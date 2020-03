Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruház közölte az oldalán, hogy a megnövekedett érdeklődés miatt az online rendelés átmenetileg nem elérhető.","shortLead":"Az áruház közölte az oldalán, hogy a megnövekedett érdeklődés miatt az online rendelés átmenetileg nem elérhető.","id":"20200319_Nem_lehet_online_rendelni_az_IKEAbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77b7afd-ceb7-4862-a2f8-3bb183a6c88b","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Nem_lehet_online_rendelni_az_IKEAbol","timestamp":"2020. március. 19. 17:59","title":"Nem lehet online rendelni az IKEA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehországi Brnoig sorakoznak az autók.\r

","shortLead":"A csehországi Brnoig sorakoznak az autók.\r

","id":"20200318_93_kilometeres_a_sor_a_rajkai_hataratkelonel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702859f0-7591-487b-b9d6-67a95f9da609","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_93_kilometeres_a_sor_a_rajkai_hataratkelonel","timestamp":"2020. március. 18. 12:09","title":"93 kilométeres a sor a rajkai határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b753278b-915d-48b7-8ba3-89bb7daa93f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fogyasztóvédelem ellenőriz a napokban nagy felháborodást keltő drága csirkehús miatt, lecsapnak a csalókra, de az áremelkedés hátterében nem csak az áll, hogy minden kereskedő kalandor. A határok lezárása, a vendégmunkások elmaradása, a járvány miatti logisztikai átrendeződés is léket ütött a húspiacon, pedig csirke van dögivel.","shortLead":"A fogyasztóvédelem ellenőriz a napokban nagy felháborodást keltő drága csirkehús miatt, lecsapnak a csalókra, de...","id":"20200319_Farhatat_meg_lattunk_otszaz_forintert_de_lassan_csirkefronton_is_lecseng_a_panik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b753278b-915d-48b7-8ba3-89bb7daa93f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ef764-ca1b-417c-b495-d819aa47d779","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Farhatat_meg_lattunk_otszaz_forintert_de_lassan_csirkefronton_is_lecseng_a_panik","timestamp":"2020. március. 19. 16:15","title":"Nem feltétlenül csalás, ha drágább a csirkemell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","shortLead":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","id":"20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2f721d-9ab9-440c-a0a8-523c6a59945c","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","timestamp":"2020. március. 19. 14:09","title":"Lövöldözött és megverte volt barátnőjét, majd ittasan hajtott az árokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2001612d-ca73-402a-9a09-f7c33bdf0bf3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svéd labdarúgó szeretne valamit visszaadni az általa imádott országnak.","shortLead":"A svéd labdarúgó szeretne valamit visszaadni az általa imádott országnak.","id":"20200318_Ibrahimovic_gyujtest_inditott_az_olasz_korhazak_javara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2001612d-ca73-402a-9a09-f7c33bdf0bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48d1fc4-cbf2-4f30-871e-4b302654c0b4","keywords":null,"link":"/sport/20200318_Ibrahimovic_gyujtest_inditott_az_olasz_korhazak_javara","timestamp":"2020. március. 18. 17:46","title":"Ibrahimovic gyűjtést indított az olasz kórházak javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"Sándorfi Balázs, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy holnaptól a fogyasztási hitelek THM-jét (teljes hiteldíj mutatóját) 5,9%-ban maximalizálják. Mit jelent mindez? Örülhetünk az alacsony hitelkamatnak? Ennél egy kicsit árnyaltabb a kép.","shortLead":"Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy holnaptól a fogyasztási hitelek THM-jét (teljes hiteldíj mutatóját) 5,9%-ban...","id":"20200318_Mit_jelent_a_most_bejelentett_kamatplafon_Nem_mindenki_fogja_megkapni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4eb147-4d82-43f9-a74f-0eab6b32708f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Mit_jelent_a_most_bejelentett_kamatplafon_Nem_mindenki_fogja_megkapni","timestamp":"2020. március. 18. 18:25","title":"Mit jelent a most bejelentett kamatplafon? Nem mindenki fogja megkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 2003 esetet vizsgáltak meg, az első tünetek jelentkezésétől az elhalálozásig az átlagidő hét nap. 17 elhunyt életkora nem érte el az 50 évet, vagyis nem csak az idősekre veszélyes a vírus.","shortLead":"Összesen 2003 esetet vizsgáltak meg, az első tünetek jelentkezésétől az elhalálozásig az átlagidő hét nap. 17 elhunyt...","id":"20200318_Az_olaszorszagi_koronavirusos_aldozatok_atlageletkora_795_ev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d4530b-5452-493d-8bef-b99e813e023d","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Az_olaszorszagi_koronavirusos_aldozatok_atlageletkora_795_ev","timestamp":"2020. március. 18. 19:47","title":"Az olaszországi koronavírusos áldozatok átlagéletkora 79,5 év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Legyél Te is Rendőr nevű Facebook-oldal osztotta meg azt a keretet, amivel bárki felhívhatja az ismerősei figyelmét a legfontosabb dologra a járvány idején: #vigyázzunkegymásra.","shortLead":"A Legyél Te is Rendőr nevű Facebook-oldal osztotta meg azt a keretet, amivel bárki felhívhatja az ismerősei figyelmét...","id":"20200318_rendorseg_profilkep_keret_vigyazzunkegymasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76254eba-2ac5-4c6a-a34f-ae70f7409cf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_rendorseg_profilkep_keret_vigyazzunkegymasra","timestamp":"2020. március. 18. 20:03","title":"Csinált egy spéci keretet a rendőrség a Facebook-profilképekhez, itt tudja beállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]