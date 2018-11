Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99275207-d3ef-482b-9ec2-29150199154c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három év után bezár a Menház Színpad.","shortLead":"Három év után bezár a Menház Színpad.","id":"20181124_A_taotorveny_kinyirta_Gyor_egyik_szinhazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99275207-d3ef-482b-9ec2-29150199154c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e853363-bbc2-403a-802b-08f1c8aaf821","keywords":null,"link":"/kultura/20181124_A_taotorveny_kinyirta_Gyor_egyik_szinhazat","timestamp":"2018. november. 24. 10:42","title":"Kinyírta a taotörvény Győr egyik színházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","shortLead":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","id":"20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c244f2a5-93d6-46ee-9f9a-3959d578100a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","timestamp":"2018. november. 24. 10:42","title":"Még a Századvég szerint sem áll jól a kormány az államadósság elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c1179-4806-4097-861d-80eb18f34de4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az M2-es autóúton történt péntek délután, a személyautó vezetője életét vesztette az ütközésben. ","shortLead":"A baleset az M2-es autóúton történt péntek délután, a személyautó vezetője életét vesztette az ütközésben. ","id":"20181123_Alig_maradt_valami_az_autobol_amelyik_kamionnak_csapodott_Godnel__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b22c1179-4806-4097-861d-80eb18f34de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b50160-a34d-45ad-b924-970e392ed5a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_Alig_maradt_valami_az_autobol_amelyik_kamionnak_csapodott_Godnel__fotok","timestamp":"2018. november. 23. 20:16","title":"Alig maradt valami az autóból, amelyik kamionnak csapódott Gödnél – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f37deb-d0a0-4c25-ad72-bd127c6a9d3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A karácsonyi vásárban állították fel az óriáskereket, de van szalmalabirintus is. ","shortLead":"A karácsonyi vásárban állították fel az óriáskereket, de van szalmalabirintus is. ","id":"20181123_Fotok_Tiz_emelet_magas_oriaskerek_epult_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f37deb-d0a0-4c25-ad72-bd127c6a9d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e925014e-8010-4d03-8c8d-6bc25b92da14","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Fotok_Tiz_emelet_magas_oriaskerek_epult_Szegeden","timestamp":"2018. november. 23. 19:29","title":"Fotók: Tíz emelet magas óriáskerék épült Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e66d5-fb85-4494-90c3-50e0abbd3e0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az összesített bajnoki címet a Testnevelési Egyetem szerezte meg.","shortLead":"Az összesített bajnoki címet a Testnevelési Egyetem szerezte meg.","id":"20181124_Cseh_Laszlo_ket_Rasovszky_Kristof_harom_aranyeremmel_zarta_az_egyetemi_bajnoksagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e66d5-fb85-4494-90c3-50e0abbd3e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a42846f-a955-47e9-9ff6-5073b789b7e2","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Cseh_Laszlo_ket_Rasovszky_Kristof_harom_aranyeremmel_zarta_az_egyetemi_bajnoksagot","timestamp":"2018. november. 24. 17:29","title":"Cseh László két, Rasovszky Kristóf három aranyéremmel zárta az egyetemi bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Azt, hogy mennyire szerette az életet. Ma 27 éve halt meg.","shortLead":"Azt, hogy mennyire szerette az életet. Ma 27 éve halt meg.","id":"20181124_A_Queenfilm_pont_a_legfontosabbat_nem_mondta_el_Freddie_Mercuryrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac44927-8962-49d0-9c38-5e2f83e85724","keywords":null,"link":"/elet/20181124_A_Queenfilm_pont_a_legfontosabbat_nem_mondta_el_Freddie_Mercuryrol","timestamp":"2018. november. 24. 16:19","title":"A Queen-film pont a legfontosabbat nem mondta el Freddie Mercuryról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943e3d3f-01ca-4228-9368-2aeff82407d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint tíz és fél kilónyi marihuánát találtak csütörtök délután a röszkei autópálya-átkelőn egy bosnyák férfi autójában - tette közzé a rendőrség a police.hu oldalon szombat reggel.","shortLead":"Több mint tíz és fél kilónyi marihuánát találtak csütörtök délután a röszkei autópálya-átkelőn egy bosnyák férfi...","id":"20181124_Nagy_fogas_Roszkenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=943e3d3f-01ca-4228-9368-2aeff82407d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d91a3c4-5b6f-4b78-9035-25aa25743535","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Nagy_fogas_Roszkenel","timestamp":"2018. november. 24. 07:49","title":"Nagy fogás Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sandra Parks korábban egy esszében emelte fel szavát a korlátok nélküli fegyverviselés ellen, amellyel díjat is nyert.","shortLead":"Sandra Parks korábban egy esszében emelte fel szavát a korlátok nélküli fegyverviselés ellen, amellyel díjat is nyert.","id":"20181123_Fegyverek_ellen_tiltakozo_13_eves_kislanyt_lottek_agyon_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cd2ddc-b93c-4e6f-b6c2-0954a1dcafe7","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Fegyverek_ellen_tiltakozo_13_eves_kislanyt_lottek_agyon_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. november. 23. 13:33","title":"Fegyverek ellen tiltakozó 13 éves kislányt lőttek agyon az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]