Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakértők szerint a Benelux államok és Írország lesznek a legnagyobb gazdasági vesztesei a britek kilépésének.","shortLead":"Szakértők szerint a Benelux államok és Írország lesznek a legnagyobb gazdasági vesztesei a britek kilépésének.","id":"20181017_Brexitpatt_egy_evvel_meghosszabitanak_az_atmeneti_idoszakot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e72f54-53c6-44e2-ae5a-f0b2607b7c38","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Brexitpatt_egy_evvel_meghosszabitanak_az_atmeneti_idoszakot","timestamp":"2018. október. 17. 10:29","title":"Brexit-patt: egy évvel meghosszabbítanák az átmeneti időszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra búcsúztak a pályatársak, kollégák és barátok Paul Allentől, a Microsoft hétfőn elhunyt társalapítójától.","shortLead":"Sorra búcsúztak a pályatársak, kollégák és barátok Paul Allentől, a Microsoft hétfőn elhunyt társalapítójától.","id":"20181018_meghalt_paul_allen_microsoft_bill_gates_apple_tim_cook_leonardo_dicaprio_jeff_bezos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53506b20-7abc-4ca0-ab41-6795c094f8fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_meghalt_paul_allen_microsoft_bill_gates_apple_tim_cook_leonardo_dicaprio_jeff_bezos","timestamp":"2018. október. 18. 11:03","title":"\"Hiányozni fogsz\" – így búcsúzott a Microsoft elhunyt társalapítójától Bill Gates, Tim Cook és a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nyugszik bele a párt a kormány lakástakarékossági ügyben hozott döntésébe.","shortLead":"Nem nyugszik bele a párt a kormány lakástakarékossági ügyben hozott döntésébe.","id":"20181017_Nepszavazast_akar_a_Momentum_a_lakastakarek_ugyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3488e3-3a84-41e2-9e54-9d08cc5c66c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Nepszavazast_akar_a_Momentum_a_lakastakarek_ugyrol","timestamp":"2018. október. 17. 16:32","title":"Népszavazást akar a Momentum a lakástakarékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányfő is szeretné a Nagy-Britannia uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak egyéves meghosszabbítását. A kiválási tárgyalások legfőbb vitás pontja az ír-északír határellenőrzés visszaállításának mikéntje.","shortLead":"A kormányfő is szeretné a Nagy-Britannia uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak...","id":"20181018_Theresa_May_is_szeretne_a_Brexit_utani_atmeneti_idoszak_meghosszabbitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fe8cc-5de3-41c4-bb77-19ebb90731eb","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Theresa_May_is_szeretne_a_Brexit_utani_atmeneti_idoszak_meghosszabbitasat","timestamp":"2018. október. 18. 05:17","title":"May is meghosszabbítaná a Brexit utáni átmeneti időszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai szintre ért a kormány fake news gyártása. A manipulált videóban idézett Guy Verhofstadt kifakadt a Twitteren.","shortLead":"Európai szintre ért a kormány fake news gyártása. A manipulált videóban idézett Guy Verhofstadt kifakadt a Twitteren.","id":"20181017_Nem_kertel_a_manipulalt_kormanyvideo_foszereploje_Orban_Putyin_kottajabol_jatszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4008c33b-7b8c-4cff-862f-4491be897595","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Nem_kertel_a_manipulalt_kormanyvideo_foszereploje_Orban_Putyin_kottajabol_jatszik","timestamp":"2018. október. 17. 16:14","title":"Nem kertel a manipulált kormányvideó főszereplője: \"Orbán Putyin kottájából játszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán \"Sosem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk a kritikus hangokat\" Viktor kormánya tájékoztatja a sajtót. Már azokat a képviselőit, amelyeket beengedik a kormányinfóra. Az egykori Magyar Nemzet-újságírók most sem jutottak be, az Azonnali viszont története során először igen.","shortLead":"Orbán \"Sosem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk a kritikus hangokat\" Viktor kormánya tájékoztatja a sajtót. Már...","id":"20181017_Kormanyinfo_Ungar_Peter_lapja_bejutott_a_Magyar_Hang_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565f88f4-11a6-4b8e-8287-7c30d830d46a","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kormanyinfo_Ungar_Peter_lapja_bejutott_a_Magyar_Hang_nem","timestamp":"2018. október. 17. 13:22","title":"Kormányinfó: Ungár Péter lapja bejutott, a Magyar Hang nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139257a4-ce68-4711-9592-b2b4c392734c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orosz cég helyett 30 százalékkal olcsóbban, egy amerikai társasággal szerződtek.","shortLead":"Az orosz cég helyett 30 százalékkal olcsóbban, egy amerikai társasággal szerződtek.","id":"20181017_Foldgazimport_a_lengyelek_levaltak_a_Gazpromrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=139257a4-ce68-4711-9592-b2b4c392734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42324b05-9ff4-4a91-8ee4-814c76c8bdf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Foldgazimport_a_lengyelek_levaltak_a_Gazpromrol","timestamp":"2018. október. 17. 11:53","title":"Földgázimport: a lengyelek leváltak a Gazpromról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egészen pontosan azokat, akik még a régi szabályok szerint szerződnének.","shortLead":"Egészen pontosan azokat, akik még a régi szabályok szerint szerződnének.","id":"20181016_Erste_OTP_Fundamenta_eddig_fogadjak_a_lakastakarekos_ugyfeleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92bacd4-910f-4789-b7f1-fc715e95c4ff","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181016_Erste_OTP_Fundamenta_eddig_fogadjak_a_lakastakarekos_ugyfeleket","timestamp":"2018. október. 16. 17:04","title":"Erste, OTP, Fundamenta: eddig fogadják a lakástakarékos ügyfeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]