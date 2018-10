Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a666f0a-4459-4c74-9815-1a122470893a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A trendi külsőt nemcsak a kasszánál kell megfizetnünk, hanem a praktikum oltárán is áldoznunk kell miatta. Cserébe viszont egy tekintetmágnes divatterepjáró lehet a miénk.","shortLead":"A trendi külsőt nemcsak a kasszánál kell megfizetnünk, hanem a praktikum oltárán is áldoznunk kell miatta. Cserébe...","id":"20181020_a_divat_ara_teszteltuk_az_uj_bmw_x4et_x3_suv_sav_kupe_divatterepjaro_dizel_mercedes_glc_coupe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a666f0a-4459-4c74-9815-1a122470893a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7d4c6f-fb58-4aeb-9830-28ebd72269b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_a_divat_ara_teszteltuk_az_uj_bmw_x4et_x3_suv_sav_kupe_divatterepjaro_dizel_mercedes_glc_coupe","timestamp":"2018. október. 20. 17:30","title":"A divat ára: teszteltük az új BMW X4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d66f8a-81e7-4328-afea-09c0710c3e31","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Mikor lett az evésből életfilozófia, hivatkozási alap, vallás? Mikor túrta ki az egészségmánia az élet élvezetének képességét? És hogyan enyhíti a superfood a halálfélelmet? Mindennapi illúzióink a megvonás örömétől a méregtelenítés mámoráig.","shortLead":"Mikor lett az evésből életfilozófia, hivatkozási alap, vallás? Mikor túrta ki az egészségmánia az élet élvezetének...","id":"20181020_Megis_miert_kell_vallasi_kerdest_csinalni_az_etkezesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d66f8a-81e7-4328-afea-09c0710c3e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eaf804b-f08d-4bce-b179-2ab84e7c2d2d","keywords":null,"link":"/elet/20181020_Megis_miert_kell_vallasi_kerdest_csinalni_az_etkezesbol","timestamp":"2018. október. 20. 19:00","title":"Mégis miért kell vallási kérdést csinálni az étkezésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d462148-f56c-417a-8b4f-55d3c743d2e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a sofőr nem tiszteli eléggé a hatalmas tömeget a nagy sebességet és a kanyar ívét.","shortLead":"Ilyen az, amikor a sofőr nem tiszteli eléggé a hatalmas tömeget a nagy sebességet és a kanyar ívét.","id":"20181020_video_a_kanyarodo_kamion_az_oldalara_borulva_zuhant_a_szemelyautok_koze_fedelzeti_kamera_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d462148-f56c-417a-8b4f-55d3c743d2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737067d4-6d1d-42be-9f46-51774218927d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_video_a_kanyarodo_kamion_az_oldalara_borulva_zuhant_a_szemelyautok_koze_fedelzeti_kamera_baleset","timestamp":"2018. október. 20. 06:41","title":"Videó: a kanyarodó kamion az oldalára borulva zuhant a személyautók közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Októberben a Spektrum a világ legmegkérdőjelezhetőbb tudósainak szánja a főszerepet, annak érdekében, hogy bebizonyítsa, a napi szinten felröppenő mókás és áltudományos megállapításokon túl a világ igenis sokat köszönhet nekik. ","shortLead":"Októberben a Spektrum a világ legmegkérdőjelezhetőbb tudósainak szánja a főszerepet, annak érdekében...","id":"20181020_spektrum_csodalatos_tudomany_adatok_kolera_statisztika_william_farr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6c4df4-c347-447b-b675-2a9968b68576","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_spektrum_csodalatos_tudomany_adatok_kolera_statisztika_william_farr","timestamp":"2018. október. 20. 07:13","title":"Lesz ma egy érdekes műsor a Spektrumon: a brit tudósok nem viccelnek – se a teával, se a tudománnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pocokinvázió veszélyezteti a termést.","shortLead":"A pocokinvázió veszélyezteti a termést.","id":"20181020_Durvan_elszaporodtak_a_pockok_vis_maior_helyzet_van_a_foldeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6139a9b-2ed3-4bb9-ba7d-5a78f4442dd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Durvan_elszaporodtak_a_pockok_vis_maior_helyzet_van_a_foldeken","timestamp":"2018. október. 20. 16:50","title":"Durván elszaporodtak a pockok, vis maior helyzet van a földeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A távozó igazgató kilencoldalas levélben indokolta döntését.","shortLead":"A távozó igazgató kilencoldalas levélben indokolta döntését.","id":"20181020_Az_oktatasi_rendszer_mukodeskeptelen_lett__Felmondott_egy_budai_altalanos_iskola_igazatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f2c7b0-b879-41a1-8289-9d514bbe7a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Az_oktatasi_rendszer_mukodeskeptelen_lett__Felmondott_egy_budai_altalanos_iskola_igazatoja","timestamp":"2018. október. 20. 12:50","title":"\"Az oktatás működésképtelen lett\" - felmondott egy budai iskolaigazató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe8f4a-92f2-4268-adad-46de28d65e54","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ki ne vágyna egy barátra, aki pont olyan, mint amilyennek ő a legjobb barátját elképzeli – lehetőleg olyannak, mint saját maga? Manapság ez már lehetséges, és abban sincs semmi különös, hogy a mesterséges intelligencia segítségével egy okostelefon is elég efféle bensőséges kapcsolat megéléséhez. A gépesített barátság megjelenése mögött azonban egy igazi barátság különös története rejlik.","shortLead":"Ki ne vágyna egy barátra, aki pont olyan, mint amilyennek ő a legjobb barátját elképzeli – lehetőleg olyannak, mint...","id":"201838_test_es_lelek_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe8f4a-92f2-4268-adad-46de28d65e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3effc9ea-3539-401b-be65-1a242015cc79","keywords":null,"link":"/tudomany/201838_test_es_lelek_nelkul","timestamp":"2018. október. 20. 09:00","title":"Máig a halott barátjával chatel egy nő, és nincs benne semmi természetfölötti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró október 2-án belépett Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusára, és többé nem adott életjelet magáról. Eddig is erős volt a gyanú, hogy meggyilkolták, szombaton ezt három hét tagadás és maszatolás után Rijád is elismerte. Igaz, a felelősséget továbbra is hárítja.","shortLead":"Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró október 2-án belépett Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusára, és többé nem...","id":"20181020_SzaudArabia_beismerte_az_ujsagiro_halalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fa0227-4556-41f5-964c-b806aab05ead","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_SzaudArabia_beismerte_az_ujsagiro_halalat","timestamp":"2018. október. 20. 08:31","title":"Szaúd-Arábia beismerte az újságíró megölését, bűnbakokat is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]