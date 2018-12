Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 60 napos ultimátumot adott kedden Oroszországnak, hogy tartsa be a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi indítású nukleáris eszközökről szóló megállapodás (INF) rendelkezéseit, amelyeket Washington állítása szerint Moszkva megsértett. ","shortLead":"Az Egyesült Államok 60 napos ultimátumot adott kedden Oroszországnak, hogy tartsa be a közepes és rövid hatótávolságú...","id":"20181204_Washington_60_napot_adott_Moszkvanak_hogy_megsemmisitsek_a_nuklearis_raketaikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93773441-d553-4b9c-a556-5398afaebc5a","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Washington_60_napot_adott_Moszkvanak_hogy_megsemmisitsek_a_nuklearis_raketaikat","timestamp":"2018. december. 04. 20:03","title":"Washington 60 nap múlva megkezdheti a nukleáris rakétákról szóló egyezményből való kilépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy kijelzőjű telefonok hátránya, hogy egy kézzel nehéz őket használni. Egy ingyenes androidos alkalmazás azonban ezt a problémát is orvosolja. ","shortLead":"A nagy kijelzőjű telefonok hátránya, hogy egy kézzel nehéz őket használni. Egy ingyenes androidos alkalmazás azonban...","id":"20181204_android_alkalmazas_mobil_reachability_cursor_kurzor_nagy_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cee6e16-97ee-4c9c-a94b-0cac423b6653","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_android_alkalmazas_mobil_reachability_cursor_kurzor_nagy_kijelzo","timestamp":"2018. december. 04. 18:03","title":"Túl nagynak találja a mobilját? Tegye fel rá ezt az alkalmazást, sokkal könnyebb lesz az élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen az egyik vádlott korábbi barátnője volt látható, a róla készült fotók terjedtek el a neten, miután a képeket többeknek elküldték. ","shortLead":"A felvételen az egyik vádlott korábbi barátnője volt látható, a róla készült fotók terjedtek el a neten, miután...","id":"20181205_Gyermekpornografiaval_vadolnak_tizenegy_Pest_megyei_kozepiskolast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708635ac-6b95-4ecd-a2c1-7a251d38aa50","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Gyermekpornografiaval_vadolnak_tizenegy_Pest_megyei_kozepiskolast","timestamp":"2018. december. 05. 09:23","title":"Gyermekpornográfiával vádolnak tizenegy Pest megyei középiskolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem szükséges a többi tagállam egyetértése.","shortLead":"Nem szükséges a többi tagállam egyetértése.","id":"20181204_EU_NagyBritannia_kihatralhat_a_Brexitbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6742672e-2369-4460-ac6b-b2f5b46e521c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5328758e-1172-4ac1-a455-c34e2c884998","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_EU_NagyBritannia_kihatralhat_a_Brexitbol","timestamp":"2018. december. 04. 10:02","title":"EU: Nagy-Britannia kihátrálhat a Brexitből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fehér rénszarvas nagyon ritka, egy norvég fotósnak mégis sikerült lefényképeznie egyet. A borjú barátságos volt, egészen közel merészkedett a lencséhez.","shortLead":"A fehér rénszarvas nagyon ritka, egy norvég fotósnak mégis sikerült lefényképeznie egyet. A borjú barátságos volt...","id":"20181205_Mint_egy_latomas_feher_renszarvasborjut_fotoztak_a_behavazott_Norvegiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb238-3346-4187-86cb-a90133ed7623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2264bb7-3e53-463e-90b0-c27f3481d2fa","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Mint_egy_latomas_feher_renszarvasborjut_fotoztak_a_behavazott_Norvegiaban","timestamp":"2018. december. 05. 10:07","title":"Mint egy látomás: fehér rénszarvasborjút fotóztak a behavazott Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e15eb8b-726e-4502-a778-0148e1450b44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maga az alapötlet is igen abszurd, arról nem is beszélve, hogy a sofőr semmilyen védőfelszerelést sem viselt.","shortLead":"Maga az alapötlet is igen abszurd, arról nem is beszélve, hogy a sofőr semmilyen védőfelszerelést sem viselt.","id":"20181205_mar_megint_az_oroszok_ego_ladaval_ugrattak_egy_befagyott_toba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e15eb8b-726e-4502-a778-0148e1450b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b737d873-12a4-4609-aad1-06ee08f8a031","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_mar_megint_az_oroszok_ego_ladaval_ugrattak_egy_befagyott_toba","timestamp":"2018. december. 05. 11:21","title":"Már megint az oroszok: égő Ladával ugrattak egy befagyott tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU költözése után azt kérdi a miniszterelnöktől Hadházy, mi a következő lépése.","shortLead":"A CEU költözése után azt kérdi a miniszterelnöktől Hadházy, mi a következő lépése.","id":"20181204_Hadhazy_levelet_kuldott_Orbannak_Ki_akarja_vezetni_az_orszagot_az_EUbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73765c8-90ff-41d2-a37e-d096344b77df","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Hadhazy_levelet_kuldott_Orbannak_Ki_akarja_vezetni_az_orszagot_az_EUbol","timestamp":"2018. december. 04. 11:14","title":"Hadházy levelet küldött Orbánnak: Ki akarja vezetni az országot az EU-ból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075b147d-b64c-4194-b608-8d2df0cbe6f7","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora bizonytalanság az energiaiparban, mint most, amikor történetének egyik legnagyobb átalakulásán megy keresztül. A biztos pontokat szinte csak a problémák jelentik: nincs elég kitermelhető olaj és gáz ahhoz, hogy minden igényt kielégítsenek, egyelőre megoldhatatlannak tűnő technikai akadályok tornyosulnak az új megoldások bevezetése előtt, a világ pedig túl keveset tesz a klímaváltozás megfékezése érdekében.","shortLead":"Soha nem volt még akkora bizonytalanság az energiaiparban, mint most, amikor történetének egyik legnagyobb átalakulásán...","id":"20181204_Zabalja_a_vilag_az_energiat_de_meg_a_nagyagyuk_sem_tudjak_honnan_szerzunk_eleget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=075b147d-b64c-4194-b608-8d2df0cbe6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d4cdb-027c-4907-a4c1-4b9b3c473a92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Zabalja_a_vilag_az_energiat_de_meg_a_nagyagyuk_sem_tudjak_honnan_szerzunk_eleget","timestamp":"2018. december. 04. 11:26","title":"Zabálja a világ az energiát, de még a nagyágyúk sem tudják, honnan szerzünk eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]