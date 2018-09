Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot hozzá. Megéri szakmát váltani, két-három havi fizetés ugyanis elég a képzésekre.","shortLead":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot...","id":"20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12365b2-7ef7-4c6c-9b10-559bbd62e57b","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:38","title":"Alig kerül pénzbe a képzés, mégis megkeresi vele a nettó 300 ezret, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c338698b-5d1f-490b-87fd-f022c64d964c","c_author":"Hamvay Péter","category":"kkv","description":"Már tízéves korától üzletel, első millióját egyetemistaként kereste, most ő a 28. leggazdagabb magyar. És ezt nem a politikának köszönheti, azt vallja, a politikai hátszél olyan drog, amire könnyű rászokni, de elgyengít, kiszolgáltatottá tesz. HVG-portré a Central Csoport tulajdonosáról.","shortLead":"Már tízéves korától üzletel, első millióját egyetemistaként kereste, most ő a 28. leggazdagabb magyar. És ezt nem...","id":"201832_varga_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c338698b-5d1f-490b-87fd-f022c64d964c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7c5a1-3e33-4bc4-9ae8-4edc3b16a394","keywords":null,"link":"/kkv/201832_varga_zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:00","title":"Varga Zoltán: Büszke vagyok arra, hogy piaci alapon keresem meg a pénzemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e46daf-4d08-4176-bd90-46f650ee9b8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"19 embert kellett kórházba vinni.","shortLead":"19 embert kellett kórházba vinni.","id":"20180921_Rovarirto_szertol_lettek_rosszul_tobben_is_Berettyoujfaluban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40e46daf-4d08-4176-bd90-46f650ee9b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075b5cde-9756-4d25-b22a-92fef0cca72a","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Rovarirto_szertol_lettek_rosszul_tobben_is_Berettyoujfaluban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:50","title":"Rovarirtó szertől lettek rosszul többen is Berettyóújfaluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál Istvánnal azok, akik többet szeretnének tenni a cigányzene felélesztéséért. ","shortLead":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál...","id":"201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330ffddc-7182-4a0e-a179-0b13070638c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:30","title":"Csaknem egymilliárdból hozta vissza az éttermekbe az élő cigányzenét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elismerte a Kína által kinevezett hét püspököt. A lépés része a Vatikán és a kommunista állam közötti kapcsolatok javítását célzó történelmi egyezménynek.



","shortLead":"Ferenc pápa elismerte a Kína által kinevezett hét püspököt. A lépés része a Vatikán és a kommunista állam közötti...","id":"20180922_Tortenelmi_egyezmenyt_kotott_a_kommunista_Kina_es_a_Vatikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58adf149-ebe4-4f7e-a8e5-33ef0704d85a","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Tortenelmi_egyezmenyt_kotott_a_kommunista_Kina_es_a_Vatikan","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:12","title":"Történelmi egyezményt kötött a kommunista Kína és a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva Oroszországba akarta menekíteni Julian Assange-t a Wikileaks kiszivárogtató portál alapítóját, aki évek óta Ecuador londoni nagykövetségén rejtőzve próbálja elkerülni a Svédországnak, illetve az USA-nak való kiadatást. Assange-t az utóbbi években azzal vádolták korábbi barátai, hogy feltűnően az orosz érdekek szerint dönti el, mit publikáljon a Wikileaks.



","shortLead":"Moszkva Oroszországba akarta menekíteni Julian Assange-t a Wikileaks kiszivárogtató portál alapítóját, aki évek óta...","id":"20180922_Moszkvaba_akartak_csempeszni_az_oroszok_a_Wikileaksalapito_Assanget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb422d6-e746-4651-9f72-fcfb3b69adcf","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Moszkvaba_akartak_csempeszni_az_oroszok_a_Wikileaksalapito_Assanget","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:40","title":"Moszkvába akarták csempészni az oroszok a Wikileaks-alapító Assange-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Számtalan boltban nyáron tanulókkal enyhítették az eladóhiányt, most azonban esélyük sincs az állások feltöltésére.","shortLead":"Számtalan boltban nyáron tanulókkal enyhítették az eladóhiányt, most azonban esélyük sincs az állások feltöltésére.","id":"20180921_Szivhatjak_a_fogukat_a_boltosok_visszaultek_a_diakok_az_iskolapadba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f7e865-8622-453d-9994-860db3f6c41f","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Szivhatjak_a_fogukat_a_boltosok_visszaultek_a_diakok_az_iskolapadba","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:06","title":"Szívhatják a fogukat a boltosok, visszaültek a diákok az iskolapadba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3740163-bcfb-48a3-bf22-b9236aedc2cc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Véletlenül sodródott bele az üzletbe, de aztán jól ott maradt.","shortLead":"Véletlenül sodródott bele az üzletbe, de aztán jól ott maradt.","id":"201833_ramegy_agatyajukra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3740163-bcfb-48a3-bf22-b9236aedc2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645c390c-2cc2-40ca-9689-01d553568af1","keywords":null,"link":"/kkv/201833_ramegy_agatyajukra","timestamp":"2018. szeptember. 22. 07:30","title":"Kiérdemelte, hogy a rocksztárok már nem bízzák másra a gatyájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]