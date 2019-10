Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbc1068e-c714-4873-896b-41637a1a59cc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem léphet pályára a Wales-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn Kleinheisler László, akit a horvátok elleni idegenbeli találkozón állítottak ki.","shortLead":"Nem léphet pályára a Wales-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn Kleinheisler László, akit a horvátok elleni...","id":"20191021_walesi_magyar_eb_selejtezo_kleinheisler_laszlo_eltiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1068e-c714-4873-896b-41637a1a59cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0bbc4-14eb-49f4-8e4f-67d34c9749bc","keywords":null,"link":"/sport/20191021_walesi_magyar_eb_selejtezo_kleinheisler_laszlo_eltiltas","timestamp":"2019. október. 21. 22:05","title":"Kulcsembernek kell kimaradnia a sorsdöntő meccsen a válogatottból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megküldhették a selyemzsinórt Borkai Zsoltnak, újraszámolással sem változtak a választás eredményei, bajok Mészáros Lőrincék tőzsdei cégénél. Ez a HVG 360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megküldhették a selyemzsinórt Borkai Zsoltnak, újraszámolással sem változtak a választás eredményei, bajok Mészáros...","id":"20191022_Radar_360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc53d781-0f71-4464-9396-dee75dced7ed","keywords":null,"link":"/360/20191022_Radar_360","timestamp":"2019. október. 22. 08:00","title":"Radar 360: Orbán a Trump-botrányban és a \"beteg dologról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat a szocialistáktól származik, a kormánypárt sokadszorra mond rá nemet.","shortLead":"A javaslat a szocialistáktól származik, a kormánypárt sokadszorra mond rá nemet.","id":"20191022_rezsicsokkentes_gazarcsokkentes_javaslat_fidesz_kdnp_mszp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fdbde8-4d62-4ee7-b8de-b24028dbf8bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_rezsicsokkentes_gazarcsokkentes_javaslat_fidesz_kdnp_mszp","timestamp":"2019. október. 22. 11:14","title":"A Fidesz 11. alkalommal is elgáncsolta a rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ásóval verte, a fogát is kirúgta a szolgamunkára kényszerített sértettet az ózdi vádlott, akit most elítéltek.","shortLead":"Ásóval verte, a fogát is kirúgta a szolgamunkára kényszerített sértettet az ózdi vádlott, akit most elítéltek.","id":"20191021_csicskaztatas_rabszolgatarto_ozd_birosag_itelet_bortonbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2179777-11b2-4dd8-951a-10a5d36ecc82","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_csicskaztatas_rabszolgatarto_ozd_birosag_itelet_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 21. 16:44","title":"Tíz éven át csicskáztatta, megnyomorította áldozatát, öt évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok éhen haltak az ország legnagyobb nemzeti parkjában.","shortLead":"Az állatok éhen haltak az ország legnagyobb nemzeti parkjában.","id":"20191021_zimbabwe_aszaly_hwange_nemzeti_park_elefant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ee24c6-3104-4c01-8cf5-2face198a2cc","keywords":null,"link":"/elet/20191021_zimbabwe_aszaly_hwange_nemzeti_park_elefant","timestamp":"2019. október. 21. 22:21","title":"Ötvenöt elefántot ölt meg az aszály Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029fb64e-31cd-46bc-8ed6-f391fafaa562","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendbontás a zárt tábor körülményei és a lassú ügyintézés miatt alakult ki.","shortLead":"A rendbontás a zárt tábor körülményei és a lassú ügyintézés miatt alakult ki.","id":"20191021_zavargas_malta_menekultkozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=029fb64e-31cd-46bc-8ed6-f391fafaa562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a7b413-bd25-4b5c-ae7c-c66d51771d99","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_zavargas_malta_menekultkozpont","timestamp":"2019. október. 21. 16:16","title":"Zavargás volt egy máltai menekültközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"Az autópálya Budapest felé vezető oldalán forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20191021_Tomegkarambol_tortent_az_M3ason_Bagnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60069bfa-6ca9-4d80-8b9a-eece55e807ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Tomegkarambol_tortent_az_M3ason_Bagnal","timestamp":"2019. október. 21. 07:09","title":"Tömegkarambol történt az M3-ason Bagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szabadna farostlemezzel, laminált lapokkal fűteni, máris nem lenne olyan ramaty a helyzet – üzenik a szakértők.","shortLead":"Nem szabadna farostlemezzel, laminált lapokkal fűteni, máris nem lenne olyan ramaty a helyzet – üzenik a szakértők.","id":"20191022_agrarminiszterium_levegominoseg_legszennyezes_legszennyezettseg_lakossagi_tuzeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027b26ad-eed7-46c4-b0ab-88576f38fbbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_agrarminiszterium_levegominoseg_legszennyezes_legszennyezettseg_lakossagi_tuzeles","timestamp":"2019. október. 22. 09:33","title":"A lakosság is tehet róla, hogy rossz a levegő – üzeni az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]