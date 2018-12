Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százezer forint éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg, helyibérlet-juttatás, a tagnak útnyilvántartás alapján fizetett összeg, lakáscélú munkáltatói támogatás – mit érdemes kifizetni még idén, a 2019-es szja-szabályok hatályba lépése előtt? Ezt gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Százezer forint éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg, helyibérlet-juttatás, a tagnak útnyilvántartás...","id":"20181217_Cafeteria_ezeket_a_tamogatasokat_eri_meg_meg_az_uj_ev_elott_kiszorni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bfeffd-496a-482a-8fe8-339670604ef3","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Cafeteria_ezeket_a_tamogatasokat_eri_meg_meg_az_uj_ev_elott_kiszorni","timestamp":"2018. december. 17. 10:30","title":"Cafeteria: ezeket a támogatásokat éri meg még az új év előtt kiszórni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Online applikációban és telefonon is lehet majd tőlük rendelni, nagy terveik vannak. ","shortLead":"Online applikációban és telefonon is lehet majd tőlük rendelni, nagy terveik vannak. ","id":"20181218_Uj_taxisceg_alakult_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9a8cb5-767d-4c24-804a-6044541baf10","keywords":null,"link":"/kkv/20181218_Uj_taxisceg_alakult_Budapesten","timestamp":"2018. december. 18. 11:10","title":"Új taxiscég alakult Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első három tiltakozó akció kevesebb embert mozgatott meg. ","shortLead":"Az első három tiltakozó akció kevesebb embert mozgatott meg. ","id":"20181216_Szamot_nem_tudunk_mondani_de_mutatjuk_ennyien_tuntetnek_a_toloratorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553a49a1-f992-4a29-bd19-49c13d7df91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_Szamot_nem_tudunk_mondani_de_mutatjuk_ennyien_tuntetnek_a_toloratorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 16. 17:27","title":"Számot nem tudunk mondani, de mutatjuk: ennyien tüntetnek a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","shortLead":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","id":"20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63587cee-94fa-4bd4-95e2-fa26bb2607c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","timestamp":"2018. december. 17. 08:15","title":"Megvadítva: 621 lóerős lett a BMW 8-as kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 végén tizenegy emeletes vonat állhat forgalomba a váci és a ceglédi vonalakon, 2021-re újabb nyolcat rendelt a MÁV-Start.","shortLead":"2019 végén tizenegy emeletes vonat állhat forgalomba a váci és a ceglédi vonalakon, 2021-re újabb nyolcat rendelt...","id":"20181217_Ujabb_emeletes_vonatokat_vett_a_MAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87df826-983b-4ef1-9fbf-6a989c8c89b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Ujabb_emeletes_vonatokat_vett_a_MAV","timestamp":"2018. december. 17. 13:37","title":"Újabb emeletes vonatokat vett a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A váci megyés püspök levelet írt a vasárnapi tüntetésre.","shortLead":"A váci megyés püspök levelet írt a vasárnapi tüntetésre.","id":"20181216_Beer_Miklos_uzent_a_tuntetoknek_Tisztelem_bennetek_a_kitartast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24c352b-1465-44dd-9a5b-5a1a64c451e4","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Beer_Miklos_uzent_a_tuntetoknek_Tisztelem_bennetek_a_kitartast","timestamp":"2018. december. 16. 17:55","title":"Beer Miklós üzent a tüntetőknek: \"Tisztelem bennetek a kitartást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonyra készül.","shortLead":"Karácsonyra készül.","id":"20181217_Kosa_Lajos_mindekozben_kedelyesen_szimatolgatja_a_parfumoket_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73aa373-d648-4681-9f4e-7c9ef7eb486b","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Kosa_Lajos_mindekozben_kedelyesen_szimatolgatja_a_parfumoket_Becsben","timestamp":"2018. december. 17. 16:35","title":"Kósa Lajos mindeközben parfümöket szimatolgat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb2aafd-447a-44ea-85f9-02756777d072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója hétfő este is kint volt a tüntetésen, itt kérdeztük arról, hogy mit gondol a tüntetésekről. ","shortLead":"Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója hétfő este is kint volt a tüntetésen, itt kérdeztük arról, hogy mit gondol...","id":"20181218_BBCtudosito_Magyarorszag_benne_van_a_hirekben_az_emberek_kivancsiak_mi_tortenik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb2aafd-447a-44ea-85f9-02756777d072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04b8013-b98b-4040-988e-e4fada28a32f","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_BBCtudosito_Magyarorszag_benne_van_a_hirekben_az_emberek_kivancsiak_mi_tortenik","timestamp":"2018. december. 18. 09:21","title":"BBC-tudósító: Magyarország benne van a hírekben, az emberek kíváncsiak, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]