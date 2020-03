Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"accbd475-ae5a-48d3-929e-2df6523a99a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két férfiról kollégájuk készített fényképet.","shortLead":"A két férfiról kollégájuk készített fényképet.","id":"20200327_koronavirus_jarvany_izrael_ima_mentok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=accbd475-ae5a-48d3-929e-2df6523a99a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62f5dbc-2921-487d-b2ae-50b604eaa318","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavirus_jarvany_izrael_ima_mentok","timestamp":"2020. március. 27. 15:27","title":"Az összefogás szimbóluma lett a fotó az egyszerre imádkozó muszlim és zsidó mentőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24","c_author":"Chikán Attila","category":"360","description":"Megbosszulja magát, hogy nem törődtünk eleget a reálgazdasággal, a válság súlyos intézményi anomáliákra világított rá, védeni kell, de a gazdaság működtetésének átfogó szabályrendszere nem felfüggeszthető – az alábbi cikkben erről is ír Chikán Attila volt gazdasági miniszter, aki úgy véli, sok változás, amelyet a válság ránk kényszerített, tartósan velünk marad.","shortLead":"Megbosszulja magát, hogy nem törődtünk eleget a reálgazdasággal, a válság súlyos intézményi anomáliákra világított rá...","id":"20200327_Chikan_Attila_Bajban_van_a_vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53644bd4-6107-4d11-8ceb-cc0b94adba87","keywords":null,"link":"/360/20200327_Chikan_Attila_Bajban_van_a_vilag","timestamp":"2020. március. 27. 06:30","title":"Chikán Attila: Nemcsak a gazdaságot, hanem a társadalmat is védeni kell a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Szociális válságot okozhat az a csaknem 500 ezer ember, akiket eddig feketén foglalkoztattak és most a járvány hatására elveszítik a keresetüket. De nem járnak sokkal jobban azok a bajba jutott munkavállalók sem, akik eddig rendesen be voltak jelentve, a kormány ugyanis nem tervezi az álláskeresési járadék megváltoztatását, az önkormányzatoknak pedig nincs pénzük segélyezésre. ","shortLead":"Szociális válságot okozhat az a csaknem 500 ezer ember, akiket eddig feketén foglalkoztattak és most a járvány hatására...","id":"202013_elengedtek_akezuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ab4152-ec3f-4dde-9a5d-34584872cbc9","keywords":null,"link":"/360/202013_elengedtek_akezuket","timestamp":"2020. március. 26. 15:00","title":"Százezrek kezét engedik el – nincs válasza a kormánynak a szociális válságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1efb73-45b2-41c8-92eb-3bfc5e24fd9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feladatra olyan szakembereket keresnek, akiknek lehetőleg van katasztrófa orvostani végzettsége is. A gyógyításba nem szólnak bele, de lesz, amiben az ő szavuk dönt.","shortLead":"A feladatra olyan szakembereket keresnek, akiknek lehetőleg van katasztrófa orvostani végzettsége is. A gyógyításba nem...","id":"20200328_A_szakmai_vezetes_fele_kerulhetnek_a_korhazakban_vezenyelt_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c1efb73-45b2-41c8-92eb-3bfc5e24fd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0f2fab-9258-4cd3-b6b3-2c9b46962c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_A_szakmai_vezetes_fele_kerulhetnek_a_korhazakban_vezenyelt_katonak","timestamp":"2020. március. 28. 07:52","title":"A szakmai vezetés fölé kerülhetnek a kórházakban vezényelt katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 37 milliárd euróval segíti az unió a járvány által sújtott országokat, ebből kapunk mi is.","shortLead":"Összesen 37 milliárd euróval segíti az unió a járvány által sújtott országokat, ebből kapunk mi is.","id":"20200327_europai_bizottsag_tamogatas_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d969c7-b6ac-42b3-88d9-623dd4d5bae5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_europai_bizottsag_tamogatas_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 27. 08:51","title":"Magyarország 2000 milliárd forintot kap az uniótól a koronavírus elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A pánikvásárlás miatt lehet fennakadás az ellátásban, de gondot a hazai termelőknek inkább a nyakunkon maradó, exportra szánt készlet okozhat. ","shortLead":"A pánikvásárlás miatt lehet fennakadás az ellátásban, de gondot a hazai termelőknek inkább a nyakunkon maradó, exportra...","id":"20200327_elelmiszer_tartalek_koronavirus_felhalmozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcca307-4cc3-41a3-b61a-51077ef79e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_elelmiszer_tartalek_koronavirus_felhalmozas","timestamp":"2020. március. 27. 14:00","title":"Nincs élelmiszer-tartaléka Magyarországnak, de baj ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42747a88-66b7-4c42-b064-ea871a8e338f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Most még a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk Magyarországon az új koronavírus-járvány terjedésében, de sokszor hallhattuk, hogy ezután érkezik a tömeges megbetegedések időszaka. De honnan fogjuk tudni, ha már a következő szintnél járunk, és egyáltalán, mikorra fulladhat ki a járvány? Erről beszéltünk szakemberekkel.\r

","shortLead":"Most még a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk Magyarországon az új koronavírus-járvány terjedésében, de...","id":"20200326_tomeges_csoportos_megbetegedes_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42747a88-66b7-4c42-b064-ea871a8e338f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f2c0c5-2fee-4ced-b969-da05c7233023","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_tomeges_csoportos_megbetegedes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 20:00","title":"Miből fogjuk tudni, hogy már tömeges a járvány Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 9134 ember halálát okozta Olaszországban a koronavírus.","shortLead":"Már 9134 ember halálát okozta Olaszországban a koronavírus.","id":"20200327_Olaszorszagban_majdnem_ezer_ember_halt_meg_egy_nap_alatt_a_virustol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eecb483-73f9-4ff4-b2d3-f21528d42e44","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Olaszorszagban_majdnem_ezer_ember_halt_meg_egy_nap_alatt_a_virustol","timestamp":"2020. március. 27. 18:02","title":"Olaszországban majdnem ezer ember halt meg egy nap alatt a vírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]