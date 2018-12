Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","shortLead":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","id":"20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca49869-7186-4913-aa52-5fb9b62fdffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","timestamp":"2018. december. 20. 10:05","title":"Idén is közpénzből mehetnek luxus edzőtáborokba a Felcsút focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb híre volt, hogy belátta a Microsoft, valami hibádzik az Edge böngészővel, ezért váltani fog. Sokan ezt úgy értelmezték, vége az Edge-nek, végképp a Chrome-é a „világuralom”. Azonban ez nem egészen így van.","shortLead":"Az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb híre volt, hogy belátta a Microsoft, valami hibádzik az Edge böngészővel, ezért...","id":"20181220_microsoft_edge_bongeszo_chrome_chromium_motor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ea3587-bd4a-4fb4-aede-608b564517c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_microsoft_edge_bongeszo_chrome_chromium_motor","timestamp":"2018. december. 20. 15:03","title":"Sok a félreértés: most akkor tényleg Chrome-ra vált a Windowsban a Microsoft?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Mercédesz vagyok, imádom a vajat és az újságírást. Ebben az évben azonban sokkal nagyobb örömöt leltem a vajban, mint a szakmámban; 17 éve, amióta űzöm, soha ennyiszer nem tettem fel magamnak a kérdést: mi értelme az egésznek? Aztán meggyőztem magam.","shortLead":"Mercédesz vagyok, imádom a vajat és az újságírást. Ebben az évben azonban sokkal nagyobb örömöt leltem a vajban, mint...","id":"20181220_Onsajnalat_az_Oktogonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a35478-14b3-426b-a5ad-d1865946c573","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Onsajnalat_az_Oktogonnal","timestamp":"2018. december. 20. 12:50","title":"Gyükeri Mercédesz: Önsajnálat az Oktogonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem láthatják a számokat.","shortLead":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem...","id":"20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b89907-b842-4ece-9ea8-91ae08d867e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","timestamp":"2018. december. 20. 09:57","title":"Putyin megtiltotta, hogy a pénzváltók kiírják, mennyire gyenge a rubel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5910b40-df54-4a94-971b-3dbe299b4720","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Genius oldalán és mobilos alkalmazásaiban a szövegekhez magyarázatok, háttér információk, kulisszatitkok és történetek tartoznak, ami például a nyelvtanulás gyakorlásához is nagyobb kedvet hozhat. Ráadásul filmjelenetek is vannak benne hasonló körítéssel.","shortLead":"A Genius oldalán és mobilos alkalmazásaiban a szövegekhez magyarázatok, háttér információk, kulisszatitkok és...","id":"20181221_angol_tanulashoz_dalszoveg_filmszoveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5910b40-df54-4a94-971b-3dbe299b4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cb1cf2-9655-4127-86c2-0f75007fe5d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_angol_tanulashoz_dalszoveg_filmszoveg","timestamp":"2018. december. 21. 11:03","title":"Angolul tanul(na)? Akkor ezt az alkalmazást ne hagyja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8aa645-ee1d-4b52-8d85-7ca190812e46","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A puding próbája állítólag az evés, legalábbis ha sikerül elkészíteni. Például az igazi angol karácsonyi pudingot, ami a nálunk leginkább népszerű csokis-vaníliás alapváltozattól jelentősen eltér. Főként az, amit II. Erzsébet királynőnek készítenek 24 féle hozzávalóból. Akár meg is próbálkozhatunk vele.\r

\r

","shortLead":"A puding próbája állítólag az evés, legalábbis ha sikerül elkészíteni. Például az igazi angol karácsonyi pudingot, ami...","id":"20181220_kiralyno_karacsonyi_pudingja__recept_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c8aa645-ee1d-4b52-8d85-7ca190812e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9227a0c3-96a3-4686-bedc-2711756919c9","keywords":null,"link":"/elet/20181220_kiralyno_karacsonyi_pudingja__recept_","timestamp":"2018. december. 20. 15:29","title":"A királynő karácsonyi pudingja – recept ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52be798b-b942-44fd-92ff-2fe6e61ca19f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kis teljesítmény egy ilyen hatalmas járművel egy ilyen szűk fordulót végül is karcolás nélkül teljesíteni.","shortLead":"Nem kis teljesítmény egy ilyen hatalmas járművel egy ilyen szűk fordulót végül is karcolás nélkül teljesíteni.","id":"20181220_a_nap_videoja_kijar_az_elismeres_ennek_a_buszsofornek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52be798b-b942-44fd-92ff-2fe6e61ca19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3b3669-7860-45dc-8ef8-8847fa051fa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_a_nap_videoja_kijar_az_elismeres_ennek_a_buszsofornek","timestamp":"2018. december. 20. 06:41","title":"A nap videója: Kijár az elismerés ennek a buszsofőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ATV munkatársának vetett oda egy mondatot a másfél hete átnyomott jogszabályról.","shortLead":"Az ATV munkatársának vetett oda egy mondatot a másfél hete átnyomott jogszabályról.","id":"20181220_orban_viktor_tuloratorveny_munka_torvenykonyve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1f590f-8c39-4378-ac51-f335aa8bbe47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_orban_viktor_tuloratorveny_munka_torvenykonyve","timestamp":"2018. december. 20. 13:29","title":"Orbán magabiztos: A túlóratörvény működni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]