[{"available":true,"c_guid":"375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megint megtiltották amerikai cégeknek, hogy kereskedjenek a kínaiakkal.","shortLead":"Megint megtiltották amerikai cégeknek, hogy kereskedjenek a kínaiakkal.","id":"20210117_Trump_meg_egy_utolsot_rug_a_Huaweibe_es_partnereibe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2c87d6-0b2a-4a90-995d-2dd0fdd1fd5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Trump_meg_egy_utolsot_rug_a_Huaweibe_es_partnereibe","timestamp":"2021. január. 17. 21:27","title":"Trump még egy utolsót rúg a Huaweibe és partnereibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egykori politikus 83 éves volt.","shortLead":"Az egykori politikus 83 éves volt.","id":"20210118_meghalt_timar_gyorgy_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28c0da3-4489-4959-a4bc-6f5c6d9248d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025d92ce-5da6-45b0-9d74-dee624cd4ef7","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_meghalt_timar_gyorgy_tamas","timestamp":"2021. január. 18. 17:06","title":"Meghalt Timár György Tamás, a Független Kisgazdapárt egykori képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44aa6998-7c59-41da-8c1a-b6f0e869aeea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Richard Branson milliárdos átalakított 747-es repülője a szárnya alól lőtt ki műholdakat az űrbe. Ilyen még soha nem történt.","shortLead":"Richard Branson milliárdos átalakított 747-es repülője a szárnya alól lőtt ki műholdakat az űrbe. Ilyen még soha nem...","id":"20210118_muhold_repulo_richard_branson_virgin_orbit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44aa6998-7c59-41da-8c1a-b6f0e869aeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a53818-84de-43f3-8761-a0c742aa091c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_muhold_repulo_richard_branson_virgin_orbit","timestamp":"2021. január. 18. 13:26","title":"Történelmi pillanat: repülőről küldtek műholdakat az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Guardtime által fejlesztett VaccineGuard nyilvántartja, hogy mely állampolgárok oltották már be magukat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) utasítására készülő rendszer teszteléséhez a vállalat közlése szerint Magyarország is csatlakozott.","shortLead":"A Guardtime által fejlesztett VaccineGuard nyilvántartja, hogy mely állampolgárok oltották már be magukat...","id":"20210118_vakcina_igazolas_koronavirus_vaccineguard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8427ca1-e656-4f97-81fd-6d43495badde","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_vakcina_igazolas_koronavirus_vaccineguard","timestamp":"2021. január. 18. 14:08","title":"Kiderült, hogy Magyarország is részt vesz a vakcina után járó igazolás tesztelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","shortLead":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","id":"20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f02d18-905d-4632-885c-48bc7b9def6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","timestamp":"2021. január. 17. 22:04","title":"Bagatell ügynek állította be Navalnijét a Kreml-szóvivő, de kilóg a lóláb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előfordul, hogy egy szoftverben hiba keletkezik, olyan viszont, amivel a Windows 10 küzd, csak ritkán. A problémát egy különleges fájl megnyitása idézheti elő, ha pedig megtörténik, sok állomány elérhetetlenné válhat a merevlemezen. A Microsoft jelezte: egyszer, valamikor, de azért biztosan érkezik a javítás.","shortLead":"Előfordul, hogy egy szoftverben hiba keletkezik, olyan viszont, amivel a Windows 10 küzd, csak ritkán. A problémát...","id":"20210118_microsoft_windows_10_hiba_javitas_adatvesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddceed5-dc1e-4dc1-a94a-3a15772cf50c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_microsoft_windows_10_hiba_javitas_adatvesztes","timestamp":"2021. január. 18. 09:03","title":"A Microsoft végre rászánta magát, hogy kijavítsa a Windows 10 talán legbizarrabb hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2299f17-5e1d-4933-9a96-483f6514f8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A törmelékek egy furgont találtak el Egyházasfalunál. ","shortLead":"A törmelékek egy furgont találtak el Egyházasfalunál. ","id":"20210117_lomok_szorodtak_egy_autos_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2299f17-5e1d-4933-9a96-483f6514f8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7ecf74-18be-4b56-9b1e-082ad3b45f49","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_lomok_szorodtak_egy_autos_ele","timestamp":"2021. január. 18. 05:42","title":"Kisteherautóról leszóródó lomok törtek össze egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pályatársai emlékeznek a vasárnap elhunyt Sas Józsefre. ","shortLead":"Pályatársai emlékeznek a vasárnap elhunyt Sas Józsefre. ","id":"20210117_Galvolgyi_Nemcsak_Sas_Jozseftol_kell_elbucsuzni_hanem_egy_mufajtol_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58889505-a447-4564-94d2-2ff7bf7c2cf8","keywords":null,"link":"/kultura/20210117_Galvolgyi_Nemcsak_Sas_Jozseftol_kell_elbucsuzni_hanem_egy_mufajtol_is","timestamp":"2021. január. 17. 21:22","title":"Gálvölgyi: Nemcsak Sas Józseftől kell elbúcsúzni, hanem egy műfajtól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]