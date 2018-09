Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e17c997b-93dc-490b-8020-b988eeb0c1ee","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A távolabbról átvezényelt helyettesítőknek és a lelkiismeretes kézbesítők pluszmunkájának köszönhető, hogy nem látunk nagyobb postai káoszt. Attól sok postás tart, mi lesz idén az év végi rohamban.","shortLead":"A távolabbról átvezényelt helyettesítőknek és a lelkiismeretes kézbesítők pluszmunkájának köszönhető, hogy nem látunk...","id":"20180924_postasok_magyar_posta_kezbesites_munkaerohiany_helyettesites_berek_level_erzsebet_utalvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e17c997b-93dc-490b-8020-b988eeb0c1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d30892c-1902-4b3d-aec3-9e5367c8fe85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_postasok_magyar_posta_kezbesites_munkaerohiany_helyettesites_berek_level_erzsebet_utalvany","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:15","title":"Ha nem lennének elhivatott postások, megreccsenne a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426239d9-4dc5-4cbb-b7f3-301b28ad40b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Indiana állam-beli sofőr több gyereknek is megengedte, hogy vezessen, mert rendes akart lenni. A szülők nem fogadták ezt ilyen jól, amikor megtudták, kirúgták a sofőrt, és bíróságon is felelhet majd.","shortLead":"Az Indiana állam-beli sofőr több gyereknek is megengedte, hogy vezessen, mert rendes akart lenni. A szülők nem fogadták...","id":"20180925_Megengedte_a_gyerekeknek_hogy_vezessek_a_buszt_kirugtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=426239d9-4dc5-4cbb-b7f3-301b28ad40b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd2446c-156d-48e0-86c7-a6cab7739978","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Megengedte_a_gyerekeknek_hogy_vezessek_a_buszt_kirugtak","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:18","title":"Megengedte a gyerekeknek, hogy vezessék a buszt, kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4cb345-14c1-49b4-95dc-9c283b48bfc1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás-díj átadását tartották, jelen volt Szöllősi György, mint a Puskás-díj egyik létrehozója is, Mészáros Lőrinc pedig mint a Felcsút klubelnöke.","shortLead":"A Puskás-díj átadását tartották, jelen volt Szöllősi György, mint a Puskás-díj egyik létrehozója is, Mészáros Lőrinc...","id":"20180925_Londoni_futballgalan_vonult_fel_Meszaros_Lorinc_es_Szolosi_Gyorgy_a_Felcsuttal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a4cb345-14c1-49b4-95dc-9c283b48bfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185ad0f5-9336-4df8-8a76-5264814309bb","keywords":null,"link":"/sport/20180925_Londoni_futballgalan_vonult_fel_Meszaros_Lorinc_es_Szolosi_Gyorgy_a_Felcsuttal","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:28","title":"Rangos londoni futballgálán ünnepelt Mészáros Lőrinc a Felcsúttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","shortLead":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","id":"20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b8e2a-b2e3-487d-8f05-7e10645d8af8","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:25","title":"Késsel támadt amerikai turistákra, most börtönbe mehet a budapesti férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válaszadók több, mint háromnegyede szerint dolgozniuk kell majd nyugdíjasként is, különben alig tudnak majd kijönni a pénzükből.","shortLead":"A válaszadók több, mint háromnegyede szerint dolgozniuk kell majd nyugdíjasként is, különben alig tudnak majd kijönni...","id":"20180924_Soteten_latjak_a_jovot_kesobb_lehet_nyugdijba_menni_de_meg_utana_is_dolgozni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56663670-c365-4e7d-b073-5d7156f27d34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Soteten_latjak_a_jovot_kesobb_lehet_nyugdijba_menni_de_meg_utana_is_dolgozni_kell","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:07","title":"Sötéten látják a jövőt: később lehet nyugdíjba menni, de még utána is dolgozni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Búskomor publicisztikát közölt a Jobbik volt elnöke a big data-diktatúráról.","shortLead":"Búskomor publicisztikát közölt a Jobbik volt elnöke a big data-diktatúráról.","id":"20180923_Vona_Nem_lesz_szabadsag_nem_lesz_jogallam_ha_nem_talalunk_ellenszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4a5911-7ce5-4107-8677-2d8b562c29f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Vona_Nem_lesz_szabadsag_nem_lesz_jogallam_ha_nem_talalunk_ellenszert","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:25","title":"Vona: Nem lesz szabadság, nem lesz jogállam, ha nem találunk ellenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös hiba miatt harmadik félhez, nem engedélyezett külsős alkalmazások fejlesztőihez is eljuthattak twitterezők személyes üzenetváltásai. Ennél egy fokkal súlyosabb, hogy a 16 hónapja fennálló gondot csak most sikerült megszüntetni. Addig ugyanis nem is tudtak a létezéséről. ","shortLead":"Egy különös hiba miatt harmadik félhez, nem engedélyezett külsős alkalmazások fejlesztőihez is eljuthattak twitterezők...","id":"20180923_twitter_dm_privat_uzenet_fejlesztoi_hiba_kiszivargott_beszelgetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c0e173-9741-4bb0-9a3b-1fe32adf9d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_twitter_dm_privat_uzenet_fejlesztoi_hiba_kiszivargott_beszelgetes","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:03","title":"Twitterezik? Egy hiba miatt olyanok is olvashatták privát üzeneteit, akiknek nem lett volna szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezárták a német kormánypártok a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) vezetője körüli vitájukat, vasárnap esti megállapodásuk szerint Hans-Georg Maassen belügyminiszteri tanácsadóként folytatja tevékenységét.","shortLead":"Lezárták a német kormánypártok a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) vezetője körüli vitájukat, vasárnap esti...","id":"20180923_Tulelte_a_nemet_kormanykoalicio_a_Maassenugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4a5195-8a3f-4949-a758-8151928c7957","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Tulelte_a_nemet_kormanykoalicio_a_Maassenugyet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:49","title":"Túlélte a német kormánykoalíció a Maassen-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]