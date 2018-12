Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cfd13fe-0425-4ba4-a5db-97651e497ae4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szicíliai Palermóban a helyi szervezett bűnözés 46 tagját vették őrizetbe, köztük a Cosa Nostra új vezetőjét, Settimo Mineót. Ezzel újabb csapást mértek a Kupolára, a szicíliai maffia folyamatosan újraszerveződő legfőbb vezető szervére. ","shortLead":"A szicíliai Palermóban a helyi szervezett bűnözés 46 tagját vették őrizetbe, köztük a Cosa Nostra új vezetőjét, Settimo...","id":"20181204_cosa_nostra_maffia_szervezett_bunozes_olaszorszag_razzia_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cfd13fe-0425-4ba4-a5db-97651e497ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a4c635-75ba-4bc4-a93f-c697ba0f1d3c","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_cosa_nostra_maffia_szervezett_bunozes_olaszorszag_razzia_elfogas","timestamp":"2018. december. 04. 15:11","title":"Elfogták a Cosa Nostra vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86942b1f-271e-4ec5-bc01-390c93640eb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Igy_nyomjak_Senaek_a_Kulonos_szilveszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86942b1f-271e-4ec5-bc01-390c93640eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d754d1-c391-42d0-b3ec-1aa8c412a4b2","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Igy_nyomjak_Senaek_a_Kulonos_szilveszter","timestamp":"2018. december. 05. 10:02","title":"Így nyomják Senáék a Különös szilvesztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43414cf4-b4e9-43b8-a83c-3b843f82c165","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei sem sikerült valami szépre. ","shortLead":"Az idei sem sikerült valami szépre. ","id":"20181203_Megvan_Roma_idei_karacsonyfaja_torottke__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43414cf4-b4e9-43b8-a83c-3b843f82c165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc93792-e9d0-4b39-9a3c-dafb1ccb0e97","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Megvan_Roma_idei_karacsonyfaja_torottke__foto","timestamp":"2018. december. 03. 19:09","title":"Megvan Róma idei karácsonyfája, \"töröttke\" – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kormányközeli források szerint a kabinet még ma dönthet az adóemelés felfüggesztéséről.","shortLead":"Kormányközeli források szerint a kabinet még ma dönthet az adóemelés felfüggesztéséről.","id":"20181204_Meghatralhat_Macron_benzinugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e1b4d0-9829-4b55-a9f1-6a144bdb3fc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Meghatralhat_Macron_benzinugyben","timestamp":"2018. december. 04. 09:08","title":"Meghátrálhat Macron benzinügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövet azt is mondta, hogy nincs napirendben egy Orbán-Trump-találkozó.","shortLead":"Az amerikai nagykövet azt is mondta, hogy nincs napirendben egy Orbán-Trump-találkozó.","id":"20181204_Cornstein_szerint_Orban_es_Trump_szemelyisege_sokban_hasonlit_egymasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9270ab-3566-4840-8b7a-e6a08c2fa4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Cornstein_szerint_Orban_es_Trump_szemelyisege_sokban_hasonlit_egymasra","timestamp":"2018. december. 04. 21:01","title":"Cornstein szerint Orbán és Trump személyisége sokban hasonlít egymásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véleménycikket közölt a CEU költözéséről a The Guardian, amely szerint most először fordult elő olyan, hogy egy EU-tagállam kiszorít az országából egy egyetemet.","shortLead":"Véleménycikket közölt a CEU költözéséről a The Guardian, amely szerint most először fordult elő olyan...","id":"20181204_A_CEU_a_Trumpkorszak_legutobbi_aldozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cc2c17-d772-4096-819a-aafd864859d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_CEU_a_Trumpkorszak_legutobbi_aldozata","timestamp":"2018. december. 04. 19:25","title":"\"A CEU a Trump-korszak legutóbbi áldozata\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993a5b9b-2d52-4d23-9d3b-204d04745e79","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Édouard Philippe szerint le kell csillapítani a kedélyeket.","shortLead":"Édouard Philippe szerint le kell csillapítani a kedélyeket.","id":"20181204_A_francia_kormanyfo_bejelentette_az_uzemanyagado_befagyasztasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=993a5b9b-2d52-4d23-9d3b-204d04745e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73889b1-dc40-4917-9a3b-eb2fbaefa8f5","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_A_francia_kormanyfo_bejelentette_az_uzemanyagado_befagyasztasat","timestamp":"2018. december. 04. 12:29","title":"A francia kormányfő bejelentette az üzemanyagadó befagyasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b715876-67e4-41d8-ac72-8a8a08965cfc","c_author":"","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Egy_csimpanz_lopott_egy_szelfibotot_de_a_tarsa_visszaadta_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b715876-67e4-41d8-ac72-8a8a08965cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061be648-b13a-4b3e-996f-52021d4ef5c5","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Egy_csimpanz_lopott_egy_szelfibotot_de_a_tarsa_visszaadta_video","timestamp":"2018. december. 05. 11:10","title":"Egy csimpánz lopott egy szelfibotot, de a társa visszaadta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]