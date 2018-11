Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bee647c-0f9b-4ec5-8fa4-a8feb05484e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Hertha BSC közleménye szerint szigorítják az ellenőrzéseket a beléptetésnél, a nézők például nem vihetnek transzparenseket, zászlókat és zászlórudakat a stadionba.","shortLead":"A Hertha BSC közleménye szerint szigorítják az ellenőrzéseket a beléptetésnél, a nézők például nem vihetnek...","id":"20181101_Dardai_klubja_szigoritja_a_beleptetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bee647c-0f9b-4ec5-8fa4-a8feb05484e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cba1501-6442-405a-b914-65863865eaf9","keywords":null,"link":"/sport/20181101_Dardai_klubja_szigoritja_a_beleptetest","timestamp":"2018. november. 01. 21:44","title":"Dárdai klubja szigorítja a beléptetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7071d2-ad7f-4a0c-9012-5f6d620db79b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt katalán elnökhelyettesre 25 év börtönt kért az ügyészség, vele együtt 18 politikus kerül a vádlottak padjára. ","shortLead":"A volt katalán elnökhelyettesre 25 év börtönt kért az ügyészség, vele együtt 18 politikus kerül a vádlottak padjára. ","id":"20181102_Lazadas_miatt_tobb_mint_10_ev_bortont_kernek_a_volt_katalan_vezetokre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7071d2-ad7f-4a0c-9012-5f6d620db79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c80458-0a28-4467-b3cb-9612f13e0ecf","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Lazadas_miatt_tobb_mint_10_ev_bortont_kernek_a_volt_katalan_vezetokre","timestamp":"2018. november. 02. 13:25","title":"\"Lázadás\" miatt több mint 10 év börtönt kérnek a volt katalán vezetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"","category":"vilag","description":"Másfél év alatt a felére csökkent Emmanuel Macron népszerűsége Franciaoraszágban.","shortLead":"Másfél év alatt a felére csökkent Emmanuel Macron népszerűsége Franciaoraszágban.","id":"20181101_Tortenelmi_melyponton_Macron_nepszerusege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b05292a-2f3c-4a03-8592-f9bf2548f4cc","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Tortenelmi_melyponton_Macron_nepszerusege","timestamp":"2018. november. 01. 11:59","title":"Történelmi mélyponton Macron népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73197f68-8e85-4941-9fec-393073b5f30d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már a hosszú hétvége első napján, mindenszentek ünnepén több százezer látogatóra számít a temetőkben a Budapesti Temetkezési Intézet.","shortLead":"Már a hosszú hétvége első napján, mindenszentek ünnepén több százezer látogatóra számít a temetőkben a Budapesti...","id":"20181101_Halottak_napja_tobb_szazezer_latogatora_szamitanak_a_budapesti_temetokben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73197f68-8e85-4941-9fec-393073b5f30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4424a8-48ac-4d5e-ac66-ffacd76679c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Halottak_napja_tobb_szazezer_latogatora_szamitanak_a_budapesti_temetokben","timestamp":"2018. november. 01. 18:37","title":"Halottak napja: több százezer látogatóra számítanak a budapesti temetőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oltás válthatja fel majdan a szájon átszedhető véralvadásgátló gyógyszereket, hogy csökkentsék a vérrögök okozta másodlagos stroke kockázatát egy új japán kutatás szerint.","shortLead":"Oltás válthatja fel majdan a szájon átszedhető véralvadásgátló gyógyszereket, hogy csökkentsék a vérrögök okozta...","id":"20181101_veralvadasgatlo_tabletta_helyett_oltas_gyogyszer_stroke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd08af73-b206-4f4b-b556-4c9d20040d8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_veralvadasgatlo_tabletta_helyett_oltas_gyogyszer_stroke","timestamp":"2018. november. 01. 16:03","title":"Sokak életét mentheti meg a véralvadásgátló oltás, ami két hónapon át véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rossz idő miatt ismét nőtt az áldozatok száma Olaszországban. Veneto tartomány területén pénteken is a legmagasabb fokozatú riasztás lesz érvényes.","shortLead":"A rossz idő miatt ismét nőtt az áldozatok száma Olaszországban. Veneto tartomány területén pénteken is a legmagasabb...","id":"20181101_Tovabb_emelkedett_a_rossz_idojaras_aldozatainak_szama_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c664e32f-5ce4-421e-a1fd-24f97767e564","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Tovabb_emelkedett_a_rossz_idojaras_aldozatainak_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2018. november. 01. 19:57","title":"Már medúza úszkál a Szent Márk téren Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgyis megoldható az euró elfogadása, ha nincs az euró kezeléséhez megfelelő pénztárgépünk. ","shortLead":"Úgyis megoldható az euró elfogadása, ha nincs az euró kezeléséhez megfelelő pénztárgépünk. ","id":"20181102_Mi_kell_ahhoz_hogy_euroban_is_lehessen_fizetni_az_uzletunkben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237853b2-61f8-43ce-bede-81158fea8e2a","keywords":null,"link":"/kkv/20181102_Mi_kell_ahhoz_hogy_euroban_is_lehessen_fizetni_az_uzletunkben","timestamp":"2018. november. 02. 16:35","title":"Mi kell ahhoz, hogy euróban is lehessen fizetni az üzletünkben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank","shortLead":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési...","id":"20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039d66bd-750c-4744-87b8-4045aee3ec36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. november. 01. 14:21","title":"EBRD: jól teljesít a magyar gazdaság, de még sok bajt okozhat a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]