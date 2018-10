Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha ez így megy tovább, akkor nem szociális munkásokra, hanem hullazsákokra lesz szükség, olvastuk néhány nappal a hajléktalantörvény életbelépése után. Ez a Fülke, a hvg.hu heti közéleti podcastja.","shortLead":"Ha ez így megy tovább, akkor nem szociális munkásokra, hanem hullazsákokra lesz szükség, olvastuk néhány nappal...","id":"20181027_Fulke_A_felelemre_epit_a_kormany_ennek_semmi_koze_a_segitseghez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56769879-8390-466a-a644-7839f2db6514","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Fulke_A_felelemre_epit_a_kormany_ennek_semmi_koze_a_segitseghez","timestamp":"2018. október. 27. 17:30","title":"Fülke: A félelemre épít a kormány, ennek semmi köze a segítséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is csalódott. ","shortLead":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is...","id":"201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de16b6-4057-417a-ba41-2996e05193f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","timestamp":"2018. október. 28. 08:00","title":"Elvira Nabiullina: vaslady az orosz jegybank élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több légitársaság számol fel pluszköltséget az ülőhelyválasztásért, sok utas fizet is, csak hogy családtagja vagy kollégája mellé ülhessen. Egy brit vizsgálódás során kiderült: rengetegen teljesen feleslegesen fizetnek ilyenért sok, magyar utasok által is kedvelt légitársaságnál.","shortLead":"Több légitársaság számol fel pluszköltséget az ülőhelyválasztásért, sok utas fizet is, csak hogy családtagja vagy...","id":"20181028_ulohelyvalasztas_ara_felar_felesleges_egyutt_ultetes_legitarsasagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9d513d-7a6b-4cc4-b1c0-e70fe1225e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_ulohelyvalasztas_ara_felar_felesleges_egyutt_ultetes_legitarsasagok","timestamp":"2018. október. 28. 08:03","title":"Nagy esély van rá, hogy feleslegesen dobja ki a pénzt, amikor ülőhelyválasztásért fizet a repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8042dd91-b45e-4f11-8638-d137b075b389","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"elet","description":"A sztereotip autizmusábrázolás kárt okoz, véli Stefanik Krisztina, a Rózsavölgyi Szalon Táncórák darabját szakértőként előkészítő pszichológus kutató, aki annak idején az Esőember szerepére készülő Kulka Jánossal is dolgozott együtt. Interjú.","shortLead":"A sztereotip autizmusábrázolás kárt okoz, véli Stefanik Krisztina, a Rózsavölgyi Szalon Táncórák darabját szakértőként...","id":"201843__stefanik_krisztina_pszichologus__rizikofaktorrol_zsenikrol__kerulo_utak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8042dd91-b45e-4f11-8638-d137b075b389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184c0d3c-d581-437d-83f6-b714a616117b","keywords":null,"link":"/elet/201843__stefanik_krisztina_pszichologus__rizikofaktorrol_zsenikrol__kerulo_utak","timestamp":"2018. október. 28. 20:00","title":"\"Ők többnyire nem akkor mosolyognak, amikor a vicces dolog elhangzik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd188b-9b24-45de-9ca5-bd0b7a9dd33b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181028_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_3_Dobrosi_Laura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd188b-9b24-45de-9ca5-bd0b7a9dd33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622f831d-a3ac-42e1-8c9a-b5a9a86d0a8c","keywords":null,"link":"/kultura/20181028_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_3_Dobrosi_Laura","timestamp":"2018. október. 28. 15:00","title":"Döbrösi Laura: Úgy próbálok élni, hogy bármelyik pillanatban meghalhatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null} A mentálhigiénés szakember Szextörténetek című, új könyvében nők, férfiak, idősek és fiatalok vallanak a szexuális életükről. A kötetből az 52 éves Zoltán történetét választottuk. ","shortLead":"Miközben szex ömlik mindenhonnan, fogalmunk sincs, hogy az egyes emberek hogyan élik meg a szexualitásukat, milyen...","id":"20181028_Dolgozni_kell_a_kapcsolaton_hogy_legyen_benne_spiritusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f4f29d-3367-4754-94ae-8fd58a298ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a52f149-999b-42dd-9ee7-5455d8c8856b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181028_Dolgozni_kell_a_kapcsolaton_hogy_legyen_benne_spiritusz","timestamp":"2018. október. 28. 20:15","title":"„Dolgozni kell a kapcsolaton, hogy legyen benne spiritusz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez képest.","shortLead":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez...","id":"20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dbc790-cd6b-43cc-9b1d-de9879f72efe","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","timestamp":"2018. október. 28. 18:23","title":"A Zöldek örülhetnek a legjobban Hessenben, a CDU 10 százalékot esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]