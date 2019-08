Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","shortLead":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","id":"20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a64652f-fa3a-49c5-b7a4-b609c089ddd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:42","title":"A szociális ellátórendszert hibáztatta a kisfiút a Tate Modernből kihajító fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6bef03-3770-4231-9900-eed8b6588206","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan készülnek az anyagok a Golf 8 bemutatójához.","shortLead":"Láthatóan készülnek az anyagok a Golf 8 bemutatójához.","id":"20190805_Katalogusfotozas_kozben_bukott_le_az_uj_Volkswagen_Golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae6bef03-3770-4231-9900-eed8b6588206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f4c3a0-6bb9-4edd-bfd1-3ab13f19cfcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Katalogusfotozas_kozben_bukott_le_az_uj_Volkswagen_Golf","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:24","title":"Katalógusfotózás közben bukott le az új Volkswagen Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kell közzétenni a sajtóban a cégeknek az éves eredményeiket, ezzel jelentős bevételtől esnének el az újságok. A húzás teljesen tudatosan a média büntetéséről szól az illiberális, populista brazil elnök megnyilatkozásai alapján.\r

\r

","shortLead":"Nem kell közzétenni a sajtóban a cégeknek az éves eredményeiket, ezzel jelentős bevételtől esnének el az újságok...","id":"20190807_Most_megfizettem_nekik__bosszut_all_a_sajton_a_brazil_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d530ef-ed38-4ea9-9205-21e76bf2a106","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Most_megfizettem_nekik__bosszut_all_a_sajton_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:14","title":"\"Most megfizettem nekik\" - bosszút áll a sajtón a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiborulás után cselekedtek is: a plakát ellen indított petíció aláírására buzdítanak. ","shortLead":"A kiborulás után cselekedtek is: a plakát ellen indított petíció aláírására buzdítanak. ","id":"20190806_A_Hit_Gyulekezete_is_kiborult_a_CocaCola_melegbarat_plakatjain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bda5e5-7a7b-4dc3-8fc7-cc8e62cca1e4","keywords":null,"link":"/elet/20190806_A_Hit_Gyulekezete_is_kiborult_a_CocaCola_melegbarat_plakatjain","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:48","title":"A Hit Gyülekezete is kiborult a Coca-Cola melegbarát plakátjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szakemberei szerint az orosz hackerek legalább 1400 hálózathoz akartak hozzáférni.","shortLead":"A Microsoft szakemberei szerint az orosz hackerek legalább 1400 hálózathoz akartak hozzáférni.","id":"20190806_orosz_hacker_iot_strontium_fancy_bear_atp28","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d659a36-9abd-4408-97fe-25b2f77855d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_orosz_hacker_iot_strontium_fancy_bear_atp28","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:03","title":"Megtalálta a Microsoft, hol próbálkoznak most támadással az orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"74 év telt el azóta, hogy Hirosimára és Nagaszakira atombombát dobott az Egyesült Államok, és az erejük azóta csak pusztítóbb lett.","shortLead":"74 év telt el azóta, hogy Hirosimára és Nagaszakira atombombát dobott az Egyesült Államok, és az erejük azóta csak...","id":"20190805_atombomba_hirosima_nagaszaki_masodik_vilaghaboru_infografika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ab9fec-0c69-402c-bf66-a6e6c335f8fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_atombomba_hirosima_nagaszaki_masodik_vilaghaboru_infografika","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:33","title":"Félelmetes: Eltörpül a hirosimai atombomba ereje a maiakéhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A következő években fel akarták számolni ezt a lőszerraktárt.","shortLead":"A következő években fel akarták számolni ezt a lőszerraktárt.","id":"20190806_Eloltottak_a_tuzet_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb548df6-167e-46ea-aece-0b7f871dd0ae","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Eloltottak_a_tuzet_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktarban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:50","title":"Eloltották a tüzet a felrobbant szibériai hadianyagraktárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de312d9-95ab-4fb7-9c86-ba9692e60ccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs értelme üzemeltetni a Trips nevű alkalmazást, hiszen a Google saját oldalán minden olyan funkció elérhető, amit a program kínál. A cég ezért úgy döntött: búcsút int az appnak.","shortLead":"Nincs értelme üzemeltetni a Trips nevű alkalmazást, hiszen a Google saját oldalán minden olyan funkció elérhető, amit...","id":"20190806_google_trips_alkalmazas_utazastervezo_utazastervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5de312d9-95ab-4fb7-9c86-ba9692e60ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6a9146-928b-4013-974f-7ba1dfb053e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_google_trips_alkalmazas_utazastervezo_utazastervezes","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:03","title":"Leállítja utazós alkalmazását a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]