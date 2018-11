Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ad4e96b-032e-4eb6-831d-633ca3afb748","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181125_En_nem_huznek_ujjat_ezzel_a_ket_magyar_rendornovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ad4e96b-032e-4eb6-831d-633ca3afb748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c683cba-8e05-4f4d-af1f-09e4ddc7abb1","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_En_nem_huznek_ujjat_ezzel_a_ket_magyar_rendornovel","timestamp":"2018. november. 25. 14:21","title":"Én nem húznék ujjat ezzel a két magyar rendőrnővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint keményen támadták a határőreiket, védekezniük kellett.","shortLead":"Az elnök szerint keményen támadták a határőreiket, védekezniük kellett.","id":"20181127_Konnygaz_a_hataron_Trump_a_migransokat_vadolja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de7e980-c3a1-4882-97cf-2197fb0527d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Konnygaz_a_hataron_Trump_a_migransokat_vadolja","timestamp":"2018. november. 27. 09:55","title":"Könnygáz a határon: Trump a migránsokat vádolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Riadókészültségbe helyezték az ukrán haditengerészet teljes állományát a fekete-tengeri orosz agresszió miatt, minden hadihajót kivezényelnek a tengerre - közölte az ukrán haditengerészet.\r

","shortLead":"Riadókészültségbe helyezték az ukrán haditengerészet teljes állományát a fekete-tengeri orosz agresszió miatt, minden...","id":"20181125_Ukrajna_riadokeszultseget_rendelt_el_az_orosz_agresszio_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8428d0e9-c279-4a82-b8d8-211f0988abc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Ukrajna_riadokeszultseget_rendelt_el_az_orosz_agresszio_miatt","timestamp":"2018. november. 25. 23:24","title":"Az ukrán haditengerészet riadókészültséget rendelt el az orosz agresszió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az öregségi nyugdíj mellett több más támogatás növelésének terve is a kormány elé került.","shortLead":"Az öregségi nyugdíj mellett több más támogatás növelésének terve is a kormány elé került.","id":"20181126_A_kormany_elott_van_a_terv_igy_valtozhatnak_a_nyugdijak_2019ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9580d392-dc48-4bc0-a766-629ad3f71c2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_A_kormany_elott_van_a_terv_igy_valtozhatnak_a_nyugdijak_2019ben","timestamp":"2018. november. 26. 09:39","title":"A kormány előtt van a terv: így változhatnak a nyugdíjak 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72640ebf-5d5d-4075-a479-a5e8c12f43f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közben az ENSZ BT sürgősséggel összeül hétfőn az orosz-ukrán konfliktus ügyében.","shortLead":"Közben az ENSZ BT sürgősséggel összeül hétfőn az orosz-ukrán konfliktus ügyében.","id":"20181126_Az_ENSZ_BT_surgosseggel_osszeul_az_oroszukran_konfliktus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72640ebf-5d5d-4075-a479-a5e8c12f43f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0662f277-a7b8-47ab-91c6-5c6de782b43c","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Az_ENSZ_BT_surgosseggel_osszeul_az_oroszukran_konfliktus_miatt","timestamp":"2018. november. 26. 05:37","title":"Hadiállapot bevezetését javasolja az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újfajta mezőgazdasági stratégiát javasol a méhek és egyéb beporzók populációi hanyatlásának megállítására egy kutatócsoport, amely elképzeléseit már a gyakorlatban is sikerre vitte Üzbegisztánban és Marokkóban.","shortLead":"Újfajta mezőgazdasági stratégiát javasol a méhek és egyéb beporzók populációi hanyatlásának megállítására...","id":"20181125_mehek_megmentese_mezogazdasag_rovarirtok_viragok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff479eb0-6c03-4f9f-be40-1467a63d5046","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_mehek_megmentese_mezogazdasag_rovarirtok_viragok","timestamp":"2018. november. 25. 17:03","title":"Megvan, mi mentheti meg a méheket – semmilyen felszerelés nem kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cec54de-e938-4ca8-8103-c5ebecf7d509","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz külügyi szóvivő sajnálja, hogy az ENSZ nem az ő verziójukat tárgyalja.","shortLead":"Az orosz külügyi szóvivő sajnálja, hogy az ENSZ nem az ő verziójukat tárgyalja.","id":"20181127_Moszkva_ukran_hatarsertesrol_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cec54de-e938-4ca8-8103-c5ebecf7d509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6737574b-718b-4331-a17b-9d1f2b2c3341","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Moszkva_ukran_hatarsertesrol_beszel","timestamp":"2018. november. 27. 07:30","title":"Moszkva ukrán határsértésről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ccb7410-18b3-4989-b10f-f8a027a4c362","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kijevi tájékoztatás szerint Oroszország tüzet nyitott az ukrán hajókra a Kercsi-szorosnál. Korábban is volt egy incidens, akkor egy orosz határőrhajó ütközött neki egy ukrán hajónak. Porosenko elnök támogatja a hadiállapot bevezetését, a hadsereg egységeit mozgósították. A NATO és az EU is elítéli a konfliktust, Ororszországot okolja, és önmérsékletre, józanságra hívja fel a feleket.","shortLead":"Kijevi tájékoztatás szerint Oroszország tüzet nyitott az ukrán hajókra a Kercsi-szorosnál. Korábban is volt...","id":"20181125_Ukran_hajokra_kezdtek_tuzelni_az_oroszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ccb7410-18b3-4989-b10f-f8a027a4c362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516c5c57-090b-4edf-90d7-69a69ce0f6ec","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Ukran_hajokra_kezdtek_tuzelni_az_oroszok","timestamp":"2018. november. 25. 21:08","title":"Súlyos orosz-ukrán katonai konfliktus zajlik a Krím-félszigetnél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]