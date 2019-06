Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, aki mentőövbe kapaszkodott, de olyan is akadt, akit egy közeli hajó matróza próbált menteni. ","shortLead":"Volt, aki mentőövbe kapaszkodott, de olyan is akadt, akit egy közeli hajó matróza próbált menteni. ","id":"20190530_Sotet_volt_es_mindenki_kiabalt__tulelok_nyilakoztak_a_dunai_hajobalesetrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e769ab7-1ac1-4658-88c3-76c0c774a354","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Sotet_volt_es_mindenki_kiabalt__tulelok_nyilakoztak_a_dunai_hajobalesetrol","timestamp":"2019. május. 30. 19:48","title":"\"Sötét volt és mindenki kiabált\": túlélők nyilakoztak a dunai hajóbalesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a HVG plakátjait eltüntető Mahir Cityposter zárt jó évet tavaly, de a volt Simicska birodalom másik nagy köztéri hirdetőcége, a Publimont is - derül ki a most közölt éves beszámolóból.","shortLead":"Nem csak a HVG plakátjait eltüntető Mahir Cityposter zárt jó évet tavaly, de a volt Simicska birodalom másik nagy...","id":"20190531_Szep_penzt_hoztak_Meszaros_Lorincnek_is_a_plakatkampanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90d0a90-c064-4dcc-95ae-86140b8830f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Szep_penzt_hoztak_Meszaros_Lorincnek_is_a_plakatkampanyok","timestamp":"2019. május. 31. 13:19","title":"Szép pénzt hoztak Mészáros Lőrincnek is a plakátkampányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagybajcson jelenleg árad a Duna, ott reggel 546 centiméter volt a vízállás. ","shortLead":"Nagybajcson jelenleg árad a Duna, ott reggel 546 centiméter volt a vízállás. ","id":"20190531_OVF_csaknem_750_kilometeren_van_arvizvedelmi_keszultseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1291558f-6aa5-4669-ad53-e18d0b27e176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_OVF_csaknem_750_kilometeren_van_arvizvedelmi_keszultseg","timestamp":"2019. május. 31. 12:27","title":"OVF: csaknem 750 kilométeren van árvízvédelmi készültség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af4393-d7df-4ba9-be37-25ee6682e478","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezzel a kissé meghökkentő címmel közöl összeállítást a Deutsche Welle, a lengyelországi gazdasági-politikai berendezkedést elemezve. Csendesen megjegyezve, hogy a választói tömegek „megvásárlására” épülő modell működhet.","shortLead":"Ezzel a kissé meghökkentő címmel közöl összeállítást a Deutsche Welle, a lengyelországi gazdasági-politikai...","id":"20190531_Ahol_Jezus_es_Keynes_talalkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41af4393-d7df-4ba9-be37-25ee6682e478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e9553d-da6c-47fc-a27c-683b1dc5ab90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Ahol_Jezus_es_Keynes_talalkozik","timestamp":"2019. május. 31. 11:25","title":"Ahol Jézus és Keynes találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5a8c62-efa5-4934-9619-51964f1a0b89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megvert férfi kilenc nappal az eset után belehalt a sérüléseibe. ","shortLead":"A megvert férfi kilenc nappal az eset után belehalt a sérüléseibe. ","id":"20190531_Brit_turistak_vertek_agyon_egy_honfitarsukat_Zakynthoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b5a8c62-efa5-4934-9619-51964f1a0b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255b7843-e68c-4672-9383-a8af50ac578b","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Brit_turistak_vertek_agyon_egy_honfitarsukat_Zakynthoson","timestamp":"2019. május. 31. 21:34","title":"Brit turisták verték agyon egy honfitársukat Zákintoszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetesen Kansasben.","shortLead":"Természetesen Kansasben.","id":"20190530_Kozeledett_a_tornado_de_ez_a_srac_meg_megkerte_a_baratja_kezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49241b29-04c1-43ab-bd1e-de93c69a8e08","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Kozeledett_a_tornado_de_ez_a_srac_meg_megkerte_a_baratja_kezet","timestamp":"2019. május. 30. 16:30","title":"Közeledett a tornádó, de ez a srác még megkérte a barátja kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffbf9675-aebf-43e0-99be-03dd1e661d0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai fiatalok leggyakrabban kedvenc bloggerükhöz fordulnak YouTube-on vagy Instagramon, ha fogyókúráznának. De egyáltalán nem biztos, hogy valóban jó tanácsokat kapnak azoktól, akiket amúgy sokan követnek.","shortLead":"A mai fiatalok leggyakrabban kedvenc bloggerükhöz fordulnak YouTube-on vagy Instagramon, ha fogyókúráznának. De...","id":"20190530_glasgowi_egyetem_felmerese_influencerek_felrevezeto_tanacsai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffbf9675-aebf-43e0-99be-03dd1e661d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6f8f6a-53bd-45ef-93e3-54d91daca683","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_glasgowi_egyetem_felmerese_influencerek_felrevezeto_tanacsai","timestamp":"2019. május. 30. 17:03","title":"Fogy(óz)na? Lehet, hogy nem kellene hinnie kedvenc youtuberének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy dokumentum szerint a minden olyan támogatást vissza kellene fizetniük, amelyek Andrej Babis cégéhez vándoroltak 2018 februárja után. ","shortLead":"Egy dokumentum szerint a minden olyan támogatást vissza kellene fizetniük, amelyek Andrej Babis cégéhez vándoroltak...","id":"20190531_Tobb_tizmillio_eurot_kovetelhet_vissza_az_EU_a_Csehorszagtol_a_kormanyfo_cege_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a9dcb2-93de-431d-a113-58cbc3f19bf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Tobb_tizmillio_eurot_kovetelhet_vissza_az_EU_a_Csehorszagtol_a_kormanyfo_cege_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 18:50","title":"Több tízmillió eurót követelhet vissza az EU a Csehországtól a kormányfő cége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]