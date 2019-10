Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd72b5d1-542b-422c-885a-1a92fed26313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi kábítószer-kereskedőként több ezer kilogramm khatot utaztatott át az országon, ellene a Fővárosi Főügyészség vádat emelt.","shortLead":"Egy férfi kábítószer-kereskedőként több ezer kilogramm khatot utaztatott át az országon, ellene a Fővárosi Főügyészség...","id":"20191008_Zsalyanak_alcazva_hoztak_be_az_orszagba_tobb_tonna_kabitoszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd72b5d1-542b-422c-885a-1a92fed26313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e184421-2e6e-4a24-a50e-436a7224ad6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Zsalyanak_alcazva_hoztak_be_az_orszagba_tobb_tonna_kabitoszert","timestamp":"2019. október. 08. 10:35","title":"Zsályának álcázva hoztak az országba több tonna kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lombardhitel fedezeteként már nem fogadnák el az állampapírt. ","shortLead":"A lombardhitel fedezeteként már nem fogadnák el az állampapírt. ","id":"20191007_Szigoritanak_a_szuperkotveny_szabalyain_veget_vetnenek_az_ugyeskedesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18f22ba-edd5-487d-b613-fd52a85a535a","keywords":null,"link":"/kkv/20191007_Szigoritanak_a_szuperkotveny_szabalyain_veget_vetnenek_az_ugyeskedesnek","timestamp":"2019. október. 07. 16:58","title":"Szigorítanak a szuperkötvény szabályain, hogy véget vessenek az ügyeskedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több száz embert érintő titkos ügyeket követően a párt bőkezű rehabilitációval nyugtatta rossz lelkiismeretét.","shortLead":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több...","id":"201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc53247-ea17-4310-94bd-292af6521a54","keywords":null,"link":"/360/201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","timestamp":"2019. október. 07. 10:30","title":"Rákosi a Rajk-üggyel indította a lavinát, a mellékperekben még majdnem 100 embert ítéltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sok mindent megkövetel a fejlesztőktől, hogy alkalmazásaik helyet kaphassanak az App Store-ban, többen emiatt bele sem vágnak a munkába. Egy Riley Testut nevű programozó is majdnem így járt, de aztán rájött, hogyan tudná kicselezni a rendszert.","shortLead":"Az Apple sok mindent megkövetel a fejlesztőktől, hogy alkalmazásaik helyet kaphassanak az App Store-ban, többen emiatt...","id":"20191007_apple_app_store_alkalmazasbolt_altstore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d8c2db-a196-48d9-9045-6faa46b79d8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_apple_app_store_alkalmazasbolt_altstore","timestamp":"2019. október. 07. 18:22","title":"Egy fiatal programozó kicselezte az Apple-t, saját alkalmazásboltot indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4a2217-dffb-4c4f-9c3f-8d83592aadda","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy vendég meg is sérült, amikor az állat tört-zúzott a Long Island-i szalonban.","shortLead":"Egy vendég meg is sérült, amikor az állat tört-zúzott a Long Island-i szalonban.","id":"20191007_Egy_szarvas_beugrott_egy_fodraszszalonba_es_ellopta_a_hajsuto_vasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4a2217-dffb-4c4f-9c3f-8d83592aadda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb85be91-38e8-493f-8179-ce1db9049789","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Egy_szarvas_beugrott_egy_fodraszszalonba_es_ellopta_a_hajsuto_vasat","timestamp":"2019. október. 07. 11:30","title":"Egy szarvas beugrott egy fodrászszalonba, és ellopta a hajsütő vasat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28542d91-669c-4d3b-b19b-31cc9a327e81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magyarországon alacsony az online vásárlók száma, a felnőtt lakosság csupán 33 százaléka, 3,2 millió ember vásárol évente minimum egy alkalommal terméket webáruházból, miközben az aktív, heti rendszerességgel internetező, 18 év feletti lakosság száma megközelíti a 6 milliót - derül ki a Bónusz Brigád és a GKI Digital elemzéséből.","shortLead":"Magyarországon alacsony az online vásárlók száma, a felnőtt lakosság csupán 33 százaléka, 3,2 millió ember vásárol...","id":"20191006_Nem_szivesen_koltenek_a_magyarok_online","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28542d91-669c-4d3b-b19b-31cc9a327e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94a9b59-453a-4376-a6a3-da8d3cba02fb","keywords":null,"link":"/kkv/20191006_Nem_szivesen_koltenek_a_magyarok_online","timestamp":"2019. október. 06. 15:36","title":"Nem szívesen költenek a magyarok online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","shortLead":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","id":"20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185bb6b5-8c1a-4e19-bdd4-0d435f6bd2b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","timestamp":"2019. október. 06. 19:15","title":"Ötezer éves nagyváros romjaira bukkantak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sokszor szerepelt a kiadványban Sára Botond polgármester, az alpolgármester és képviselők, az ellenzékről viszont szó sem esett.","shortLead":"Túl sokszor szerepelt a kiadványban Sára Botond polgármester, az alpolgármester és képviselők, az ellenzékről viszont...","id":"20191008_sara_botond_piko_andras_viii_kerulet_jozsefvaros_onkormanyzat_ellenzek_fovarosi_valasztasi_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5413c635-fb39-4645-a3eb-2b29ed85d161","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_sara_botond_piko_andras_viii_kerulet_jozsefvaros_onkormanyzat_ellenzek_fovarosi_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2019. október. 08. 11:17","title":"A fideszes polgármesterrel volt tele, elmeszelték a józsefvárosi önkormányzati lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]