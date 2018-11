Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belvárosi és terézvárosi lakásokkal bővült Tiborczék portfoliója, de egy 1,2 milliárdos hitelbővítést is megkaptak.","shortLead":"Belvárosi és terézvárosi lakásokkal bővült Tiborczék portfoliója, de egy 1,2 milliárdos hitelbővítést is megkaptak.","id":"20181124_13_pesti_luxuslakast_szerzett_meg_Tiborcz_Istvan_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a436767d-3fe7-4ea0-a9fd-526466a23881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_13_pesti_luxuslakast_szerzett_meg_Tiborcz_Istvan_cege","timestamp":"2018. november. 24. 15:24","title":"13 pesti luxuslakást szerzett meg Tiborcz István cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált kommunikációs gurukat küldhetnek a városba a szocialista polgármester ellen.","shortLead":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált...","id":"20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b324d7d9-c96b-4e2a-a506-964320298d03","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","timestamp":"2018. november. 26. 10:25","title":"A Fidesz beveti a nehéztüzérséget Botka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megőrizték a hidegvérüket – a sikeres akciót ezzel a drámai címmel ütötte fel a Police.hu.","shortLead":"Megőrizték a hidegvérüket – a sikeres akciót ezzel a drámai címmel ütötte fel a Police.hu.","id":"20181125_Ego_hazbol_mentettek_ki_egy_ferfit_a_zugloi_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9141c0b0-3ca5-449d-9790-cf3a32d9aeda","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Ego_hazbol_mentettek_ki_egy_ferfit_a_zugloi_rendorok","timestamp":"2018. november. 25. 20:15","title":"Égő házból mentettek ki egy férfit a zuglói rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök szerint nagyjából száz jobboldali szélsőséges beállt a tüntetők köz és rájuk támadtak. 