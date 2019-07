Senki sem vitatta, hogy az Operaházat fel kell újítani. Nemcsak a kopott aranyozás, a vasútállomások illemhelyeit idéző mosdók, a Lotz-freskók centis repedései kiáltottak munkáskezek után, hanem a nyikorgó, néha leálló színpadtechnika is cserére szorult. Meg kellett oldani a fél tucat bérleményben lévő díszlet- és jelmezraktárak egyesítését és a tizenegy, sokszor ablaktalan műhely elhelyezését is.

Ókovács Szilveszter főigazgató nagyot álmodott, s hat évvel ezelőtt úgy tervezte, ez utóbbit oldja meg először. 2014 végén meg is kapta a MÁV Kőbányai úti Északi Járműjavítójának legszebb épületét, a 25 ezer négyzetméteres, öthajós, egykor az Eiffel-iroda által tervezett csarnokot. Oda kerülnek a raktárak, és ott épül fel egy próbaszínpad, ami részben kiváltotta volna a felújítás alatt az Operaházét. A két projekt tervezett költsége 2013-ban nem érte el a 20 milliárd forintot.

Aztán persze minden másként alakult. Két év múlva az összeg már közel 28 milliárdnál járt, 2018-ra már csak az Operaházra 30 milliárdot terveztek.

Most, úgy tűnik, újabb milliárdok szükségesek a projekthez. Kormányzati forrásból a HVG úgy tudja, a jövő héten két előterjesztés kerül a kabinet asztalára. Az egyik 11 milliárd forintos pluszköltséggel számol, és a legóvatosabban is 2020-as átadási határidővel, ebben benne van egyebek mellett a Lotz-freskók és számos műemléki részlet helyreállítása. De tárgyal a kormány egy még nagyobb szabású, 23-24 milliárd forintos tervet is, amely szerint a homlokzati szobrok is megújulnának, sőt múzeum is létesülne.

Az Eiffel-csarnok még nincs kész, de ott már 17,5 milliárd forintra hízott büdzsé. Így az Eiffel ügyét is megtárgyalja a kormány. Itt is két verzió kerül Orbán Viktor elé. Az egyik szerint 3-4 milliárd szükséges a teljes befejezéshez, és ha emellett dönt a kormány, akkor egy év múlva teljesen birtokba veheti az Opera az Eiffelt. Ám itt is van – további 10 milliárddal számoló – B verzió. Úgy tudjuk, az Operaház ezért a változatért lobbizik. Ez teljes közműcserével számol, s még egy zeneiskola is helyet kapna a területen.

Az eredeti 20 milliárdos költségvetés így mára nagyjából megháromszorozódott, és ki tudja, hol áll meg. Hogy mikor nyit az intézmény, arra szintén nincs pontos válasz.

