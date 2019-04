Idén először egyes koncertek előtt minden nap felhívják a figyelmet valamilyen fontos társadalmi kérdésre. A volt USA-alelnök nem tud eljönni, csak videón lesz jelen, Jane Goodall viszont személyesen fog beszélni. A szervezők félmilliárddal többet költöttek a fő fellépőkre, úgyhogy a hét nap alatt kilenc headlinert köszönthetünk. És lesz "migránsozás" is.

„Úgy néz ki, hogy idén is lesz Sziget” – kezdte a fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóját Kádár Tamás főszervező. Mint mondta, a Sziget másik 6-7 nagy európai rendezvénnyel versenyez, akik „évről évre előhúzzák a pikk ászt”. Úgyhogy nekik is egyre emelni kell a tétet – és a költségeket is.

A Sziget Fesztivál idei költségvetése meghaladja a tízmilliárd forintot, csak a nagyszínpados fellépőkre 500 millióval többet költöttek, mint tavaly, emiatt két olyan nap is lesz, amelyre két kiemelt kategóriás főfellépő, headliner jut. Mindez annak ellenére, hogy a sztárok gázsija 20-30 százalékkal is nő minden évben.

Minden fontosabb műfajban sikerült elhozni az aktuális húzóneveket, a nyitónapon, augusztus 7-én Ed Sheeran lép fel, majd többek között a most bejelentett Macklemore, a National, a Franz Ferdinand, Richard Ashcroft, a Florence + The Machine, Johnny Marr vagy a zárónapon zenélő Twenty One Pilots és a Foo Fighters. Utóbbi nem egy sima fesztiválbulival, hanem egy 2,5 órás show-val készül.

Kádár szerint a céljuk az, hogy újabb rekordot döntsön a nézőszámot tekintve a fesztivál, de legalább érjék el a tavalyit.

Kardos József programigazgató kiemelte: a Love Revolution kampány részeként a gazdag kulturális programkínálatban megjelennek olyan témák, mint a környezettudatosság és az emberi jogok védelme. A zöld kampány átszövi egyébként az egész rendezvényt, onnantól, hogy kitiltották a műanyag szívószálakat és -tányérokat, és zenés zuhanyzókkal hívják fel a figyelmet a helyes vízhasználatra (aki egy dal alatt lemosakszik, azt megdicsérik, aki három alatt se, azt leszólják) addig, hogy kiosztanak 50 ezer zsebhamutálat, hogy a csikket ne dobják el a fesztiválozók.

A nagyszínpadon a két koncert közötti átállások alatt is fontos társadalmi kérdésekre hívják fel a figyelmet művészek és gondolkodók, köztük Jane Goodall világhírű csimpánzkutató, Emi Mahmoud költő, aktivista és UNHCR jószolgálati nagykövet, és videóüzenetben közvetíti gondolatait Al Gore, volt amerikai alelnök, a The Climate Reality Project elnevezésű civil szervezet alapítója.

A Sátor Határok Nélkül immár negyedik éve járja körbe a migráció problémáit. Idén is nagyon izgalmas fellépőkkel és programmal várják az érdeklődőket. Idén első alkalommal náluk lesz látható a Sziget Portal nevű projekt, ami egy olyan élő stúdió, mely élőben teremt kapcsolatot a világ legkülönbözőbb tájain található hasonló portálokkal, stúdiókkal. A Portal segítségével a Sziget látogatói kapcsolatba léphetnek az iraki város, Erbil, a palesztin Gáza, afganisztáni Kabul és a nigériai Lagosz mellett számos észak-amerikai és nyugat-európai város kihelyezett portáljaival. Minden bejelentkező városban az adott helyszín civilekből és művészekből álló társulásai közvetítenek üzeneteket a Sziget látogatóinak, de természetesen a Sziget látogatói is megfogalmazhatják a saját üzeneteiket a többi portálnál tartózkodóknak.

A Karaván Sátor a tavalyi debütálásának eredményeként idén már megújult helyszínen és új névvel, Global Village-ként jelentkezik, ahol a roma kisebbség kultúrája mellett más országok, régiók kisebbségei is bemutatkozhatnak zenéjükön keresztül. Egy autentikus indiai utazó cirkusz, a rádzsásztáni Circus Raj is színesíti a helyszín programját. Esténként a sátor szomszédságában rakott tábortűznél örömzenélnek a Global Village aznapi fellépőiből verbuválódott alkalmi társulások.

Nagy hangsúlyt fektetünk a menekültként Európába érkezett fellépők bemutatására is. Ilyen például a szíriai Naïssam Jalal fuvolaművész a Magyar Zene Háza - Klasszikus, Opera és Jazz Színpadon, valamint a palesztin menekültekből álló 47Soul koncertje az Ibis presents Európa Színpadon.

Bővebben a programokról, jegyekről (amik állítólag negyon fogynak!) itt olvashat.