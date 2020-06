Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégén kell számítani korlátozásokra.","shortLead":"A hétvégén kell számítani korlátozásokra.","id":"20200609_Uj_villamospalya_epitese_miatt_roviditett_utvonalon_fog_jarni_a_2es_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eec6b9-150f-430f-8c8f-ca11fea0785f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Uj_villamospalya_epitese_miatt_roviditett_utvonalon_fog_jarni_a_2es_villamos","timestamp":"2020. június. 09. 18:10","title":"Rövidített útvonalon fog járni a 2-es villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188651ff-ef39-4d13-a7b5-c70d97e26025","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ahogy romlanak az Egyesült Államok és Kína kapcsolatai ,úgy fedezik fel egyre inkább az ázsiai ország óriásvállalatai a hongkongi tőzsdét. Júniusban két ilyen cég is részvényeket bocsát ki Hongkongban annak ellenére, hogy a Nasdaq-on az Egyesült Államokban már régebben be voltak jegyezve.","shortLead":"Ahogy romlanak az Egyesült Államok és Kína kapcsolatai ,úgy fedezik fel egyre inkább az ázsiai ország óriásvállalatai...","id":"20200609_Hongkong_az_uj_New_York","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=188651ff-ef39-4d13-a7b5-c70d97e26025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9599c193-cd4e-4c8e-99f1-c6a8c1f6694e","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Hongkong_az_uj_New_York","timestamp":"2020. június. 09. 13:36","title":"Hiába a tüntetések, Hongkong az új New York a kínai cégek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17de8ef6-d1fd-481a-a261-0ec56c708467","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt drog feketepiaci értéke körülbelül 62 millió forint.","shortLead":"A lefoglalt drog feketepiaci értéke körülbelül 62 millió forint.","id":"20200610_katonai_teherauto_gyomro_marihuana_drog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17de8ef6-d1fd-481a-a261-0ec56c708467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614762f1-80b9-4e1b-9e31-bd66b2d6cbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_katonai_teherauto_gyomro_marihuana_drog","timestamp":"2020. június. 10. 07:20","title":"Régi katonai teherautóban termesztették a drogot Gyömrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"„Ne féljetek, ez egy könnyű érettségi lesz!“. Így biztatta az Ausztriában korona-érettségizőknek becézett ifjakat a jóságosan kékszemű, 206 centiméter magas oktatási miniszter, Heinz Fassmann. Sajnálta a bizonytalanságnak, fertőzésveszélynek kitett 42 ezer maturálót, de arra ő maga sem gondolt, hogy mennyire igaza lesz.","shortLead":"„Ne féljetek, ez egy könnyű érettségi lesz!“. Így biztatta az Ausztriában korona-érettségizőknek becézett ifjakat...","id":"20200609_Szeretettel_Becsbol_Ajandekba_kaptak_az_erettsegit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba2e762-e50b-4b4f-a0e6-4106e91ae3b1","keywords":null,"link":"/360/20200609_Szeretettel_Becsbol_Ajandekba_kaptak_az_erettsegit","timestamp":"2020. június. 09. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Ajándékba kapták az érettségit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés” ügyében.","shortLead":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés”...","id":"20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6103ad0-3c4f-46c9-b00d-9dd2c01b6c89","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","timestamp":"2020. június. 10. 17:17","title":"Helsinki Bizottság: Ha a foci-Eb alatt lehet dudálni, akkor tiltakozni is lehet így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db6ccdf-6875-4f2f-8351-21f8ea015b1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a neve csábító (HTC Desire 20 Pro – a desire jelentése: vágy, a kívánság tárgya), az új HTC telefon kiszivárgott specifikációi inkább lelombozók. Ha tényleg minden úgy lesz, ahogy most tudni lehet, akkor a telefonnak még a középkategória felső szegmensében sem igazán jut hely.","shortLead":"Bár a neve csábító (HTC Desire 20 Pro – a desire jelentése: vágy, a kívánság tárgya), az új HTC telefon kiszivárgott...","id":"20200608_htc_desire_20_pro_kozepkategorias_telefon_specifikaciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1db6ccdf-6875-4f2f-8351-21f8ea015b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c12424-b711-45b8-aa76-87afafd0b278","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_htc_desire_20_pro_kozepkategorias_telefon_specifikaciok","timestamp":"2020. június. 08. 18:03","title":"Se vágyott, se pro sem lesz az új HTC telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383ff8bf-c77c-4a10-9d5d-ae7b68f8d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy földön fekvő, epilepsziás férfi állapotát stabilizálták a mentő megérkezéséig.","shortLead":"Egy földön fekvő, epilepsziás férfi állapotát stabilizálták a mentő megérkezéséig.","id":"20200609_Eletet_mentettek_a_penzugyorok_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383ff8bf-c77c-4a10-9d5d-ae7b68f8d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11153ce9-9da2-43f9-b8eb-e9c9291db70c","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Eletet_mentettek_a_penzugyorok_Budapesten","timestamp":"2020. június. 09. 11:49","title":"Életet mentettek a pénzügyőrök egy pesti buszmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3a9a6b-7681-4853-850e-fc3ae7eae600","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bemutatták a rendőrség reformjáról szóló javaslatukat is.","shortLead":"Bemutatták a rendőrség reformjáról szóló javaslatukat is.","id":"20200608_george_floyd_nancy_pelosi_demokrata_kepviselok_terdeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3a9a6b-7681-4853-850e-fc3ae7eae600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d30b26-a1e8-4d02-a99b-11fd793cc5bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_george_floyd_nancy_pelosi_demokrata_kepviselok_terdeles","timestamp":"2020. június. 08. 22:21","title":"Nyolc perc 46 másodpercig térdeltek demokraták George Floydra emlékezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]