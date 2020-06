A színházi producereket és színháztulajdonosokat tömörítő amerikai szervezet szerint a Broadwayen az előadások 2021 elején kezdődnek ismét.

New York más nagy kulturális intézményei, köztük a Metropolitan Opera és a New York-i Filharmonikusok is lefújták minden előadásukat az év végéig.

A nagy hírű milánói opera viszont már a jövő héten nyit. A kétezer férőhelyes teátrum előadásaira egyelőre alkalmanként csak 600 nézőt engednek be, hogy be tudják tartani a távolságtartási szabályokat.

A közönségnek maszkot kell majd viselnie a belépéskor és kilépéskor, de amint elfoglalta a helyét, mindenki leveheti. Szünetet nem tartanak, és egyelőre a büfé is zárva marad. A jegyárak 24-48 euró (8500-17 000 forint) között mozognak.

A Scala augusztusban szünetet tart, majd szeptemberben kezdi az új évadot Verdi Requiemjének előadásával a milánói dómban, hogy ezzel emlékezzen a koronavírus-járvány áldozataira. Az operában szeptember 5-én Beethoven 9. szimfóniája csendül majd fel.

A járvány miatt egyelőre teljes operák színrevitelét nem tervezik, mert ahhoz egyszerre túl sok művésznek kellene fellépnie.