[{"available":true,"c_guid":"e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös Forma-1 világbajnok, Lewis Hamilton nyerte meg a Brazíl nagydíjat.","shortLead":"Az ötszörös Forma-1 világbajnok, Lewis Hamilton nyerte meg a Brazíl nagydíjat.","id":"20181111_Hamiltone_a_brazil_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930bcef0-c81e-438a-9fa1-d25fcdb2f0d5","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Hamiltone_a_brazil_nagydij","timestamp":"2018. november. 11. 19:41","title":"Hamiltoné a brazil nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c632b7-e4c6-4370-898e-0e180e009629","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még júniusban is megemelték a felcsúti alapítvány tao-támogatását a sportcsarnok építésére hivatkozva, bár az Index szerint ez nem feltétlenül volt szabályos. ","shortLead":"Még júniusban is megemelték a felcsúti alapítvány tao-támogatását a sportcsarnok építésére hivatkozva, bár az Index...","id":"20181112_Az_utolso_pillanatban_is_kapott_meg_3_milliard_taopenz_a_felcsuti_sportcsarnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6c632b7-e4c6-4370-898e-0e180e009629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f14ee5-e78d-48cd-b159-5e6145dc3c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Az_utolso_pillanatban_is_kapott_meg_3_milliard_taopenz_a_felcsuti_sportcsarnok","timestamp":"2018. november. 12. 09:36","title":"Az utolsó pillanatban is kapott még 3 milliárd tao-pénzt a felcsúti sportcsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden korábbi online eladási csúcsot megdöntött szinglik napi forgalmával az Alibaba nevű kínai internetes óriás. ","shortLead":"Minden korábbi online eladási csúcsot megdöntött szinglik napi forgalmával az Alibaba nevű kínai internetes óriás. ","id":"20181111_Uj_csucsokat_dontott_az_Aliba_a_szinglik_napi_eladasokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43f9ba7-47c0-4064-8105-7f8730e2f14d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181111_Uj_csucsokat_dontott_az_Aliba_a_szinglik_napi_eladasokban","timestamp":"2018. november. 11. 14:37","title":"Új csúcsokat döntött az Alibaba a a szinglik napi eladásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54ed109-51b6-45d0-a6dd-2aeff3c66cbe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC-Rail Cargo Hungaria 34–28-ra kikapott Érden a CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligája D-csoportjának 5. fordulójában.","shortLead":"Az FTC-Rail Cargo Hungaria 34–28-ra kikapott Érden a CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligája D-csoportjának...","id":"20181111_Itt_van_ez_a_roman_atok__na_ezt_nem_tudja_megtorni_a_Fradi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d54ed109-51b6-45d0-a6dd-2aeff3c66cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959ace89-060e-42b7-8269-22ae092f1c11","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Itt_van_ez_a_roman_atok__na_ezt_nem_tudja_megtorni_a_Fradi","timestamp":"2018. november. 11. 16:31","title":"Itt van ez a román átok - na ezt nem tudja megtörni a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kritikust eredetileg polgármester-jelöltségéről kérdezték volna, de a műsorvezető végül nem bírt vele.","shortLead":"A kritikust eredetileg polgármester-jelöltségéről kérdezték volna, de a műsorvezető végül nem bírt vele.","id":"20181112_Puzser_a_Ripost_hajlektalanok_ellen_uszito_cimlapjat_kerte_szamon_a_Kossuth_radio_musorvezetojen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98620502-da7e-40a1-b904-9008ce2c1398","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Puzser_a_Ripost_hajlektalanok_ellen_uszito_cimlapjat_kerte_szamon_a_Kossuth_radio_musorvezetojen","timestamp":"2018. november. 12. 10:17","title":"Puzsér a Ripost hajléktalanok ellen uszító címlapját kérte számon a Kossuth rádió műsorvezetőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","shortLead":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","id":"20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43eb7cf-628a-494f-84bb-696c68f7a39b","keywords":null,"link":"/sport/20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","timestamp":"2018. november. 10. 20:57","title":"A Kristianstadtól is kikapott a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vasárnap a vegyes- és az olimpiai bajnok férfi váltó arany-, míg egyéniben Liu Shaoang országos csúccsal bronzérmet nyert 500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók második, Salt Lake Cityben rendezett világkupa-állomásán.","shortLead":"Vasárnap a vegyes- és az olimpiai bajnok férfi váltó arany-, míg egyéniben Liu Shaoang országos csúccsal bronzérmet...","id":"20181112_rovidpalyas_gyorskorcsolya_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_burjan_csaba_vilagkupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5504d0-d3d4-48b9-b285-2af202d2e4b9","keywords":null,"link":"/sport/20181112_rovidpalyas_gyorskorcsolya_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_burjan_csaba_vilagkupa","timestamp":"2018. november. 12. 09:20","title":"Arattak a világkupán Liu Shaolin Sándorék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c247dd8d-7b61-4d7a-bb83-c881906e79c1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Nincs azzal baj, ha valaki a középkategóriából próbál prémiumborokkal a piacra lépni – vallja Varga Péter, aki 25 év alatt az ország egyik legnagyobb pincészetét építette fel. Kalandos történet a rendszerváltás vadkapitalizmusától a 2020-as évek bordivatjáig.","shortLead":"Nincs azzal baj, ha valaki a középkategóriából próbál prémiumborokkal a piacra lépni – vallja Varga Péter, aki 25 év...","id":"20181111_varga_pinceszet_cegportre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c247dd8d-7b61-4d7a-bb83-c881906e79c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c747f22-1f85-467c-b626-4230f9160568","keywords":null,"link":"/kkv/20181111_varga_pinceszet_cegportre","timestamp":"2018. november. 11. 10:00","title":"A gorbacsovi száraztörvénytől a borlaborig: a Varga pincészet kalandos negyedszázada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]