[{"available":true,"c_guid":"3d7108b5-37a9-404f-bd44-edf4f2574fe4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bébikorallok betelepítésével segítik a következő hetekben az ausztrál Nagy-korallzátony súlyosan károsodott részeinek regenerálódását helyi kutatók.","shortLead":"Bébikorallok betelepítésével segítik a következő hetekben az ausztrál Nagy-korallzátony súlyosan károsodott részeinek...","id":"20181027_ausztral_nagy_korallzatony_megmentese_bebikorallok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7108b5-37a9-404f-bd44-edf4f2574fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e957aef1-dc63-435d-b94b-f1fe2f7468f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_ausztral_nagy_korallzatony_megmentese_bebikorallok","timestamp":"2018. október. 27. 09:03","title":"Bébikorallokat vetnek be a Nagy-korallzátony megmentésére a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5643e2-213f-441a-899d-3d4f233eea75","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Közösen nevelik a fiókát.","shortLead":"Közösen nevelik a fiókát.","id":"20181026_Meleg_pingvin_Sydney_allatkert_tojas_fioka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad5643e2-213f-441a-899d-3d4f233eea75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a2719-4fa4-4329-b77d-d1dc0a37e212","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Meleg_pingvin_Sydney_allatkert_tojas_fioka","timestamp":"2018. október. 26. 17:03","title":"Kiköltött egy tojást egy meleg pingvinpár a sydney-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II. megvalósításáról szóló szerződését, de most sem született végleges ítélet, a bíróság elnapolta a döntéshozatalt.","shortLead":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II...","id":"20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c79475a-61a2-4540-9bc6-5834c25740ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","timestamp":"2018. október. 26. 16:26","title":"Jávor: Most a bíróság húzza az időt a paksi szerződések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6876135-f576-4b6b-af5a-81577752a48b","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Tavaly csaknem minden negyedik örökbe fogadható gyerek külföldre került. ","shortLead":"Elvileg egy kerítés kicserélése miatt kell kivágni néhány fát, de a helyiek szerint az erdőgazdaság ennél többet irtott...","id":"20181025_Vagjak_a_fakat_egy_vedett_teruleten_Veszprem_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e230e3d-07b3-4132-b7ba-9f9f5ab20304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d51bc0-a83e-4738-b559-45347baa6122","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Vagjak_a_fakat_egy_vedett_teruleten_Veszprem_megyeben","timestamp":"2018. október. 25. 21:27","title":"Vágják a fákat egy védett területen Veszprém megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b8ddb3-d6d2-448b-a164-7a0baf4b9dd6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az iskolásokat buszukkal együtt sodorta el az ár.","shortLead":"Az iskolásokat buszukkal együtt sodorta el az ár.","id":"20181026_Tizenharom_gyerek_halt_meg_a_jordaniai_buszbalesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08b8ddb3-d6d2-448b-a164-7a0baf4b9dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcffc10-8122-4310-94f6-5a0cb14b2aca","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Tizenharom_gyerek_halt_meg_a_jordaniai_buszbalesetben","timestamp":"2018. október. 26. 14:05","title":"Tizenhárom gyerek halt meg a jordániai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f823b8a-ab4c-4a2d-8496-ca3dd010c248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sorozatban - amelyben bármi megtörténhet, és meg is történik - a Berényi-Novák-és Kertész család mindennapjait követhetjük, és bár az indulás óta jócskán megváltoztak a viszonyok, a Barátok közt így is rengeteg magyart ültet a tévé elé esténként.","shortLead":"A sorozatban - amelyben bármi megtörténhet, és meg is történik - a Berényi-Novák-és Kertész család mindennapjait...","id":"20181026_Baratok_kozt_kviz_jatek_jubileum_teszt_rtl_klub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f823b8a-ab4c-4a2d-8496-ca3dd010c248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7e8ad9-176f-4c26-84d0-3a1f4fc4daa0","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Baratok_kozt_kviz_jatek_jubileum_teszt_rtl_klub","timestamp":"2018. október. 26. 14:13","title":"Húszéves a Barátok közt. Elég bátor egy teszthez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]