[{"available":true,"c_guid":"5569e97b-bf09-4780-9ab3-e1c71162e493","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"Törvényben rögzíthetik, hogy a harminc éve elidegeníthetetlen budavári bérlakások piacra kerüljenek. A tőkeerős befektetők ugrásra készek.","shortLead":"Törvényben rögzíthetik, hogy a harminc éve elidegeníthetetlen budavári bérlakások piacra kerüljenek. A tőkeerős...","id":"20210210_Vajjon_s_mikor_leszen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5569e97b-bf09-4780-9ab3-e1c71162e493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737885b-4477-4b5e-9553-a1bcd36f35d3","keywords":null,"link":"/360/20210210_Vajjon_s_mikor_leszen","timestamp":"2021. február. 10. 15:00","title":"Két éve még az ellenkezőjét gondolta, most dobra verné a budavári lakásokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid közleményben reagált a vezetékes internetszolgáltatásában órák óta fennálló problémákra a Digi. A poszt alatt közben folyamatosan gyűlnek az előfizetői visszajelzések.","shortLead":"Rövid közleményben reagált a vezetékes internetszolgáltatásában órák óta fennálló problémákra a Digi. A poszt alatt...","id":"20210211_digi_internet_hiba_panaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb5ceb3-af0c-4adf-b145-8ab3472d47b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_digi_internet_hiba_panaszok","timestamp":"2021. február. 11. 10:15","title":"\"Haldoklás van\" – sokasodnak a Digi oldalán a felhasználói panaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem kutatói a világon egyedülálló új módszert dolgoztak ki az agysejtek élettani működésének vizsgálatára. Saját fejlesztésű, mesterséges intelligenciával vezérelt, automatizált mikroszkóprendszerükkel képesek az élő szövetmintán belül bármilyen sejtet megtalálni, stimulálni, valamint a válaszfolyamatok rögzítése révén biológiai információkat gyűjteni.","shortLead":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem kutatói a világon egyedülálló új módszert dolgoztak ki...","id":"20210211_szegedi_tudomanyegyetem_szegedi_biologiai_kutatokozpont_agysejt_mukodese_agykutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b82649-9b8c-4288-9f61-3c525eee245a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_szegedi_tudomanyegyetem_szegedi_biologiai_kutatokozpont_agysejt_mukodese_agykutatas","timestamp":"2021. február. 11. 20:03","title":"Újfajta módon vizsgálták az agysejteket a szegedi kutatók, az Alzheimer-kórt is hatékonyabban kezelhetik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szóbeli és írásbeli vizsgák is lesznek – legalábbis ez a terv.","shortLead":"Szóbeli és írásbeli vizsgák is lesznek – legalábbis ez a terv.","id":"20210211_maruzsa_zoltan_erettsegi_szobeli_irasbeli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980b0632-ebd4-4767-aaa3-0577e26f10d6","keywords":null,"link":"/elet/20210211_maruzsa_zoltan_erettsegi_szobeli_irasbeli","timestamp":"2021. február. 11. 11:17","title":"Maruzsa: Hagyományos érettségire kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","shortLead":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","id":"20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6cbdfc-9731-4e42-a350-6dbd3cdcec10","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","timestamp":"2021. február. 12. 11:33","title":"Találtak egy kisbolygót a Naprendszerben, ami még a Plutónál is messzebb van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6cedb0-b1b5-4edf-b98a-1a9064af2c72","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A magyar biokémikus, Pardi Norbert is részt vett a Pfizer, a BionTech és a Moderna által fejlesztett koronavírus elleni oltóanyag technológiájának kidolgozásában, Karikó Katalin munkatársaként. A kisújszállási születésű tudós tíz évvel ezelőtt, szegedi diplomája megszerzése után, a HIV elleni vakcina kutatásán kezdett dolgozni az Egyesült Államokban. A most 40 éves Pardi a \"borhoz főz\", és ismét elkezdett zongorázni. ","shortLead":"A magyar biokémikus, Pardi Norbert is részt vett a Pfizer, a BionTech és a Moderna által fejlesztett koronavírus elleni...","id":"20210210_Pardi_Norbert_biokemikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b6cedb0-b1b5-4edf-b98a-1a9064af2c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367d63de-41c7-4d1b-b69f-b156ce583c73","keywords":null,"link":"/360/20210210_Pardi_Norbert_biokemikus","timestamp":"2021. február. 10. 17:00","title":"Pardi Norbert biokémikus: Nem mutálódna a koronavírus, ha be lenne oltva az egész világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokrata képviselők szerint Trump szándékosan a Capitolium megtámadására buzdította támogatóit.","shortLead":"A demokrata képviselők szerint Trump szándékosan a Capitolium megtámadására buzdította támogatóit.","id":"20210211_impeachment_eljarason_trump_capitolium_ostroma_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1ec3cb-3092-4dbf-8aaf-c38d44a8c50d","keywords":null,"link":"/vilag/20210211_impeachment_eljarason_trump_capitolium_ostroma_videok","timestamp":"2021. február. 11. 05:20","title":"Eddig nem látott felvételeket mutattak be a Capitolium ostromáról a Trump elleni impeachment-eljáráson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közös jelöltje várhatóan Szél Bernadett lesz a körzetben.\r

","shortLead":"Az ellenzék közös jelöltje várhatóan Szél Bernadett lesz a körzetben.\r

","id":"20210212_TMenczer_Tamas_Fidesz_Budakeszi_Budaors","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580ccfc0-a136-4131-a98a-a8af746e7177","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_TMenczer_Tamas_Fidesz_Budakeszi_Budaors","timestamp":"2021. február. 12. 06:45","title":"Telex: Menczer Tamást indíthatja a Fidesz a Budakeszi-Budaörs választókerületben 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]