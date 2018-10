Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c4ef5aa-badb-4026-abec-6132d3d96413","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A számos veszélyes helyzet elkerülésére és akár a sofőr elemzésére is alkalmas technológiát hamarosan akár egy egyszerű és olcsó autóban is minden további nélkül használni lehet majd.","shortLead":"A számos veszélyes helyzet elkerülésére és akár a sofőr elemzésére is alkalmas technológiát hamarosan akár egy egyszerű...","id":"20181010_katyukat_erzekelo_es_azokat_maguktol_bejelento_autokat_probaltunk_budapesten_nokia_smart_drive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c4ef5aa-badb-4026-abec-6132d3d96413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14745fb-9d80-4a78-8370-02a4b100b436","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_katyukat_erzekelo_es_azokat_maguktol_bejelento_autokat_probaltunk_budapesten_nokia_smart_drive","timestamp":"2018. október. 10. 06:41","title":"Kátyúkat érzékelő és azokat maguktól bejelentő autókat próbáltunk Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5771c6-5993-42a7-b630-54d6e01fc585","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal hosszúszárnyú bálna anyja végig a közelben maradt, az egyik mentő szerint tudta, hogy segíteni akarnak a kicsinyén. ","shortLead":"A fiatal hosszúszárnyú bálna anyja végig a közelben maradt, az egyik mentő szerint tudta, hogy segíteni akarnak...","id":"20181009_capahalo_fogsagabol_mentettek_balnaborjat_ausztralia_partjainal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5771c6-5993-42a7-b630-54d6e01fc585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1c9268-bf3f-4079-84ae-39eaed107290","keywords":null,"link":"/elet/20181009_capahalo_fogsagabol_mentettek_balnaborjat_ausztralia_partjainal","timestamp":"2018. október. 09. 11:18","title":"Cápaháló fogságából mentették ki a bálnaborjat – videón a hősies akció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban egy kis bibi. ","shortLead":"A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban...","id":"20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61d0db74-0616-410a-9733-e0fbcd2c9eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b41d0d-0a03-49a1-9191-56442bcb78de","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_sony_playstation_network_id_modositasa_nicknev_becenev_playstation_preview_program","timestamp":"2018. október. 10. 21:03","title":"Ezért a funkcióért összeteszik a két kezüket a PlayStation-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256cd65c-10b7-4a94-82b3-7e921a3ee280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengeri állatokat ellátó Ke Kai Ola Marine Mammal Center vezetője egy sor különös hívást kapott a kórházon belülről, de még a szolgáltató sem tudta megmondani, mi okozza a furcsaságot. Aztán mégis sikerült nyakon csípni a \"tettest\".","shortLead":"A tengeri állatokat ellátó Ke Kai Ola Marine Mammal Center vezetője egy sor különös hívást kapott a kórházon belülről...","id":"20181009_telefonalas_telefonbetyar_allatkorhaz_hawaii_gekko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=256cd65c-10b7-4a94-82b3-7e921a3ee280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f191e94-cce7-4521-a1c1-a571b25f2688","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_telefonalas_telefonbetyar_allatkorhaz_hawaii_gekko","timestamp":"2018. október. 09. 12:03","title":"Rejtélyes telefonhívásokat kapott az állatkórház vezetője, nyakon csípték a \"telefonbetyárt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fc852a-5039-40d2-b604-7515d1f8cf79","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem csak a sportközpontja szobáit ajánlotta fel Rafael Nadal azoknak, akiknek az otthonát az özönvíz tönkretette, hanem maga is segített a romokat eltakarítani.","shortLead":"Nem csak a sportközpontja szobáit ajánlotta fel Rafael Nadal azoknak, akiknek az otthonát az özönvíz tönkretette, hanem...","id":"20181010_Nadal_is_segitett_a_mallorcai_katasztrofa_romjait_eltakaritani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8fc852a-5039-40d2-b604-7515d1f8cf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faebab09-70d7-423c-86d3-ff0676e1e795","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Nadal_is_segitett_a_mallorcai_katasztrofa_romjait_eltakaritani","timestamp":"2018. október. 10. 21:41","title":"Nadal is beállt a mallorcai katasztrófa romjait eltakarítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot drágult a nyugdíjasok élete, de nyugdíj-kiegészítés így sem jár az év végén.","shortLead":"Nagyot drágult a nyugdíjasok élete, de nyugdíj-kiegészítés így sem jár az év végén.","id":"20181009_nyugdijas_inflacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd86578-bfdc-49f2-a5b2-170559eb25b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_nyugdijas_inflacio","timestamp":"2018. október. 09. 16:20","title":"Rég nem nőtt ekkorát a nyugdíjas-infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egy angliai strandon megtalált mosogatószeres palackon még tisztán kivehetők a betűk, olvashatók a feliratok. Itt a bizonyíték, hogy a műanyag szemét, amit elhajítasz, évtizedek, sőt évszázadok múltán sem tűnik el a Föld színéről. ","shortLead":"Az egy angliai strandon megtalált mosogatószeres palackon még tisztán kivehetők a betűk, olvashatók a feliratok. Itt...","id":"20181009_Partra_mosta_a_viz_a_47_evvel_ezelott_eldobott_muanyag_flakont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690fded0-8063-4a78-a3c2-f2f73f5a3e3a","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Partra_mosta_a_viz_a_47_evvel_ezelott_eldobott_muanyag_flakont","timestamp":"2018. október. 09. 10:44","title":"Partra mosta a víz a 47 évvel ezelőtt kidobott műanyag flakont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal megpakolt teherautó ment át rajta.","shortLead":"A transzszibériai vasútvonal fölött áthaladó egyik híd szakadt le Kelet-Oroszországban, amikor egy rakománnyal...","id":"20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef9c3b43-76b1-426d-b634-bbad539db748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179ca54c-cb4b-40a3-bdcf-23300f781838","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Kelet_Oroszorszag_leszakadt_hid_Szvobodnij","timestamp":"2018. október. 10. 10:34","title":"Most Oroszországban szakadt le egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]