Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nigériai herceges csalás klasszikus példája az „ajtóba tett láb” technikának. Vagyis annak a jelenségnek, hogyha valaki már beleegyezett egy kisebb kérés teljesítésébe, később kapható nagyobb kérések teljesítésére is - mutat rá Maria Konnikova Az átverés művészete című könyvében.","shortLead":"A nigériai herceges csalás klasszikus példája az „ajtóba tett láb” technikának. Vagyis annak a jelenségnek, hogyha...","id":"20181204_nigeriai_csalas_technikaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129a8b44-f334-4d26-b8b7-f8a669267968","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181204_nigeriai_csalas_technikaja","timestamp":"2018. december. 04. 13:15","title":"Mi a titka a nigériai csalás technikájának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fordított talársapkával és egy szóviccel bravúrosan érzékelteti a KKP a magyarországi helyzetet. ","shortLead":"Egy fordított talársapkával és egy szóviccel bravúrosan érzékelteti a KKP a magyarországi helyzetet. ","id":"20181204_Szojatekkal_gyaszolja_a_Ketfarku_Kutya_Part_a_CEUt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3eb798-fd21-41ba-94d4-96a7be20fab1","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Szojatekkal_gyaszolja_a_Ketfarku_Kutya_Part_a_CEUt","timestamp":"2018. december. 04. 17:40","title":"Szójátékkal gyászolja a Kétfarkú Kutya Párt a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar szülők 71 százaléka jobbnak tartja, hogy gyermeke higgyen a Mikulásban és a hasonló mitikus, mesés figurákban – derül ki egy friss kutatásból. Leginkább a magasabb végzettségű és rendszeresen megtakarító szülők vélekednek így. A pszichológusok szerint amelyik gyerek nem hisz ezekben, általában boldogtalanabb felnőtt lesz.\r

\r

","shortLead":"A magyar szülők 71 százaléka jobbnak tartja, hogy gyermeke higgyen a Mikulásban és a hasonló mitikus, mesés figurákban...","id":"20181205_Es_on_hagyja_hogy_gyerekei_sokaig_higgyenek_a_Mikulasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632b0d18-5b08-4b99-b3ab-d6c19358a1a7","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Es_on_hagyja_hogy_gyerekei_sokaig_higgyenek_a_Mikulasban","timestamp":"2018. december. 05. 10:41","title":"És ön hagyja, hogy gyerekei sokáig higgyenek a Mikulásban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kormány hozzávetőleg 15 milliárd forint uniós pénzt költött arra, hogy gyorsabban jöjjön meg a segítség.","shortLead":"Pedig a kormány hozzávetőleg 15 milliárd forint uniós pénzt költött arra, hogy gyorsabban jöjjön meg a segítség.","id":"20181205_Pest_megyeben_a_hivasok_feleben_nem_erkezik_ki_a_mento_15_perc_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e403ad6-241c-4006-a8b4-1ee31dfaf4bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Pest_megyeben_a_hivasok_feleben_nem_erkezik_ki_a_mento_15_perc_alatt","timestamp":"2018. december. 05. 07:45","title":"Pest megyében a hívások felében nem érkezik ki a mentő 15 perc alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82415de0-a199-4ee1-9aa0-4d99c25aefd3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az alkalmazottak éppen cseppfolyósított gázt töltöttek át egy teherautóból.","shortLead":"Az alkalmazottak éppen cseppfolyósított gázt töltöttek át egy teherautóból.","id":"20181205_Robbanas_tortent_egy_olasz_benzinkuton_ketten_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82415de0-a199-4ee1-9aa0-4d99c25aefd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52aaede9-b033-4e79-b4d1-661d9c26823c","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Robbanas_tortent_egy_olasz_benzinkuton_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. december. 05. 18:37","title":"Robbanás történt egy olasz benzinkúton, ketten meghaltak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ec28f4-b746-4b6d-a383-26dbb48f87f1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A budapesti közútkezelő egy éve nem tette rendbe a felmart Bajcsy-Zsilinszky úti buszsávot, és egyelőre nem is fogja, mert meg kell várni, amíg elkezdődik a Podmaniczky tér felújítása. Ami egyébként még lóg a levegőben. A tervek szerint a sávokat újra fogják osztani a Bajcsy-Zsilinszky úton, ha elkezdődik a felújítás. A normál élettartamát már jócskán túllépett burkolatot akkor marták föl, amikor elkezdtek járni rajta a metrópótló buszok, és feltűnt, hogy csúszik.","shortLead":"A budapesti közútkezelő egy éve nem tette rendbe a felmart Bajcsy-Zsilinszky úti buszsávot, és egyelőre nem is fogja...","id":"20181205_Marad_a_ganyolas_a_metropotlok_buszsavjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5ec28f4-b746-4b6d-a383-26dbb48f87f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3739c47-12b9-4150-b521-d6e178117d28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Marad_a_ganyolas_a_metropotlok_buszsavjaban","timestamp":"2018. december. 05. 17:20","title":"Marad a gányolás a metrópótlók buszsávjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6310ba-3d5d-4f74-b3ce-df1f121ad5f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak tíz napig maradnak jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra azok, akiknek idén október végén járt le a diákigazolványuk, és nem tanulnak vagy dolgoznak.","shortLead":"Már csak tíz napig maradnak jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra azok, akiknek idén október végén járt le...","id":"20181205_Figyelmeztet_a_NAV_fizethet_akinek_lejart_a_diakigazolvanya_es_nem_szerzett_munkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d6310ba-3d5d-4f74-b3ce-df1f121ad5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc88afe-7a68-4a84-924c-a1060bf3e15f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Figyelmeztet_a_NAV_fizethet_akinek_lejart_a_diakigazolvanya_es_nem_szerzett_munkat","timestamp":"2018. december. 05. 12:22","title":"Figyelmeztet a NAV: fizethet, akinek lejárt a diákigazolványa, és nem szerzett munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfa552-502c-4de0-9d00-350271eb60cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök fogták el a román párt. ","shortLead":"A rendőrök fogták el a román párt. ","id":"20181205_Siketnemanak_tettettek_magukat_a_kamu_adomanygyujtok_a_Kalvin_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40bfa552-502c-4de0-9d00-350271eb60cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dbfca0-f45a-40a6-a4c6-7542a358bd57","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Siketnemanak_tettettek_magukat_a_kamu_adomanygyujtok_a_Kalvin_teren","timestamp":"2018. december. 05. 09:51","title":"Siketnémának tettették magukat a kamu adománygyűjtők a Kálvin téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]