4e5b-b030-b6b502123c2d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181119_Papirpalettakkal_otvozi_a_logisztikai_csucstechnologiat_az_IKEA_Soroksaron","timestamp":"2018. november. 20. 19:18","title":"Papírpalettákkal ötvözi a logisztikai csúcstechnológiát az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a végzettség, hanem a személyiség a fontos – szakmai önéletrajz nélkül toboroz munkaerőt a hamarosan megnyíló párizsi belvárosi IKEA-áruház.","shortLead":"Nem a végzettség, hanem a személyiség a fontos – szakmai önéletrajz nélkül toboroz munkaerőt a hamarosan megnyíló...","id":"20181120_500_jelentkezo_100_allasra_a_Parizsban_nyilo_uj_IKEA_aruhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7f6c0-f39d-4d25-9fd9-210959330185","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_500_jelentkezo_100_allasra_a_Parizsban_nyilo_uj_IKEA_aruhazban","timestamp":"2018. november. 20. 10:13","title":"500 jelentkező 100 állásra a Párizsban nyíló új IKEA-áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86839935-5da2-4312-a025-50b0e8e06367","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brazíliát 6-4-re verték a negyeddöntőben, Chile viszont kifogott rajtuk: 7-2-re kikaptak. ","shortLead":"Brazíliát 6-4-re verték a negyeddöntőben, Chile viszont kifogott rajtuk: 7-2-re kikaptak. ","id":"20181119_bronzerem_foci_vilagbajnoksag_hajlektalan_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86839935-5da2-4312-a025-50b0e8e06367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f5df8-ba4b-4481-85aa-09d3711892ad","keywords":null,"link":"/sport/20181119_bronzerem_foci_vilagbajnoksag_hajlektalan_valogatott","timestamp":"2018. november. 19. 12:12","title":"Bronzérmet nyert a focivébén a magyar hajléktalan-válogatott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]