Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező levelet írt azoknak a színházi embereknek, akik eddig hallgattak.","shortLead":"A rendező levelet írt azoknak a színházi embereknek, akik eddig hallgattak.","id":"20191209_Schilling_Arpad_Eddig_is_a_kultura_volt_veszelyben_csak_te_elfelejtetted_ezt_szova_tenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa2025f-2101-46e0-b65c-f1dc6e38d164","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Schilling_Arpad_Eddig_is_a_kultura_volt_veszelyben_csak_te_elfelejtetted_ezt_szova_tenni","timestamp":"2019. december. 09. 09:58","title":"Schilling Árpád: „Eddig is a kultúra volt veszélyben, csak te elfelejtetted ezt szóvá tenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd87302-eb0e-44ac-9a01-2ea447764a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját cégüknek dolgoznak vissza külsősként a Főkert munkásai.","shortLead":"Saját cégüknek dolgoznak vissza külsősként a Főkert munkásai.","id":"20191209_fokert_budapest_alvallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd87302-eb0e-44ac-9a01-2ea447764a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3dc2942-1bfd-4076-8359-c7a13fcccd40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_fokert_budapest_alvallalkozo","timestamp":"2019. december. 09. 09:12","title":"Újabb csontváz eshet ki a szekrényből a fővárosi cégek átvilágításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PM 28,6 milliárd forintot osztott szét vállalati támogatásként, ebből 13,8 milliárdot a saját projektcégének adott.","shortLead":"A PM 28,6 milliárd forintot osztott szét vállalati támogatásként, ebből 13,8 milliárdot a saját projektcégének adott.","id":"20191209_Sajat_ceget_tamogatta_a_Penzugyminiszterium_a_vallalatok_megsegitesere_szant_penzzel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5221e2e5-7b5a-494e-86f5-4ed9e2dd1814","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_Sajat_ceget_tamogatta_a_Penzugyminiszterium_a_vallalatok_megsegitesere_szant_penzzel","timestamp":"2019. december. 09. 07:03","title":"Saját cégét támogatta a Pénzügyminisztérium a vállalatok megsegítésére szánt pénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78359f5-bbb3-442c-a6c9-2f874a569695","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hatóságok tudni vélik az orosz Evil Corp nevű hackercsoport két tagjának nevét. Az Evil Corp legalább 40 ország cégeinél hajtott végre kibertámadásokat.","shortLead":"Az amerikai hatóságok tudni vélik az orosz Evil Corp nevű hackercsoport két tagjának nevét. Az Evil Corp legalább 40...","id":"20191207_orosz_hackerek_amerika_nyomravezetoi_dij_evil_corp_hackercsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c78359f5-bbb3-442c-a6c9-2f874a569695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cf27b3-3625-4f70-87e0-20378fe3b966","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_orosz_hackerek_amerika_nyomravezetoi_dij_evil_corp_hackercsoport","timestamp":"2019. december. 07. 14:05","title":"Veszélyes orosz hackerekre vadászik Amerika, gigászi nyomravezetői díjat tűztek ki rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a18c9b-fd75-4538-b67d-0c9a561554f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szigetország flexitaristái viszont boldogok lehetnek.","shortLead":"A szigetország flexitaristái viszont boldogok lehetnek.","id":"20191207_Az_ujzelandi_McDonalds_vega_burgere_nem_is_annyira_vega","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a18c9b-fd75-4538-b67d-0c9a561554f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9e14c8-4301-46f9-a884-fd5cbb8468e4","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Az_ujzelandi_McDonalds_vega_burgere_nem_is_annyira_vega","timestamp":"2019. december. 07. 12:08","title":"Az új-zélandi McDonald’s vega burgere nem is annyira vega","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d70fe2-889d-44e1-b5de-9c334a4ba276","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négy versenyző egy-egy duett produkcióval és egy-egy egyéni dallal bizonyíthatott. Csak három maradhatott.\r

\r

","shortLead":"A négy versenyző egy-egy duett produkcióval és egy-egy egyéni dallal bizonyíthatott. Csak három maradhatott.\r

\r

","id":"20191208_Dramai_kuzdelemben_derult_ki_ki_jutott_az_XFaktor_dontojebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d70fe2-889d-44e1-b5de-9c334a4ba276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d9108c-528e-4ed6-bf3d-9cbf06d355ea","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Dramai_kuzdelemben_derult_ki_ki_jutott_az_XFaktor_dontojebe","timestamp":"2019. december. 08. 08:49","title":"Drámai küzdelemben derült ki, ki jutott az X-Faktor döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiskorúakkal való szexuális kapcsolattal vádolt Jeffrey Epstein, az állítólagos kerítő Ghislaine Maxwell és a kegyvesztett filmmogul, Harvey Weintsein mosolyog Beatrix hercegnő Windsor kastélyban rendezett partiján. A születésnapi bulit András herceg szervezte, ő hívta össze a társaságot is – írja hét végi számában a The Sun című brit bulvárlap.","shortLead":"A kiskorúakkal való szexuális kapcsolattal vádolt Jeffrey Epstein, az állítólagos kerítő Ghislaine Maxwell és...","id":"20191208_Az_Andras_herceg_altal_szervezett_bulin_gyultek_ossze_a_legismertebb_szexualis_ragadozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127b750f-0c20-479e-ae27-474d9ac64511","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Az_Andras_herceg_altal_szervezett_bulin_gyultek_ossze_a_legismertebb_szexualis_ragadozok","timestamp":"2019. december. 08. 12:45","title":"Micsoda buli: András herceg összehívta a legismertebb szexuális ragadozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az ország néhány nyugati és déli részén nem kell rossz időre készülni ma.","shortLead":"Csak az ország néhány nyugati és déli részén nem kell rossz időre készülni ma.","id":"20191209_Onos_eso_kod_omsz_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49f40d4-3738-45c1-89e1-f0ac6457009e","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Onos_eso_kod_omsz_idojaras","timestamp":"2019. december. 09. 05:27","title":"Ónos esővel és a fél országra ráboruló köddel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]