Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66304653-ab40-4ed2-87f4-4ba931a43f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A most zajló The Game Awards 2018-on mutatta be a fejlesztő NetherRealm új Mortal Kombat játékának első előzetesét, amely a 2015-ös X-nél is kegyetlenebbnek tűnik. ","shortLead":"A most zajló The Game Awards 2018-on mutatta be a fejlesztő NetherRealm új Mortal Kombat játékának első előzetesét...","id":"20181207_netherrealm_mortal_kombat_11_trailer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66304653-ab40-4ed2-87f4-4ba931a43f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4bc7cf-713f-4867-872a-131daa49da49","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_netherrealm_mortal_kombat_11_trailer","timestamp":"2018. december. 07. 10:33","title":"Még brutálisabb Mortal Kombat jön, itt az első előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5","c_author":"","category":"vilag","description":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","shortLead":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","id":"20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1f9a1a-4b8b-484f-8e58-89afd9979032","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","timestamp":"2018. december. 06. 11:08","title":"Elég aggasztó: Észak-Korea nem adja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Eltávolodik „nagy testvértől”, önállósodó márkaként is helyet követel magának a legnagyobb telefongyártók toplistáján a Huawei csoporthoz tartozó Honor.","shortLead":"Eltávolodik „nagy testvértől”, önállósodó márkaként is helyet követel magának a legnagyobb telefongyártók toplistáján...","id":"20181205_huawei_honor_onallo_ebrand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7495b8c6-0092-48fc-8f2c-28ef2b03e51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9417fd3-dee5-45ea-83de-e1af7cbc06d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_huawei_honor_onallo_ebrand","timestamp":"2018. december. 05. 20:03","title":"Nagyon rákapcsol a kis telefonmárka: 2020-ban már 100-ból 10 embernek ilyen mobilja lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76873424-1182-400f-9bde-dba98f90a47e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bezárással megszűnik a főiskolai kortárstánc képzés Magyarországon.","shortLead":"A bezárással megszűnik a főiskolai kortárstánc képzés Magyarországon.","id":"20181206_Vajon_akare_tenni_az_oktataspolitika_a_Budapest_Kortarstanc_Foiskola_bezarasa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76873424-1182-400f-9bde-dba98f90a47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095e3ffe-5066-4e23-979c-44decae4a57f","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Vajon_akare_tenni_az_oktataspolitika_a_Budapest_Kortarstanc_Foiskola_bezarasa_ellen","timestamp":"2018. december. 06. 14:15","title":"Vajon akar-e tenni az oktatáspolitika a Budapest Kortárstánc Főiskola bezárása ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"Gergely Márton","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3be6bd-7f6d-4541-bfde-0302fe29a33a","keywords":null,"link":"/velemeny/20181205_A_kormanysajto_kozerdekke_valasa_Egy_mondat_az_aljassagrol","timestamp":"2018. december. 05. 18:55","title":"A kormánysajtó közérdekké válása: Egy mondat az aljasságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ajtóból még illedelmesen visszaköszönt.","shortLead":"Az ajtóból még illedelmesen visszaköszönt.","id":"20181207_Megszeppent_a_kiralynotol_negykezlab_menekult_a_kisfiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64abb00b-0803-45f4-8b30-5a0aff3f231a","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Megszeppent_a_kiralynotol_negykezlab_menekult_a_kisfiu","timestamp":"2018. december. 07. 13:03","title":"Megszeppent a királynőtől: négykézláb menekült a kisfiú - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff907a-3bba-4b37-8c04-39506d678351","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik! A Turandot-plakát ezennel hivatalosan is az év egyik legbájosabb bakija. ","shortLead":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik! A Turandot-plakát ezennel hivatalosan is az év egyik legbájosabb bakija. ","id":"20181206_Budapesti_Nyari_Fesztival_Puccini_Verdi_Turandot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ff907a-3bba-4b37-8c04-39506d678351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22ee3d9-6982-4209-85e1-1e51017f1fd6","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Budapesti_Nyari_Fesztival_Puccini_Verdi_Turandot","timestamp":"2018. december. 06. 10:44","title":"Budapesti Nyári Fesztivál: Sokáig kutattunk, míg találtunk Verditől egy Puccini-operát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8016ece4-9282-4dfd-9eea-eda6429d11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan, mintha egy akciófilm jelenete lenne.","shortLead":"Olyan, mintha egy akciófilm jelenete lenne.","id":"20181206_kamion_baleset_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8016ece4-9282-4dfd-9eea-eda6429d11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0c58fd-bf95-4934-aacf-383cb1b4dc13","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_kamion_baleset_tuz","timestamp":"2018. december. 07. 04:04","title":"Azonnal berobbant a kamion a balesete után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]