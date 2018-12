10,8 milliószor játszották le december 24-én az All I Want For Christmas Is You-t a Spotify-on.

Belevágtunk ismét, karácsonyra készülünk. Nem is nagyon tehetünk mást, hiszen közeledik, érkezik, mi pedig várjuk. Még akkor is, ha tudjuk, mennyit rohangálunk majd előtte, hányszor szeretnénk túl lenni rajta. De közben szeretjük, és ez a lényeg. A magunk részéről úgy döntöttünk, elkísérjük olvasóinkat vásárolni, ott leszünk, ha főz, ajándékot csomagol, beleszólunk, tippeket adunk. Fogadjanak el útitársnak!

Mariah Carey All I Want for Christmas Is You című karácsonyi klasszikus dala új rekordot döntött a Spotify streaming-szolgáltatón: december 24-én 10,8 milliószor játszották le.

A Chart Data adatai szerint az 1994-ben született dal lett az egyetlen napon legtöbbször lejátszott dal a Spotifyon, megelőzve a korábbi rekordert, XXXTentacion SAD című számát, amelyet júniusban, a rapper-énekes halála után 10,4 millióan streamelték egyetlen napon.

Carey az Instagramon közzétett üzenetében "csodálatos karácsonyi ajándéknak" nevezte dala sikerét, amely minden évben a karácsonyi időszakban előkelő helyre kerül a Billboardon. Idén karácsonyig a hatodik helyre kúszott fel a Billboard százas listáján, jelenleg a 7. helyen van.