[{"available":true,"c_guid":"b54bace2-30f0-4ab0-9de8-1d5b0fe84b85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadával kevesebb felszámoló lesz a listán, és újak is kerülhetnek be, keddig nyújthatnak be pályázatot a cégek. Legutóbb hét évvel ezelőtt frissítették a felszámolói jegyzéket, akkor is a korábbinál jóval kevesebben jutottak be, többen megtámadták a döntést, mert szerintük túl nagy teret kaptak a szubjektív szempontok, ezzel egyszerűen újraosztották a piacot. Sokak szerint most is ez történik.","shortLead":"Harmadával kevesebb felszámoló lesz a listán, és újak is kerülhetnek be, keddig nyújthatnak be pályázatot a cégek...","id":"20200714_Megint_rostaljak_a_felszamolokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b54bace2-30f0-4ab0-9de8-1d5b0fe84b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96f72a0-9a18-44e5-afa5-5f8a2e47f65c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Megint_rostaljak_a_felszamolokat","timestamp":"2020. július. 14. 12:20","title":"Megint rostálják a felszámolókat, újraoszthatják a jövedelmező piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Facebook állítása szerint mindent megtesz, hogy kiszűrje a terrorista anyagokat a közösségi oldalról, az Iszlám Állam megtalálta a módját, hogy láthatatlan maradjon a szolgáltatáson és hatékonyan terjessze propagandáját – áll egy új jelentésben.","shortLead":"Bár a Facebook állítása szerint mindent megtesz, hogy kiszűrje a terrorista anyagokat a közösségi oldalról, az Iszlám...","id":"20200713_iszlam_allam_terroristak_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beba4f3f-7907-4d38-af31-34894abb4a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_iszlam_allam_terroristak_facebook","timestamp":"2020. július. 13. 19:03","title":"Az Iszlám Állam egyre nagyobb gondot okoz a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt a nyelviskolákban tanulók száma drasztikusan csökkent, és még mindig nem érte el a korlátozások előtti szintet, a diplomák kiadása miatt ráadásul tízezreket veszített el a piac.","shortLead":"A járvány miatt a nyelviskolákban tanulók száma drasztikusan csökkent, és még mindig nem érte el a korlátozások előtti...","id":"20200713__nyelviskola_beragadt_diploma_nyelvvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2853419f-0671-4374-9917-b8b686ed4b57","keywords":null,"link":"/kkv/20200713__nyelviskola_beragadt_diploma_nyelvvizsga","timestamp":"2020. július. 13. 07:45","title":"Elbuktak a nyelviskolák 20-30 ezer diákot a diplomák kiadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8dd369-0f82-4b43-b222-bf87b0bd936e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi így akart bosszút állni, mert szerinte a helyi kormányzat lerombolta az otthonát.\r

","shortLead":"A férfi így akart bosszút állni, mert szerinte a helyi kormányzat lerombolta az otthonát.\r

","id":"20200713_Buszsofor_Kina_to","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a8dd369-0f82-4b43-b222-bf87b0bd936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e1c5e5-f93e-4b3c-8d0c-d5c7acdabdf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Buszsofor_Kina_to","timestamp":"2020. július. 13. 06:21","title":"Szándékosan tóba hajtott egy buszsofőr Kínában, 21 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Huszonöt éve kutatja a retinát, 15 éve dolgozik azon, hogy visszaadja a látást a vakoknak Roska Botond. Társaival 2018-ban kezdett kezelni néhány vak embert, ez év végén, jövő év elején derülhet ki, milyen eredményt sikerült elérniük. Interjú.","shortLead":"Huszonöt éve kutatja a retinát, 15 éve dolgozik azon, hogy visszaadja a látást a vakoknak Roska Botond. Társaival...","id":"20200714_roska_botond_neurobiologus_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc46b08-8115-47d8-bb10-438fb7f45bbf","keywords":null,"link":"/360/20200714_roska_botond_neurobiologus_interju","timestamp":"2020. július. 14. 06:30","title":"Hajszálnyira vagyunk attól, hogy megtudjuk, sikerült-e egy vak embernek visszaadni a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b971dd-63a2-42a2-9a6e-e85013904d84","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanfejlesztők új kedvence a Józsefváros, egymás után épülnek az új társasházak, sokszor mélygarázzsal. A szomszédos házak lakói számára ez azonban esetenként végzetes következményekkel jár. Videó.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztők új kedvence a Józsefváros, egymás után épülnek az új társasházak, sokszor mélygarázzsal...","id":"20200713_Nyocker_ingatlanfejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11b971dd-63a2-42a2-9a6e-e85013904d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17387b22-e303-4446-b46a-c3d85482a576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_Nyocker_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2020. július. 13. 11:10","title":"\"Szikrányi fényünk nem lesz\" – élhetetlenné váló társasházak Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1469bd1a-6e26-4018-8ea7-082e693f0a9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Clark Ádám téri „dudálós tüntetés” résztvevője később e-mailben megfenyegette a vele szemben eljáró tisztet.","shortLead":"A Clark Ádám téri „dudálós tüntetés” résztvevője később e-mailben megfenyegette a vele szemben eljáró tisztet.","id":"20200714_focilabda_rendor_jobb_kar_dudalos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1469bd1a-6e26-4018-8ea7-082e693f0a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c94b04-2998-465e-8c77-b9ea9f19836d","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_focilabda_rendor_jobb_kar_dudalos","timestamp":"2020. július. 14. 13:58","title":"Nyomoznak a tüntető ellen, aki egy rendőr felé rúgott egy labdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem rendelnének el mindenhol tantermen kívüli oktatást, ha felerősödik a koronavírus.","shortLead":"Nem rendelnének el mindenhol tantermen kívüli oktatást, ha felerősödik a koronavírus.","id":"20200714_Akar_egyedileg_is_donthetnek_arrol_hogy_az_iskolak_atterjenek_a_digitalis_oktatasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e44948-3db8-4894-85ec-a1de07ff7621","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Akar_egyedileg_is_donthetnek_arrol_hogy_az_iskolak_atterjenek_a_digitalis_oktatasra","timestamp":"2020. július. 14. 08:30","title":"Akár egyedileg is dönthetnek arról, hogy az iskolák áttérjenek a digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]