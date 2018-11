Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07f50c1f-88e6-4b79-8f19-75cc024f7258","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A levél, melyet Charles Baudelaire múzsájának címzett, és amelyben a költő megvallja, hogy hamarosan öngyilkosságot követ el, megközelítőleg 76 millió forintot ér. ","shortLead":"A levél, melyet Charles Baudelaire múzsájának címzett, és amelyben a költő megvallja, hogy hamarosan öngyilkosságot...","id":"20181105_Milliokert_aruljak_a_franciak_leghiresebb_koltojenek_ongyilkos_gondolatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f50c1f-88e6-4b79-8f19-75cc024f7258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638c322b-41ef-4875-9764-cac545b0638d","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Milliokert_aruljak_a_franciak_leghiresebb_koltojenek_ongyilkos_gondolatait","timestamp":"2018. november. 05. 10:10","title":"Milliókért árulják a legnagyobb hatású francia költő öngyilkos gondolatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Deklasszált szektor a magyar űrkutatás, melynek most Oroszország és az Európai Unió között lavírozva kellene utat törnie a nagyhatalmak projektjei között, és így a világűr felé – állítja Ferencz Orsolya frissen kinevezett miniszteri biztos. A laikusok azt hiszik, a hazai űrkutatás legfeljebb egy pesti vicc tárgya lehetne, ám valójában óriási gazdasági potenciál rejtőzik az eddig aprópénzből működő területen.","shortLead":"Deklasszált szektor a magyar űrkutatás, melynek most Oroszország és az Európai Unió között lavírozva kellene utat...","id":"20181105_miniszteri_biztos_urkutatas_penz_urhajos_fejlesztes_haszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9187c2-082f-48f0-805e-17c928e8c67c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_miniszteri_biztos_urkutatas_penz_urhajos_fejlesztes_haszon","timestamp":"2018. november. 05. 06:30","title":"„Oda akarunk visszatérni, ahol egyszer már voltunk” – magyar űrhajóst remél az űrbiztos? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181104_Meghalt_az_orszag_legidosebb_allampolgara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=230e50c0-8271-4b18-9105-fc150d3d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ae5ff-7443-429b-9c02-5cb8d97e2d44","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Meghalt_az_orszag_legidosebb_allampolgara","timestamp":"2018. november. 04. 20:50","title":"Meghalt az ország legidősebb polgára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Persze nincs ingyen: ezeknek is hatnapos munkahét az ára.","shortLead":"Persze nincs ingyen: ezeknek is hatnapos munkahét az ára.","id":"20181104_Elvezte_a_hosszu_hetveget_Meg_ket_ilyen_lesz_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da5328-3ebb-4dd5-bda2-a35b1aeb6cf1","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Elvezte_a_hosszu_hetveget_Meg_ket_ilyen_lesz_iden","timestamp":"2018. november. 04. 20:59","title":"Élvezte a hosszú hétvégét? Még két ilyen lesz idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lakossági konzultációt indított a Bank of England annak eldöntésére, hogy kinek a portréja díszítse az új 50 fontost. Mark Carney, a brit jegybank kormányzója a londoni tudománytörténeti múzeumban hirdette meg a programot, tekintettel arra, hogy az újjászülető bankó a tervek szerint valamely tudományos híresség portréját viseli majd.","shortLead":"Lakossági konzultációt indított a Bank of England annak eldöntésére, hogy kinek a portréja díszítse az új 50 fontost...","id":"20181104_brit_50_fontos_bankjegy_banko_tudos_think_science","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6909f965-ed23-4e67-9237-b99e12dad822","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_brit_50_fontos_bankjegy_banko_tudos_think_science","timestamp":"2018. november. 04. 15:03","title":"Stephen Hawking is kerülhet az új 50 fontos bankjegyre, indul az igazi lakossági konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c18433-d9bf-4cd3-93d1-dfa42e85581d","c_author":"Muck Tibor","category":"elet","description":"Azt gondolta, a magyarok mellett az osztrákok a leggyakoribb vendégek? Tévedett. És nem, nem is az oroszok.","shortLead":"Azt gondolta, a magyarok mellett az osztrákok a leggyakoribb vendégek? Tévedett. És nem, nem is az oroszok.","id":"201844__gyogyfurdokorkep__nyugatdunantul__medencek_es_attrakciok__vizrol_vizre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c18433-d9bf-4cd3-93d1-dfa42e85581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f522a60d-a627-448e-9b2b-076609160ffa","keywords":null,"link":"/elet/201844__gyogyfurdokorkep__nyugatdunantul__medencek_es_attrakciok__vizrol_vizre","timestamp":"2018. november. 03. 16:15","title":"A helyzet egyre jobb, de még volna pár ötletünk - teszteltük a Nyugat-Dunántúl fürdőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e966df-0e2d-4ce7-bc76-be02e994592b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A demokratákat idiótáknak, a csúcstechnológia liberális milliárdosait pedig egy új feudalizmus építőinek tartja, s mindezt szórakoztató előadás keretében tudja tálalni Shawn Steel kaliforniai republikánus aktivista, aki másfél évtizede megnyitotta a kormányzóságig vezető utat Arnold Schwarzenegger előtt.","shortLead":"A demokratákat idiótáknak, a csúcstechnológia liberális milliárdosait pedig egy új feudalizmus építőinek tartja, s...","id":"20181104_Egy_republikanus_aki_szerint_Schwarzenegger_elarulta_a_partjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9e966df-0e2d-4ce7-bc76-be02e994592b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15af27b0-6f95-4a4c-8265-32cd5c2c9d18","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Egy_republikanus_aki_szerint_Schwarzenegger_elarulta_a_partjat","timestamp":"2018. november. 04. 12:40","title":"Egy republikánus, aki szerint Schwarzenegger elárulta a pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41b1eee-fa5e-40ae-8dbc-398f3225c460","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az eddigi ideiglenes elnököt, Gafur Rahimovot választották meg a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) vezetőjének.","shortLead":"Az eddigi ideiglenes elnököt, Gafur Rahimovot választották meg a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) vezetőjének.","id":"20181103_Szervezett_bunozessel_gyanusitja_az_USA_a_Nemzetkozi_Okolvivo_Szovetseg_uj_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e41b1eee-fa5e-40ae-8dbc-398f3225c460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3d4392-bfcc-4e51-bebe-e5a1535140e8","keywords":null,"link":"/sport/20181103_Szervezett_bunozessel_gyanusitja_az_USA_a_Nemzetkozi_Okolvivo_Szovetseg_uj_vezetojet","timestamp":"2018. november. 03. 17:10","title":"Szervezett bűnözéssel gyanúsítja az USA a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]