[{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomi közvetítéssel jött létre a tűzszünet, hogy a hétvégén elszabadult erőszakot megfékezzék.","shortLead":"Egyiptomi közvetítéssel jött létre a tűzszünet, hogy a hétvégén elszabadult erőszakot megfékezzék.","id":"20190506_Tuzszunetet_kotott_Izrael_es_a_palesztinok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e3827b-e03f-416b-99ef-84d808f8b888","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_Tuzszunetet_kotott_Izrael_es_a_palesztinok","timestamp":"2019. május. 06. 05:04","title":"Tűzszünetet kötött Izrael és a palesztinok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68019c73-947d-410c-b8ea-a4fd838dc5c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 25 milliárd forintot költött el a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a teherautók tengelysúlymérő hálózatára, de eddig csak a tesztelése jóval többe került, mint amit a rendszer visszahozott.","shortLead":"Több mint 25 milliárd forintot költött el a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a teherautók tengelysúlymérő...","id":"20190506_tengelysulymero_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68019c73-947d-410c-b8ea-a4fd838dc5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29904352-6928-4926-bb41-2a9f3866136f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_tengelysulymero_autopalya","timestamp":"2019. május. 06. 18:07","title":"Egyelőre nem sokat hoz a 25 milliárdért kiépített tengelysúlymérő-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dca184-cdaa-4f56-90a1-77bd1214b897","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban éjfél után is teljes volt a hangzavar az utcákon.","shortLead":"A városban éjfél után is teljes volt a hangzavar az utcákon.","id":"20190507_Zajongassal_tiltakoztak_az_isztambuliak_Erdogan_szavazatujraszamlaltatasa_ellen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60dca184-cdaa-4f56-90a1-77bd1214b897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7016147-4eb6-41fe-976c-9dc6de159778","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Zajongassal_tiltakoztak_az_isztambuliak_Erdogan_szavazatujraszamlaltatasa_ellen__video","timestamp":"2019. május. 07. 10:23","title":"Zajongással tiltakoztak az isztambuliak Erdogan szavazat-újraszámláltatása ellen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az a problémájuk, hogy olyan feladatokkal is találkoztak, amiket a tanév során nem érintettek.","shortLead":"Az a problémájuk, hogy olyan feladatokkal is találkoztak, amiket a tanév során nem érintettek.","id":"20190507_Nemetorszagban_epp_tuntetnek_az_erettsegizok_mert_szerintuk_nagyon_nehez_a_matekvizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402ee3d4-9b4b-40b6-9650-1e5f1e732ebb","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Nemetorszagban_epp_tuntetnek_az_erettsegizok_mert_szerintuk_nagyon_nehez_a_matekvizsga","timestamp":"2019. május. 07. 12:41","title":"Németországban épp tüntetnek az érettségizők, mert szerintük nagyon nehéz a matekvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az eredmény: több zöld hajtás, kevesebb gumó.","shortLead":"Az eredmény: több zöld hajtás, kevesebb gumó.","id":"20190507_Hoallo_burgonyat_fejlesztettek_ki_nemet_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56876e8-922e-4a17-be8b-6bd29055f3b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Hoallo_burgonyat_fejlesztettek_ki_nemet_kutatok","timestamp":"2019. május. 07. 11:15","title":"Hőálló burgonyát fejlesztettek ki német kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hivatalosan megkereste a Szegedi Törvényszék az NVB-t annak érdekében, hogy a testület függessze fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát, amit az EP-választás DK-s jelöltjeként szerzett – tudta meg a hvg.hu. Információink szerint a testület a napokban határoz a bíróság indítványáról, és elképzelhető, hogy nem lesz olyan sima döntés, mint tavaly, amikor Polt Péter javaslatára kaszálták el a politikus mentességét. Czeglédy elmegy a bizottsági ülésre, és fel akar szólalni.","shortLead":"Hivatalosan megkereste a Szegedi Törvényszék az NVB-t annak érdekében, hogy a testület függessze fel Czeglédy Csaba...","id":"20190506_Elso_menet_az_NVBn_a_birosag_elvetetne_Czegledy_Csaba_mentelmi_jogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a2519c-b068-4690-bb89-b8643c4f6c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Elso_menet_az_NVBn_a_birosag_elvetetne_Czegledy_Csaba_mentelmi_jogat","timestamp":"2019. május. 06. 10:05","title":"Első menet az NVB-n: a bíróság elvetetné Czeglédy Csaba mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Francia galambokkal a francia minőséget célozza Dunaföldváron egy fiatal tenyésztő. Bálint Csaba azonban azzal is szembesülni kénytelen, hiába van nagy hagyománya nálunk is a galambhús fogyasztásának, sok minden hiányzik ahhoz, hogy az ágazat újból felvirágozzon.","shortLead":"Francia galambokkal a francia minőséget célozza Dunaföldváron egy fiatal tenyésztő. Bálint Csaba azonban azzal is...","id":"20190507_balint_husgalamb_galambtenyesztes_cegportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93122e1-e63a-43c3-8f50-bf703af4c79c","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_balint_husgalamb_galambtenyesztes_cegportre","timestamp":"2019. május. 07. 11:13","title":"\"Amikor először vágtam, becsuktam a szemem\": egy díjnyertes galambtenyésztő vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még csak nem is szavazott a hétfői akadémiai közgyűlés a három lehetséges elképzelés közül arról a kettőről, amely nem az MTA álláspontja: információink szerint csak arról szavaztak, hogy a kutatóintézetek maradjanak az MTA-n belül.","shortLead":"Még csak nem is szavazott a hétfői akadémiai közgyűlés a három lehetséges elképzelés közül arról a kettőről, amely nem...","id":"20190506_Lesoporte_a_kormany_koncepciojat_az_MTA_kozgyulese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f06cb31-e7d9-4a5e-b03a-7d679cd47e56","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Lesoporte_a_kormany_koncepciojat_az_MTA_kozgyulese","timestamp":"2019. május. 06. 15:26","title":"Teljesen elutasította a kormány koncepcióját az MTA közgyűlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]