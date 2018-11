„Könnyű szívvel elcserélnék száz mai olvasót azért az egyetlenért, aki száz év múlva is olvassa majd a verseim” – hökkentette meg józanságával többször is lelkesült hallgatóságát három évtizeddel ezelőtti diadalútján Faludy György. A magyar irodalomból 1956-os emigrálása után hatalmi szóval évtizedekre kiiktatott költő 1988 szeptemberében, első hazalátogatásakor példátlan fogadtatásban részesült. Már Ferihegyen is népes tisztelgő sereg éljenezte az érkezőt, a következő nap kora délutánján pedig a szemerkélő, majd zuhogó eső sem tántorította el a sok száz fős tömeget a többórás sorállástól. A pesti Szamuely (ma: Lónyay) utca közepén éppen megnyílt Eötvös könyvesboltban ugyanis nemcsak a legendás – aznap, nem tévedés: 100 ezer példányban megjelent – Villon-fordításkötetét dedikálta az összetéveszthetetlen hajkoronájú mester. Az elöl álló szerencsésebbek a Pokolbéli víg napjaim című – Amerikában, a Püski Kiadó által gondozott magyar nyelvű – memoár maradék példányait is megvásárolhatták.

Az öt és fél órán keresztül lankadatlanul dedikáló költő meglepve tapasztalta, hogy jó néhányan az 1945 előtti könyveit, köztük az első, A pompeji strázsa című verskötetét dugják az orra alá. Későbbi állítása szerint pedig akkor és ott pillantotta meg először a „pokolbéli” emlékiratának előző évi, ritkaságszámba menő, ám „igen pofás” szamizdat kiadását. (A következő évben a piac a 60 ezer példányos kiadással telítődött.)

A recski kényszermunkatáborból 1953-ban szabadult Faludy a forradalom eltiprása után a Londonba átmentett Irodalmi Újság szerkesztőjeként, a recski borzalmak első versbe öntőjeként érdemelte ki a „legelkeseredettebb ellenségünk” epitheton ornanst a kádári politikai rendőrségtől. S noha dossziéját – mint az Szőnyei Tamás Titkos írás című monográfiájából tudható – 1966-ban lezárták, szemmel tartása folytatódott. Legismertebb művének, Villon-átköltéseinek gépiratos sokszorosítóit is rendőrségi vegzálással jutalmazták, korábbi könyveit a könyvtárak zárolt részlegébe száműzték, s a költő beutazási tilalmát csak két évtized múltán oldották fel. Az 1967-ben Torontóban letelepedő Faludy azon emigránsok közé tartozott, akik vigyázó szemüket legfőképp Budapestre vetették. Járatták vagy megszerezték a magyar lapokat, folyóiratokat, kiterjedt, korántsem csak postai kézbesítésű levelezést folytattak a hazaiakkal, s hírre éhesen fogadták az őket meglátogatni bátrakat. Az 1980-as évek elejétől a magát olykor „öreg tölgy”-nek, máskor, szerényen, az „egyetlen valamirevaló Nyugaton élő magyar költő”-nek aposztrofáló Faludy „makkjai”, vagyis politikailag tolerálható versei kezdtek lassan-lassan bepotyogni a hazai folyóiratokba.

Faludy György dedikálja könyveit 1988-ban Budapesten © MTI / Cser István

Verseiből egy csokrot 1982-ben a Vigilia adott közre, a következő évben pedig a cenzurális tűréshatárt gyakorta kikezdő régi Mozgó Világban az öt szonett mellé Szakolczay Lajos irodalomtörténész írt esszét „az egyetemes magyar költészet alighanem legismeretlenebb ismerőséről”. Akinek átköltéseit a nyugdíjazott színész, Greguss Zoltán Villon-estek sorozatával népszerűsítette országszerte.

Rejtély? A kultúrharc futtatott poéta-főtisztje nemrég faramuci elismerésben részesítette egykori mesterét, Faludy Györgyöt. Halála után tizenkét évvel ő lett az idén elhunyt Kányádi Sándorral együtt a „két legnépszerűbb költőfejedelem” – akik ráadásul „nemzeti érzelműek is voltak”. „Ez – folytatta eszmefuttatását a kreatív gondolkodásánál csak a kapcsolati tőkéjére büszkébb Orbán János Dénes – Kányádi esetében nyilvánvaló, Faludy esetében meghökkentően hallszik.” A választékos keresettséggel fogalmazó férfiú, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Kft. több tízmilliókkal kitömött íróakadémiájának szakmai vezetője a félreértések elkerülése érdekében rögvest el is magyarázta, hogy a magyarság Faludynak „a származása, ateizmusa és politikai meggyőződése ellenére” volt fontos. Erre a manapság már fel sem vett szalonzsidózásra reagált meglehetős ingerültséggel („észveszejtő”, „ocsmány”, „antiszemita gyűlölködés”) a beszántott Magyar Nemzet pótlékaként indított Magyar Hang című hetilapban Faludy Alexander. „A költő egyetlen fiúunokája, anglikán pap” az élete jelentős részében emigrációban tevékenykedő magyar világpolgárnak, nagyapjának felfogását tolmácsolta: „Bármennyire is szerette Magyarországot, nem volt »nemzeti«. Az anyanyelve specifikusságai és az európai kultúra univerzalitásai közti gyümölcsöző feszültségben élt.” Válaszcikkét az unoka ezzel a riposzttal zárta: „A mai Magyarországon a rejtély nem az, hogy egy zsidó származású ember hogyan lehet nagy magyar író. Hanem inkább az, hogy hogyan állíthatja valaki magáról egyszerre azt, hogy szavahihető közéleti gondolkodó és hogy a Fidesz-rezsim funkcionáriusa.”

Az áttörést a Magyar Játékfilmszemle hozta, 1988 februárjában. Több izgalmas dokumentumfilmmel együtt akkor mutatták be a Kongresszusi Központban Gyarmathy Lívia és férje, az egykor ugyancsak Recsken raboskodott Böszörményi Géza megrendítő munkáját. A nyolcvanperces portréfilmben hol kistotálban, máskor szuperközeliben szinte csak a költő látható: mondja és mondja a magáét, ki nem fogyva a hihetetlen XX. századi történetekből. A szakmai közönség szűnni nem akaró tapssal fogadta a Faludy György, költő című portréfilmet. A forgatásra egy évvel korábban, 1987 nyarán Dubrovnikban került sor – a rendezőházaspár és a riportalany eredetileg „csupán” archív felvételben gondolkodtak, így jövőnek szánt szavait Faludy sem fontolgatta. Miután a felpörgő politikai változások lehetővé tették a film forgalmazását, a bemutatónak is megadták a módját. 1988. szeptember 22-én, a költő 78. születésnapján a főszereplő ováció közepette vonult be a Puskin moziba, a vetítés után pedig éjszakába nyúlóan fogadta a gratulációkat.

„Szerettem volna kiállni a rajongók elé és odakiáltani nekik: hagyjátok lélegezni, okosabban szeressétek!” – kanyarított tudósítása köré kispublicisztikát a Népszava újságírója, Udvarhelyi András, akinek az „elátkozott költő” fogadtatása Voltaire históriáját juttatta eszébe. Merthogy 1778-ban a több évtizedes száműzetéséből Párizsba érkező, 83 esztendős filozófust „úgy agyonünnepelték, agyonszerették, hogy abba bele is halt”. A filmpremier Faludy esetében csupán a kezdet volt. A következő napon a friss születésnapost az éppen csak párttá alakult Magyar Demokrata Fórum és a Szabad Kezdeményezések Hálózata (a Szabad Demokraták Szövetsége pártcsírája) közösen köszöntötte az ellenzék akkori törzshelyén, a Népligetben álló (ma már nyoma sincs) Jurta Színházban. A Zászlófelvonás című, rögtönzésekben is gazdag irodalmi estet Jeles András – A kis Valentino című kultfilm rendezője – celebrálta.

A következő négy hétben a Fideszt alapító szakkollégisták, a Bajcsy-Zsilinszky Társaság, a Kassák Klub törzsközönsége, Szeged, Debrecen, Miskolc és Gyöngyös polgárai, valamint a Pesti Vigadó kamaratermébe – Kocsis Zoltán zongoraművész és Faludy közös estjére – belépőjegyet váltók meséltették, szavaltatták, dedikáltatták. Nem történt ez másképp a Faludyt a magyar irodalom kebelébe „visszafogadó” írószövetségi rendezvényeken sem. Emlékezetes csúcspont volt október közepén, amikor a költőt a szerzői estjén két emblematikus magyarországi személyiség, az Illyés Gyula örökébe lépett Csoóri Sándor és az írói magatartásával köztiszteletet kivívó Mészöly Miklós méltatta. Az akkor még Amerikában élő s a népi irodalmat pártoló Püski Sándor könyvkiadó pedig az „igaz magyarok” közé sorolta a Wass Albert melletti „kedves” szerzőjét.

A hajnalokba nyúló esteken – ha éppen elmaradt volna, akkor közkívánatra – két költemény, az Óda a magyar nyelvhez és a Tanuld meg ezt a versemet címűek szinte mindig elhangzottak. Nemcsak Faludy, de a közönség soraiból is sokan fújták kívülről, átszellemülten: „Magyar szó! Múltam és jövendő sorom, / népek közt sorom és mindegyik sorom, / házam-hazám, lovacskám, csengős szánom / és dal a számon, mit kérnek majd számon: – / nincs vasvértem, páncélom, mellvasom, / de Berzsenyivel zeng a mellkasom.” Meg hogy: „Tanuld meg ezt a versemet, / mert meddig lesz e könyv veled? / Ha a tied, kölcsönveszik, / Hegyeshalomnál elveszik, / s ha nem: papírja oly vacak, hogy sárgul, törik, elszakad, / kiszárad, foszlik, megdagad / vagy önmagától lángra kap.”

Hosszabb, komolyabb interjút – későbbi, botrányokat is kavaró szakmány megnyilatkozásaival ellentétben – Faludy keveset adott. A kivételezett újságírók egyike az ellenzéki tevékenysége miatt az első nyilvánosságból néhány évvel korábban eltiltott Szász István volt. Ő a Kapu című folyóiratban búcsúkérdésként arról faggatta a „nagy vándort”, hogy 32 év múltán milyennek látta hazáját. „Újra-ébredőnek, lassan-mozdulónak – felelte tőle szokatlan mértéktartással Faludy, és a jövőben naivul reménykedve tette hozzá: – Mintha az a »titkos« Magyarország ismét elhagyná rejtekét, gondolkodik, mérlegel és keresi jobbik önmagát.”

MURÁNYI GÁBOR

[email protected]

A cikk eredetileg a HVG 2018/39. számában jelent meg.